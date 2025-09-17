https://sarabic.ae/20250917/اصطدام-سفينتين-صينية-وفلبينية-بالقرب-من-منطقة-متنازع-عليها-في-بحر-الصين-الجنوبي-1104927872.html
اصطدام سفينتين صينية وفلبينية بالقرب من منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي
اصطدام سفينتين صينية وفلبينية بالقرب من منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي
سبوتنيك عربي
انتقد المتحدث باسم خفر السواحل الصيني قان يوي، الفلبين بسبب ما وصفه بـ"انتهاك خطير لسيادة الصين في بحر الصين الجنوبي"، بعد دخول أكثر من 10 سفن فلبينية إلى... 17.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-17T05:47+0000
2025-09-17T05:47+0000
2025-09-17T05:47+0000
أخبار العالم الآن
الصين
الفلبين
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102057/36/1020573666_0:0:3203:1802_1920x0_80_0_0_efe74f671ee8ad0f2070c9e0352a87dd.jpg
وقال خفر السواحل الصيني إنه وجّه تحذيرات متكررة للسفن الفلبينية، يوم أمس الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية.وأوضح المتحدث الصيني، أن "خفر السواحل الصيني اتخذ إجراءات مشروعة لطرد هذه السفن"، مشيرًا إلى أن "إحداها نفذت مناورات خطيرة واصطدمت عمدا بإحدى سفن خفر السواحل الصيني".وقالت الوكالة إن "الصين طالبت مانيلا، بوقف انتهاكاتها فورا"، مؤكدة أن "خفر السواحل الصيني سيواصل دورياته في المنطقة لحماية السيادة والحقوق البحرية للصين".
https://sarabic.ae/20250914/الجيش-الصيني-يحذر-الفلبين-من-الاستفزازات-في-بحر-الصين-الجنوبي-1104821074.html
الصين
الفلبين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102057/36/1020573666_467:0:3198:2048_1920x0_80_0_0_1c5222a599c4f4408a580a25752d7631.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, الصين, الفلبين, العالم
أخبار العالم الآن, الصين, الفلبين, العالم
اصطدام سفينتين صينية وفلبينية بالقرب من منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي
انتقد المتحدث باسم خفر السواحل الصيني قان يوي، الفلبين بسبب ما وصفه بـ"انتهاك خطير لسيادة الصين في بحر الصين الجنوبي"، بعد دخول أكثر من 10 سفن فلبينية إلى منطقة بحرية متنازع عليها، قبالة جزيرة "هوانغيان داو".
وقال خفر السواحل الصيني إنه وجّه تحذيرات متكررة للسفن الفلبينية، يوم أمس الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة
"شينخوا" الصينية.
وأوضح المتحدث الصيني، أن "خفر السواحل الصيني
اتخذ إجراءات مشروعة لطرد هذه السفن"، مشيرًا إلى أن "إحداها نفذت مناورات خطيرة واصطدمت عمدا بإحدى سفن خفر السواحل الصيني".
وأكد المتحدث باسم خفر السواحل الصيني، أن "إجراءات الصين كانت احترافية ومشروعة ومبررة"، وفقا للوكالة، التي أشارت إلى أن الصين تعتبر أن "هوانغيان داو" أرضًا صينية أصلية، وأن ما قامت به الفلبين "يمثل انتهاكا للقوانين الصينية والدولية".
وقالت الوكالة إن "الصين طالبت مانيلا
، بوقف انتهاكاتها فورا"، مؤكدة أن "خفر السواحل الصيني سيواصل دورياته في المنطقة لحماية السيادة والحقوق البحرية للصين".