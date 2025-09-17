أمير قطر وملك الأردن يؤكدان على أهمية التوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو ستعزز التنسيق الأمني والعسكري بين بغداد وموسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: هل دخلت المنطقة "مرحلة الفوضى الشاملة" كما حذرت مصر؟
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السفير صلاح حليمة: مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي والعدوان الإسرائيلي يقوّض النظام الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
أمير قطر وملك الأردن يؤكدان على أهمية التوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة
2025-09-17T14:23+0000
أخبار قطر اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي
14:23 GMT 17.09.2025 (تم التحديث: 14:42 GMT 17.09.2025)
© AP Photo / Jon Gambrellلقطات فيديو تظهر الدمار الذي لحق بمجمع يضم القيادة السياسية لحركة "حماس" في الدوحة، قطر، بعد غارة إسرائيلية، 10 سبتمبر/ أيلول 2025
لقطات فيديو تظهر الدمار الذي لحق بمجمع يضم القيادة السياسية لحركة حماس في الدوحة، قطر، بعد غارة إسرائيلية، 10 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
© AP Photo / Jon Gambrell
تابعنا عبر
أجرى ملك الأردن عبد الله الثاني وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، اليوم الأربعاء، مباحثات ثنائية وموسعة في قصر بسمان الزاهر، أكدا خلالها التزامهما بتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية.
وأعرب الزعيمان عن ارتياحهما لتطور العلاقات الأردنية القطرية، مؤكدين أهمية تفعيل اللجنة العليا المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي وخدمة القضايا العربية، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وأشاد ملك الأردن بزيارة أمير قطر، مشيرا إلى أنها ستسهم في تعزيز التعاون المثمر بين البلدين.

وشملت المباحثات مناقشة التطورات الإقليمية، حيث جدد الزعيمان تأكيدهما على ضرورة تكثيف الجهود لدعم الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة.
كما دعا الزعيمان إلى حلول سياسية للأزمات الإقليمية لضمان الأمن والاستقرار، مع التأكيد على دعم سيادة سوريا ولبنان ووحدة أراضيهما.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
نتنياهو: لم أعتبر قطر حليفة لإسرائيل أو محايدة وإنما كان يمكن استخدامها كوسيط لبعض الوقت
أمس, 18:45 GMT
وفي ختام الزيارة، منح الملك عبد الله الثاني سمو الشيخ تميم قلادة الحسين بن علي، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات الأخوية وتأكيدًا على متانة الشراكة بين الأردن وقطر.

وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، قد أعلن، أمس الثلاثاء، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيرا إلى أن المفاوضات بشأن غزة لا تبدو واقعية الآن.

وقال الأنصاري: "الشيخ تميم بحث مع روبيو الهجوم الإسرائيلي على الدوحة والحرب على غزة"، مؤكدا أن علاقة قطر مع الولايات المتحدة استراتيجية خصوصا على المستوى الدفاعي.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
الولايات المتحدة وقطر تستعدان لإبرام اتفاقية دفاعية محسنة
أمس, 15:26 GMT
وأكد الأنصاري إصرار الدوحة على الدفاع عن سيادتها واتخاذ الإجراءات لعدم تكرار أي هجوم، موضحًا أن الرسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هي أن خرق القانون الدولي دون حساب لن يستمر.
وبشأن معرفة واشنطن بالهجوم قبل 50 دقيقة، أوضح: "لا نتعامل مع التقارير الإعلامية ونتواصل مباشرة مع أميركا".
وعن المفاوضات غير المباشرة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قال الأنصاري إن المفاوضات لا تبدو واقعية الآن لأن نتنياهو يريد اغتيال كل من يتفاوض معه ويقصف دولة الوساطة.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.
