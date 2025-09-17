https://sarabic.ae/20250917/إعلام-الدول-المنتخبة-في-مجلس-الأمن-تطالب-بالتصويت-على-قرار-وقف-إطلاق-نار-بغزة-1104965722.html
إعلام: الدول المنتخبة في مجلس الأمن تطالب بالتصويت على قرار وقف إطلاق نار بغزة
وتضم الدول المنتخبة التي تدفع باتجاه هذا القرار كلاً من: الجزائر، غيانا، كوريا الجنوبية، سيراليون، سلوفينيا، الدنمارك، اليونان، باكستان، بنما، والصومال.وتعكس هذه الخطوة موقفاً جماعياً للدول المنتخبة لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد هدد، اليوم الأربعاء، حركة "حماس"، إما بالإفراج عن الرهائن أو تدمير غزة بالكامل إذا لم تستجب لشروط إسرائيل.وتابع: "لإزالة أي تهديد قنص فوق القوات المناورة، تم إحباط مخربين وتدمير بنى تحتية. كما طُلب من سكان غزة الانتقال جنوبا من أجل حمايتهم".يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 65 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 165 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
