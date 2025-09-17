اكتشاف "قمر خفي" يرافق الأرض منذ ستينيات القرن الماضي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو ستعزز التنسيق الأمني والعسكري بين بغداد وموسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: هل دخلت المنطقة "مرحلة الفوضى الشاملة" كما حذرت مصر؟
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السفير صلاح حليمة: مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي والعدوان الإسرائيلي يقوّض النظام الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250917/اكتشاف-قمر-خفي-يرافق-الأرض-منذ-ستينيات-القرن-الماضي-1104965365.html
اكتشاف "قمر خفي" يرافق الأرض منذ ستينيات القرن الماضي
اكتشاف "قمر خفي" يرافق الأرض منذ ستينيات القرن الماضي
سبوتنيك عربي
كشف علماء فلك عن اكتشاف مثير لجرم سماوي جديد يُطلق عليه اسم "2025 PN7"، وهو كويكب صغير يُعتبر "شبه قمر" للأرض، يتبعها في مدارها حول الشمس منذ ستينيات القرن... 17.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-17T19:49+0000
2025-09-17T19:49+0000
مجتمع
منوعات
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/1d/1050291685_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dea19d26e9183199affe647395cd768f.jpg
تم رصد الكويكب، الذي لا يتجاوز عرضه 19 متراً، بواسطة مرصد بان-ستارز في هاواي، وفقا لموقع "لايف ساينس". وعلى الرغم من أن "2025 PN7" يبدو وكأنه يدور حول الأرض، إلا أنه في الواقع يتبع مداراً شمسياً متزامناً تقريباً مع مدار كوكبنا. ويتوقع العلماء أن يستمر هذا الكويكب في مرافقة الأرض لمدة 60 عاماً أخرى قبل أن يغير مساره.يُعد "2025 PN7" أصغر وأقل استقراراً بين ستة "أشباه أقمار" أخرى معروفة ترافق الأرض في مدارات مشابهة. ويندرج هذا الجرم ضمن فئة تُعرف باسم "أرجونا"، وهي كويكبات تتحرك بانسجام مع مدار الأرض حول الشمس.ويتراوح مدى الكويكب بين 4.5 مليون و59 مليون كيلومتر من الأرض، مما يجعل رصده تحدياً يتطلب تلسكوبات قوية، إذ لا يمكن رؤيته بالعين المجردة.وتُشكل هذه الأجسام ما يُشبه "حزام كويكبات ثانوي" يرافق الأرض والقمر في رحلتهما حول الشمس.ويُعتبر "شبه القمر" الشهير "Kamoʻoalewa" أكثر استقراراً، إذ يرافق الأرض منذ حوالي 381 عاماً.ويُسلط هذا الاكتشاف الضوء على التعقيدات المذهلة للنظام الشمسي، ويُبرز قدرة التكنولوجيا الحديثة على كشف أسرار كانت مخفية لعقود. ويُثير وجود "2025 PN7" تساؤلات حول عدد الأجسام الأخرى التي قد ترافق الأرض دون أن ندرك ذلك.
https://sarabic.ae/20250907/عدسة-سبوتنيك-ترصد-ظاهرة-خسوف-القمر-الكلي-والقمر-الوردي-العملاق-فوق-سماء-الإمارات--1104600516.html
https://sarabic.ae/20250820/هل-نشهد-هذا-الصيف-القمرين-الأسود-والأزرق؟-علماء-روس-يوضحون-حقائق-مهمة-1103961262.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/1d/1050291685_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c9fea9e427353d95d4101a400f65dfd9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, علوم
منوعات, علوم

اكتشاف "قمر خفي" يرافق الأرض منذ ستينيات القرن الماضي

19:49 GMT 17.09.2025
© Photo / pixabay/flflflflfl قمر إنسيلادوس التابع لكوكب زحل
قمر إنسيلادوس التابع لكوكب زحل - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
© Photo / pixabay/flflflflfl
تابعنا عبر
كشف علماء فلك عن اكتشاف مثير لجرم سماوي جديد يُطلق عليه اسم "2025 PN7"، وهو كويكب صغير يُعتبر "شبه قمر" للأرض، يتبعها في مدارها حول الشمس منذ ستينيات القرن الماضي دون أن يُلاحظ حتى الآن.
تم رصد الكويكب، الذي لا يتجاوز عرضه 19 متراً، بواسطة مرصد بان-ستارز في هاواي، وفقا لموقع "لايف ساينس".
وعلى الرغم من أن "2025 PN7" يبدو وكأنه يدور حول الأرض، إلا أنه في الواقع يتبع مداراً شمسياً متزامناً تقريباً مع مدار كوكبنا.
ويتوقع العلماء أن يستمر هذا الكويكب في مرافقة الأرض لمدة 60 عاماً أخرى قبل أن يغير مساره.
عدسة سبوتنيك ترصد ظاهرة خسوف القمر الكلي والقمر الوردي العملاق فوق سماء دولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
عدسة "سبوتنيك" ترصد ظاهرة خسوف القمر الكلي والقمر الوردي العملاق فوق سماء الإمارات
7 سبتمبر, 18:43 GMT
يُعد "2025 PN7" أصغر وأقل استقراراً بين ستة "أشباه أقمار" أخرى معروفة ترافق الأرض في مدارات مشابهة.
ويندرج هذا الجرم ضمن فئة تُعرف باسم "أرجونا"، وهي كويكبات تتحرك بانسجام مع مدار الأرض حول الشمس.
ويتراوح مدى الكويكب بين 4.5 مليون و59 مليون كيلومتر من الأرض، مما يجعل رصده تحدياً يتطلب تلسكوبات قوية، إذ لا يمكن رؤيته بالعين المجردة.
يعود تاريخ رصد أول "شبه قمر" إلى عام 1991، عندما اكتُشف الجسم "1991 VG"، الذي أثار جدلاً حينها بسبب شكوك حول كونه مسباراً فضائياً غير بشري، قبل أن يثبت لاحقاً أنه جرم طبيعي.
سبوتنيك ترصد شروق القمر العملاق في سماء سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
هل نشهد هذا الصيف القمرين الأسود والأزرق؟... علماء روس يوضحون حقائق مهمة
20 أغسطس, 14:33 GMT
وتُشكل هذه الأجسام ما يُشبه "حزام كويكبات ثانوي" يرافق الأرض والقمر في رحلتهما حول الشمس.
ويُعتبر "شبه القمر" الشهير "Kamoʻoalewa" أكثر استقراراً، إذ يرافق الأرض منذ حوالي 381 عاماً.
ويُسلط هذا الاكتشاف الضوء على التعقيدات المذهلة للنظام الشمسي، ويُبرز قدرة التكنولوجيا الحديثة على كشف أسرار كانت مخفية لعقود.
ويُثير وجود "2025 PN7" تساؤلات حول عدد الأجسام الأخرى التي قد ترافق الأرض دون أن ندرك ذلك.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала