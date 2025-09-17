عربي
https://sarabic.ae/20250917/الأمم-المتحدة-62-وفاة-و95-إصابة-وتضرر-354-ألف-شخص-جراء-الفيضانات-في-اليمن-منذ-مطلع-أغسطس-1104954503.html
الأمم المتحدة: 62 وفاة و95 إصابة وتضرر 354 ألف شخص جراء الفيضانات في اليمن منذ مطلع أغسطس
الأمم المتحدة: 62 وفاة و95 إصابة وتضرر 354 ألف شخص جراء الفيضانات في اليمن منذ مطلع أغسطس
سبوتنيك عربي
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت اليمن منذ مطلع أغسطس/آب الماضي، أسفرت عن مقتل 62 شخصًا وإصابة 95 آخرين، فيما تضرر... 17.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-17T16:48+0000
2025-09-17T16:48+0000
أخبار اليمن الأن
عواصف
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101632/63/1016326311_0:15:3589:2033_1920x0_80_0_0_105548152cbdffdf1ac4c022a13ec8f3.jpg
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: "إن الفيضانات أثرت على أكثر من 50,600 أسرة (ما يعادل 354,400 شخص)، مشيرًا إلى تسجيل 157 ضحية، بينهم قتلى ومصابون".وأوضح المكتب أن 17 شريكا إنسانيا تمكنوا منذ بداية أغسطس/أب الماضي من إيصال مساعدات منقذة للحياة إلى أكثر من 21,400 أسرة (نحو 149,900 شخص)، إلا أن فجوات كبيرة ما تزال قائمة في مختلف القطاعات بسبب نقص التمويل وقيود الوصول والتخزين وضعف المخزونات، خاصة في مجالات المياه والصرف الصحي والمأوى.وكان اليمن قد شهد الشهر الماضي منخفضا جويا اجتاح عدة محافظات، بينها عدن، لحج، حضرموت، شبوة، حجة، والحديدة، ما أدى إلى خسائر بشرية وأضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة."كاجيكي" يضرب تايلاند وفيتنام ويخلف عشرات القتلى والمفقودين ودمارا واسعاإعصار قوي يضرب مدينة غازي باشا التركية ويخلف أضرارا كبيرة... فيديو
https://sarabic.ae/20250910/السيول-والفيضانات-تفاقم-الوضع-الإنساني-الكارثي-في-السودان-1104719714.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101632/63/1016326311_428:0:3159:2048_1920x0_80_0_0_7a57b4c873cb31d8fe264e60743c9b8b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن, عواصف
أخبار اليمن الأن, عواصف

الأمم المتحدة: 62 وفاة و95 إصابة وتضرر 354 ألف شخص جراء الفيضانات في اليمن منذ مطلع أغسطس

16:48 GMT 17.09.2025
© AP Photo / Mukhtar Khanفيضان
فيضان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
© AP Photo / Mukhtar Khan
تابعنا عبر
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت اليمن منذ مطلع أغسطس/آب الماضي، أسفرت عن مقتل 62 شخصًا وإصابة 95 آخرين، فيما تضرر أكثر من 350 ألف شخص في 19 محافظة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: "إن الفيضانات أثرت على أكثر من 50,600 أسرة (ما يعادل 354,400 شخص)، مشيرًا إلى تسجيل 157 ضحية، بينهم قتلى ومصابون".

وأضاف المكتب: "شملت الأضرار البنية التحتية، والمساكن، والملاجئ، والمرافق الصحية، والمدارس، إضافة إلى شبكات المياه والصرف الصحي وسبل العيش، لافتًا إلى أن مخاطر الحماية تفاقمت نتيجة انتشار الألغام الأرضية ومخلفات الحرب المتفجرة".

السيول والفيضانات تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
السيول والفيضانات تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في السودان
10 سبتمبر, 20:04 GMT
وأوضح المكتب أن 17 شريكا إنسانيا تمكنوا منذ بداية أغسطس/أب الماضي من إيصال مساعدات منقذة للحياة إلى أكثر من 21,400 أسرة (نحو 149,900 شخص)، إلا أن فجوات كبيرة ما تزال قائمة في مختلف القطاعات بسبب نقص التمويل وقيود الوصول والتخزين وضعف المخزونات، خاصة في مجالات المياه والصرف الصحي والمأوى.
وكان اليمن قد شهد الشهر الماضي منخفضا جويا اجتاح عدة محافظات، بينها عدن، لحج، حضرموت، شبوة، حجة، والحديدة، ما أدى إلى خسائر بشرية وأضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة.
"كاجيكي" يضرب تايلاند وفيتنام ويخلف عشرات القتلى والمفقودين ودمارا واسعا
إعصار قوي يضرب مدينة غازي باشا التركية ويخلف أضرارا كبيرة... فيديو
