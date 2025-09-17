https://sarabic.ae/20250917/اكتشاف-قمر-خفي-يرافق-الأرض-منذ-ستينيات-القرن-الماضي-1104965365.html
اكتشاف "قمر خفي" يرافق الأرض منذ ستينيات القرن الماضي
اكتشاف "قمر خفي" يرافق الأرض منذ ستينيات القرن الماضي
كشف علماء فلك عن اكتشاف مثير لجرم سماوي جديد يُطلق عليه اسم "2025 PN7"، وهو كويكب صغير يُعتبر "شبه قمر" للأرض، يتبعها في مدارها حول الشمس منذ ستينيات القرن...
تم رصد الكويكب، الذي لا يتجاوز عرضه 19 متراً، بواسطة مرصد بان-ستارز في هاواي، وفقا لموقع "لايف ساينس". وعلى الرغم من أن "2025 PN7" يبدو وكأنه يدور حول الأرض، إلا أنه في الواقع يتبع مداراً شمسياً متزامناً تقريباً مع مدار كوكبنا. ويتوقع العلماء أن يستمر هذا الكويكب في مرافقة الأرض لمدة 60 عاماً أخرى قبل أن يغير مساره.يُعد "2025 PN7" أصغر وأقل استقراراً بين ستة "أشباه أقمار" أخرى معروفة ترافق الأرض في مدارات مشابهة. ويندرج هذا الجرم ضمن فئة تُعرف باسم "أرجونا"، وهي كويكبات تتحرك بانسجام مع مدار الأرض حول الشمس.ويتراوح مدى الكويكب بين 4.5 مليون و59 مليون كيلومتر من الأرض، مما يجعل رصده تحدياً يتطلب تلسكوبات قوية، إذ لا يمكن رؤيته بالعين المجردة.وتُشكل هذه الأجسام ما يُشبه "حزام كويكبات ثانوي" يرافق الأرض والقمر في رحلتهما حول الشمس.ويُعتبر "شبه القمر" الشهير "Kamoʻoalewa" أكثر استقراراً، إذ يرافق الأرض منذ حوالي 381 عاماً.ويُسلط هذا الاكتشاف الضوء على التعقيدات المذهلة للنظام الشمسي، ويُبرز قدرة التكنولوجيا الحديثة على كشف أسرار كانت مخفية لعقود. ويُثير وجود "2025 PN7" تساؤلات حول عدد الأجسام الأخرى التي قد ترافق الأرض دون أن ندرك ذلك.
اكتشاف "قمر خفي" يرافق الأرض منذ ستينيات القرن الماضي
كشف علماء فلك عن اكتشاف مثير لجرم سماوي جديد يُطلق عليه اسم "2025 PN7"، وهو كويكب صغير يُعتبر "شبه قمر" للأرض، يتبعها في مدارها حول الشمس منذ ستينيات القرن الماضي دون أن يُلاحظ حتى الآن.
تم رصد الكويكب، الذي لا يتجاوز عرضه 19 متراً، بواسطة مرصد بان-ستارز في هاواي، وفقا لموقع "لايف ساينس".
وعلى الرغم من أن "2025 PN7" يبدو وكأنه يدور حول الأرض
، إلا أنه في الواقع يتبع مداراً شمسياً متزامناً تقريباً مع مدار كوكبنا.
ويتوقع العلماء أن يستمر هذا الكويكب في مرافقة الأرض لمدة 60 عاماً أخرى قبل أن يغير مساره.
يُعد "2025 PN7" أصغر وأقل استقراراً بين ستة "أشباه أقمار" أخرى معروفة ترافق الأرض في مدارات مشابهة.
ويندرج هذا الجرم ضمن فئة تُعرف باسم "أرجونا"، وهي كويكبات تتحرك بانسجام مع مدار الأرض حول الشمس
.
ويتراوح مدى الكويكب بين 4.5 مليون و59 مليون كيلومتر من الأرض، مما يجعل رصده تحدياً يتطلب تلسكوبات قوية، إذ لا يمكن رؤيته بالعين المجردة.
يعود تاريخ رصد أول "شبه قمر" إلى عام 1991، عندما اكتُشف الجسم "1991 VG"، الذي أثار جدلاً حينها بسبب شكوك حول كونه مسباراً فضائياً غير بشري، قبل أن يثبت لاحقاً أنه جرم طبيعي.
وتُشكل هذه الأجسام ما يُشبه "حزام كويكبات ثانوي" يرافق الأرض والقمر في رحلتهما حول الشمس.
ويُعتبر "شبه القمر" الشهير "Kamoʻoalewa" أكثر استقراراً، إذ يرافق الأرض منذ حوالي 381 عاماً.
ويُسلط هذا الاكتشاف الضوء على التعقيدات المذهلة للنظام الشمسي، ويُبرز قدرة التكنولوجيا الحديثة على كشف أسرار كانت مخفية لعقود.
ويُثير وجود "2025 PN7" تساؤلات حول عدد الأجسام الأخرى التي قد ترافق الأرض دون أن ندرك ذلك.