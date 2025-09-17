عربي
اصطدام سفينتين صينية وفلبينية بالقرب من منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي
اصطدام سفينتين صينية وفلبينية بالقرب من منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي
اصطدام سفينتين صينية وفلبينية بالقرب من منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي
وقال خفر السواحل الصيني إنه وجّه تحذيرات متكررة للسفن الفلبينية، يوم أمس الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية.وأوضح المتحدث الصيني، أن "خفر السواحل الصيني اتخذ إجراءات مشروعة لطرد هذه السفن"، مشيرًا إلى أن "إحداها نفذت مناورات خطيرة واصطدمت عمدا بإحدى سفن خفر السواحل الصيني".وقالت الوكالة إن "الصين طالبت مانيلا، بوقف انتهاكاتها فورا"، مؤكدة أن "خفر السواحل الصيني سيواصل دورياته في المنطقة لحماية السيادة والحقوق البحرية للصين".
اصطدام سفينتين صينية وفلبينية بالقرب من منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي

انتقد المتحدث باسم خفر السواحل الصيني قان يوي، الفلبين بسبب ما وصفه بـ"انتهاك خطير لسيادة الصين في بحر الصين الجنوبي"، بعد دخول أكثر من 10 سفن فلبينية إلى منطقة بحرية متنازع عليها، قبالة جزيرة "هوانغيان داو".
وقال خفر السواحل الصيني إنه وجّه تحذيرات متكررة للسفن الفلبينية، يوم أمس الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية.
وأوضح المتحدث الصيني، أن "خفر السواحل الصيني اتخذ إجراءات مشروعة لطرد هذه السفن"، مشيرًا إلى أن "إحداها نفذت مناورات خطيرة واصطدمت عمدا بإحدى سفن خفر السواحل الصيني".
وأكد المتحدث باسم خفر السواحل الصيني، أن "إجراءات الصين كانت احترافية ومشروعة ومبررة"، وفقا للوكالة، التي أشارت إلى أن الصين تعتبر أن "هوانغيان داو" أرضًا صينية أصلية، وأن ما قامت به الفلبين "يمثل انتهاكا للقوانين الصينية والدولية".
وقالت الوكالة إن "الصين طالبت مانيلا، بوقف انتهاكاتها فورا"، مؤكدة أن "خفر السواحل الصيني سيواصل دورياته في المنطقة لحماية السيادة والحقوق البحرية للصين".
