عينان من الأرض "تحدقان" في الفضاء

سبوتنيك عربي

أظهرت صورة التقطها رائد فضاء عام 2014، بحيرتين بركانيتين تبدوان وكأنهما عينان تحدقان في السماء، تقعان في شبه جزيرة "تشيلتيبي" في نيكاراغوا. 16.09.2025, سبوتنيك عربي

مجتمع

العالم

تشكّلت هاتان "العينان" غير المرئيتين من مستوى سطح الأرض نتيجة ثوران بركاني عنيف قبل آلاف السنين.هذا المشهد غير المألوف، المتأثر بخداع بصري دقيق، لا يمكن تمييزه تمامًا من مستوى سطح الأرض.وتشكلت شبه الجزيرة، الواقعة على بُعد نحو 16 كيلومترًا (10 أميال) شمال غرب العاصمة ماناغوا، نتيجة سلسلة من الانفجارات البركانية. وخلال هذه الانفجارات، تُقذف موادٌ منخفضة الكثافة، مثل الخفاف، بعنف من تحت السطح.وتقع البحيرة الأصغر (على اليسار)، والتي يبلغ عرضها نحو 1.1 ميل (1.7 كيلومتر)، داخل فوهة بركان "أبوييك". أما البحيرة الأكبر (على اليمين)، والمعروفة باسم "لاغونا شيلوا"، فيبلغ عرضها نحو 1.5 ميل (2.4 كيلومتر) عند أوسع نقطة لها.وعند النظر إليها من الفضاء، تظهر البحيرات جنبًا إلى جنب. مع ذلك، يقع سطح بحيرة "أبويك" على ارتفاع نحو 400 متر (1300 قدم)، فوق مستوى سطح البحر، بينما تقع بحيرة "زيلوا" بالقرب من مستوى سطح البحر، ما يعني أنه لن تتمكن من رؤيتها إلا إذا وقفت على حافة فوهة "أبويك".كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحول صور الإنترنت إلى تهديدات للأمن السيبراني؟ابتكار في بطاريات السيارات الكهربائية يتيح قطع 800 كيلومتر بشحنة فائقة السرعة

2025

العالم