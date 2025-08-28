https://sarabic.ae/20250828/كاجيكي-يضرب-تايلاند-وفيتنام-ويخلف-عشرات-القتلى-والمفقودين-ودمارا-واسعا-1104237727.html
"كاجيكي" يضرب تايلاند وفيتنام ويخلف عشرات القتلى والمفقودين ودمارا واسعا
"كاجيكي" يضرب تايلاند وفيتنام ويخلف عشرات القتلى والمفقودين ودمارا واسعا
سبوتنيك عربي
ضرب الإعصار "كاجيكي" مناطق واسعة في شمال تايلند وشمال شرقها، متسببا في مقتل 10 أشخاص وفقدان 7 آخرين، إلى جانب أضرار جسيمة طالت آلاف المنازل والبنية التحتية،... 28.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-28T14:28+0000
2025-08-28T14:28+0000
2025-08-28T14:28+0000
حول العالم
حول العالم
أخبار العالم الآن
عواصف
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/19/1096161662_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_97adb9ea79dca93197cf4f50e8b4ed3f.jpg
وقالت السلطات، إن الإعصار تسبب في هطول أمطار غزيرة وانهيارات أرضية شملت 12 إقليما، من أبرزها تشيانج ماي، وتشيانج راي، وماي هونج سون، حيث تضرر أكثر من 6300 شخص، كما تضررت 1800 أسرة بشكل مباشر.في السياق ذاته، ذكرت الحكومة الفيتنامية أن الإعصار ضرب اليابسة في البلاد يوم الاثنين قبل أن يضعف ويتحول إلى عاصفة، إلا أنه خلف وراءه دمارا كبيرا، حيث غمرت المياه أكثر من 10 آلاف منزل وشركة، وتضررت مساحات زراعية واسعة قُدرت بـ86 هكتارا من الأرز والمحاصيل التجارية، وفقا لوسائل إعلام غربية.وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في فيتنام إن "خطر السيول والانهيارات الأرضية لا يزال قائمًا، وقد يؤدي إلى أضرار بيئية جسيمة، ويمثل تهديدًا لحياة المواطنين والنشاط الاقتصادي والاجتماعي".وفي وقت سابق، مر الإعصار "كاجيكي" بمحاذاة الساحل الجنوبي لجزيرة هاينان الصينية، ما أدى إلى إغلاق مؤسسات وشركات في مدينة سانيا السياحية، وإيقاف وسائل النقل العام كإجراء احترازي.
https://sarabic.ae/20250701/شل-حركة-الطيران-إعصار-قنبلة-يجتاح-سيدني---1102255184.html
https://sarabic.ae/20250530/إعصار-قوي-يضرب-مدينة-غازي-باشا-التركية-ويخلف-أضرارا-كبيرة-فيديو-1101140883.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/19/1096161662_462:0:3193:2048_1920x0_80_0_0_04af18b428b01e947ed1fb6df1d3a8f4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حول العالم, حول العالم, أخبار العالم الآن, عواصف
حول العالم, حول العالم, أخبار العالم الآن, عواصف
"كاجيكي" يضرب تايلاند وفيتنام ويخلف عشرات القتلى والمفقودين ودمارا واسعا
ضرب الإعصار "كاجيكي" مناطق واسعة في شمال تايلند وشمال شرقها، متسببا في مقتل 10 أشخاص وفقدان 7 آخرين، إلى جانب أضرار جسيمة طالت آلاف المنازل والبنية التحتية، وفقا لما أعلنته وكالة إدارة الكوارث في تايلند، اليوم الخميس.
وقالت السلطات، إن الإعصار تسبب في هطول أمطار غزيرة
وانهيارات أرضية شملت 12 إقليما، من أبرزها تشيانج ماي، وتشيانج راي، وماي هونج سون، حيث تضرر أكثر من 6300 شخص، كما تضررت 1800 أسرة بشكل مباشر.
وأشارت وزارة الداخلية التايلندية، إلى أن 4 أشخاص لقوا مصرعهم جراء انهيار أرضي في تشيانج ماي، بينما توفي شخص في ماي هونج سون غرقا، ودفن 5 آخرون تحت الأنقاض نتيجة انهيارات أرضية في مناطق مختلفة. كما أسفرت السيول عن إصابة 15 شخصا، وما تزال الأوضاع متأزمة في ثمانية أقاليم تشهد فيضانات مستمرة حتى صباح الخميس.
في السياق ذاته، ذكرت الحكومة الفيتنامية أن الإعصار
ضرب اليابسة في البلاد يوم الاثنين قبل أن يضعف ويتحول إلى عاصفة، إلا أنه خلف وراءه دمارا كبيرا، حيث غمرت المياه أكثر من 10 آلاف منزل وشركة، وتضررت مساحات زراعية واسعة قُدرت بـ86 هكتارا من الأرز والمحاصيل التجارية، وفقا لوسائل إعلام غربية.
كما تسبب الإعصار في سقوط أعمدة كهرباء بفيتنام، ما أدى إلى انقطاع التيار عن نحو 1.6 مليون شخص. وفي العاصمة هانوي، غمرت السيول الشوارع، بينما تتواصل الأمطار الغزيرة على المدينة التي تستعد للاحتفال بالذكرى الـ80 لإعلان الاستقلال الوطني الأسبوع المقبل.
وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في فيتنام إن "خطر السيول والانهيارات الأرضية لا يزال قائمًا، وقد يؤدي إلى أضرار بيئية جسيمة، ويمثل تهديدًا لحياة المواطنين والنشاط الاقتصادي والاجتماعي".
يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية خلال عام 2025 التي تضرب فيها الأعاصير شمال تايلند، إذ سبق أن اجتاح الإعصار "ووتيب" المنطقة في يونيو/ حزيران الماضي بعد عبوره جنوب الصين.
وفي وقت سابق، مر الإعصار "كاجيكي
" بمحاذاة الساحل الجنوبي لجزيرة هاينان الصينية، ما أدى إلى إغلاق مؤسسات وشركات في مدينة سانيا السياحية، وإيقاف وسائل النقل العام كإجراء احترازي.