أمير قطر وملك الأردن يؤكدان على أهمية التوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة
14:23 GMT 17.09.2025 (تم التحديث: 14:42 GMT 17.09.2025)
© AP Photo / Jon Gambrellلقطات فيديو تظهر الدمار الذي لحق بمجمع يضم القيادة السياسية لحركة "حماس" في الدوحة، قطر، بعد غارة إسرائيلية، 10 سبتمبر/ أيلول 2025
© AP Photo / Jon Gambrell
تابعنا عبر
أجرى ملك الأردن عبد الله الثاني وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، اليوم الأربعاء، مباحثات ثنائية وموسعة في قصر بسمان الزاهر، أكدا خلالها التزامهما بتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية.
وأعرب الزعيمان عن ارتياحهما لتطور العلاقات الأردنية القطرية، مؤكدين أهمية تفعيل اللجنة العليا المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي وخدمة القضايا العربية، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وأشاد ملك الأردن بزيارة أمير قطر، مشيرا إلى أنها ستسهم في تعزيز التعاون المثمر بين البلدين.
وأشاد ملك الأردن بزيارة أمير قطر، مشيرا إلى أنها ستسهم في تعزيز التعاون المثمر بين البلدين.
وشملت المباحثات مناقشة التطورات الإقليمية، حيث جدد الزعيمان تأكيدهما على ضرورة تكثيف الجهود لدعم الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة.
كما دعا الزعيمان إلى حلول سياسية للأزمات الإقليمية لضمان الأمن والاستقرار، مع التأكيد على دعم سيادة سوريا ولبنان ووحدة أراضيهما.
وفي ختام الزيارة، منح الملك عبد الله الثاني سمو الشيخ تميم قلادة الحسين بن علي، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات الأخوية وتأكيدًا على متانة الشراكة بين الأردن وقطر.
وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، قد أعلن، أمس الثلاثاء، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيرا إلى أن المفاوضات بشأن غزة لا تبدو واقعية الآن.
وقال الأنصاري: "الشيخ تميم بحث مع روبيو الهجوم الإسرائيلي على الدوحة والحرب على غزة"، مؤكدا أن علاقة قطر مع الولايات المتحدة استراتيجية خصوصا على المستوى الدفاعي.
وأكد الأنصاري إصرار الدوحة على الدفاع عن سيادتها واتخاذ الإجراءات لعدم تكرار أي هجوم، موضحًا أن الرسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هي أن خرق القانون الدولي دون حساب لن يستمر.
وبشأن معرفة واشنطن بالهجوم قبل 50 دقيقة، أوضح: "لا نتعامل مع التقارير الإعلامية ونتواصل مباشرة مع أميركا".
وعن المفاوضات غير المباشرة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قال الأنصاري إن المفاوضات لا تبدو واقعية الآن لأن نتنياهو يريد اغتيال كل من يتفاوض معه ويقصف دولة الوساطة.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.
وبشأن معرفة واشنطن بالهجوم قبل 50 دقيقة، أوضح: "لا نتعامل مع التقارير الإعلامية ونتواصل مباشرة مع أميركا".
وعن المفاوضات غير المباشرة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قال الأنصاري إن المفاوضات لا تبدو واقعية الآن لأن نتنياهو يريد اغتيال كل من يتفاوض معه ويقصف دولة الوساطة.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.