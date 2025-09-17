https://sarabic.ae/20250917/الأمم-المتحدة-62-وفاة-و95-إصابة-وتضرر-354-ألف-شخص-جراء-الفيضانات-في-اليمن-منذ-مطلع-أغسطس-1104954503.html
الأمم المتحدة: 62 وفاة و95 إصابة وتضرر 354 ألف شخص جراء الفيضانات في اليمن منذ مطلع أغسطس
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت اليمن منذ مطلع أغسطس/آب الماضي، أسفرت عن مقتل 62 شخصًا وإصابة 95 آخرين، فيما تضرر...
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: "إن الفيضانات أثرت على أكثر من 50,600 أسرة (ما يعادل 354,400 شخص)، مشيرًا إلى تسجيل 157 ضحية، بينهم قتلى ومصابون".وأوضح المكتب أن 17 شريكا إنسانيا تمكنوا منذ بداية أغسطس/أب الماضي من إيصال مساعدات منقذة للحياة إلى أكثر من 21,400 أسرة (نحو 149,900 شخص)، إلا أن فجوات كبيرة ما تزال قائمة في مختلف القطاعات بسبب نقص التمويل وقيود الوصول والتخزين وضعف المخزونات، خاصة في مجالات المياه والصرف الصحي والمأوى.وكان اليمن قد شهد الشهر الماضي منخفضا جويا اجتاح عدة محافظات، بينها عدن، لحج، حضرموت، شبوة، حجة، والحديدة، ما أدى إلى خسائر بشرية وأضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة.
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت اليمن منذ مطلع أغسطس/آب الماضي، أسفرت عن مقتل 62 شخصًا وإصابة 95 آخرين، فيما تضرر أكثر من 350 ألف شخص في 19 محافظة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: "إن الفيضانات أثرت على أكثر من 50,600 أسرة (ما يعادل 354,400 شخص)، مشيرًا إلى تسجيل 157 ضحية، بينهم قتلى ومصابون".
وأضاف المكتب: "شملت الأضرار البنية التحتية، والمساكن، والملاجئ، والمرافق الصحية، والمدارس، إضافة إلى شبكات المياه والصرف الصحي وسبل العيش، لافتًا إلى أن مخاطر الحماية تفاقمت نتيجة انتشار الألغام الأرضية ومخلفات الحرب المتفجرة".
وأوضح المكتب أن 17 شريكا إنسانيا تمكنوا منذ بداية أغسطس/أب الماضي من إيصال مساعدات منقذة للحياة إلى أكثر من 21,400 أسرة (نحو 149,900 شخص)، إلا أن فجوات كبيرة ما تزال قائمة في مختلف القطاعات
بسبب نقص التمويل وقيود الوصول والتخزين وضعف المخزونات، خاصة في مجالات المياه والصرف الصحي والمأوى.
وكان اليمن قد شهد الشهر الماضي منخفضا جويا اجتاح عدة محافظات، بينها عدن، لحج، حضرموت، شبوة، حجة، والحديدة، ما أدى إلى خسائر بشرية وأضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة.