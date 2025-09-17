عربي
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: الدول المنتخبة في مجلس الأمن تطالب بالتصويت على قرار وقف إطلاق نار بغزة
إعلام: الدول المنتخبة في مجلس الأمن تطالب بالتصويت على قرار وقف إطلاق نار بغزة
كشفت مصادر في مجلس الأمن الدولي، وفقا لوسائل إعلامية، أن الدول العشر المنتخبة في المجلس تسعى للتصويت على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة، في ظل استمرار التصعيد العسكري في المنطقة.
وتضم الدول المنتخبة التي تدفع باتجاه هذا القرار كلاً من: الجزائر، غيانا، كوريا الجنوبية، سيراليون، سلوفينيا، الدنمارك، اليونان، باكستان، بنما، والصومال.
وتعكس هذه الخطوة موقفاً جماعياً للدول المنتخبة لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.
غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
اليابان تدين العمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار
19:11 GMT
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد هدد، اليوم الأربعاء، حركة "حماس"، إما بالإفراج عن الرهائن أو تدمير غزة بالكامل إذا لم تستجب لشروط إسرائيل.
ونشر كاتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، أوضح من خلالها أنه "مع بداية المناورة البرية ونقل مسؤولية القيادة إلى قادة الفرق الميدانية، جرى تدمير 25 برجا في غزة، وهو عدد ضخم ومهم".
وتابع: "لإزالة أي تهديد قنص فوق القوات المناورة، تم إحباط مخربين وتدمير بنى تحتية. كما طُلب من سكان غزة الانتقال جنوبا من أجل حمايتهم".
عدنان أبو حسنة، الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
متحدث "الأونروا" يتحدث لـ "سبوتنيك" عن تداعيات كارثية من اجتياح إسرائيل مدينة غزة
12:23 GMT

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أنه "إذا لم تفرج حماس عن المختطفين وتتجرد من سلاحها، فإن غزة ستُدمر وتتحول إلى نصب تذكاري لمرتكبي الاغتصاب والقتل من حماس"، وفق وصفه.

يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 65 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 165 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
