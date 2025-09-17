الرئيس التركي: محاولات إسرائيل السيطرة على قطاع غزة مصيرها الفشل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو ستعزز التنسيق الأمني والعسكري بين بغداد وموسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: هل دخلت المنطقة "مرحلة الفوضى الشاملة" كما حذرت مصر؟
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السفير صلاح حليمة: مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي والعدوان الإسرائيلي يقوّض النظام الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
وقال أردوغان: "التاريخ يثبت أن مثل هذه الأفعال مصيرها الفشل"، في إشارة إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في غزة.من جانب آخر، صرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إفي دفرين، بأن السيطرة الكاملة على مدينة غزة قد تستغرق عدة أشهر، مؤكدًا أنه لا توجد جداول زمنية محددة للعملية العسكرية.وأطلقت إسرائيل، فجر الثلاثاء، عملية عسكرية مكثفة في مدينة غزة تشمل توغلاً برياً وقصفاً عنيفاً، قائلة إن الهدف من العملية هو السيطرة على غزة والقضاء على حركة "حماس".وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عبر منصة "إكس" في وقت سابق، إن "غزة تحترق"، مضيفًا أن الجيش الإسرائيلي "يضرب البنى التحتية للإرهاب بقبضة من حديد، وجنوده يقاتلون بشجاعة لتهيئة الظروف لإطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس. لن نلين ولن نتراجع - حتى تكتمل المهمة".وجاء الهجوم الإسرائيلي المكثف على غزة غداة زيارة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل، أكد خلالها دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، كما حذّر حركة "حماس" أن أمامها "أيام قليلة فقط" للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.وأصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرات بإخلاء مدينة غزة، في ظل تحذيرات من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بأنه لا يوجد ملاذ آمن للنازحين من المدينة.واتهم تقرير أممي السلطات الإسرائيلية بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة، منذ بدء الحرب الموسعة على القطاع في أعقاب هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وقال التقرير الأممي إن الرئيس إسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، حرّضوا على ارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، فيما وصفت إسرائيل التقرير الأممي بأنه "كاذب ويعتمد على روايات حماس".ويذكر أن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (آي بي سي)، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع، قد أعلن في 22 آب/أغسطس الماضي أن مدينة غزة والمناطق المحيطة بها تعاني من مجاعة ستمتد على الأرجح إلى مناطق أخرى بقطاع غزة خلال وقت قصير، فيما وصفت إسرائيل هذا التقرير بأنه "كاذب ومعيب".وفي 2 آذار/مارس الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، ما دفع منظمة الصحة العالمية للتحذير من أن سوء التغذية في قطاع غزة بلغ "مستويات تنذر بالخطر".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 آذار/مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديداً منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، أن بلاده ستواصل دعم قطاع غزة والوقوف ضد ما وصفه بالعنف الإسرائيلي، مشددًا على أن محاولات إسرائيل للسيطرة على القطاع "محكوم عليها بالفشل".
وقال أردوغان: "التاريخ يثبت أن مثل هذه الأفعال مصيرها الفشل"، في إشارة إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في غزة.
من جانب آخر، صرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إفي دفرين، بأن السيطرة الكاملة على مدينة غزة قد تستغرق عدة أشهر، مؤكدًا أنه لا توجد جداول زمنية محددة للعملية العسكرية.
وأطلقت إسرائيل، فجر الثلاثاء، عملية عسكرية مكثفة في مدينة غزة تشمل توغلاً برياً وقصفاً عنيفاً، قائلة إن الهدف من العملية هو السيطرة على غزة والقضاء على حركة "حماس".
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عبر منصة "إكس" في وقت سابق، إن "غزة تحترق"، مضيفًا أن الجيش الإسرائيلي "يضرب البنى التحتية للإرهاب بقبضة من حديد، وجنوده يقاتلون بشجاعة لتهيئة الظروف لإطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس. لن نلين ولن نتراجع - حتى تكتمل المهمة".
وجاء الهجوم الإسرائيلي المكثف على غزة غداة زيارة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل، أكد خلالها دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، كما حذّر حركة "حماس" أن أمامها "أيام قليلة فقط" للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
وأصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرات بإخلاء مدينة غزة، في ظل تحذيرات من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بأنه لا يوجد ملاذ آمن للنازحين من المدينة.
واتهم تقرير أممي السلطات الإسرائيلية بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة، منذ بدء الحرب الموسعة على القطاع في أعقاب هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وقال التقرير الأممي إن الرئيس إسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، حرّضوا على ارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، فيما وصفت إسرائيل التقرير الأممي بأنه "كاذب ويعتمد على روايات حماس".
ويذكر أن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (آي بي سي)، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع، قد أعلن في 22 آب/أغسطس الماضي أن مدينة غزة والمناطق المحيطة بها تعاني من مجاعة ستمتد على الأرجح إلى مناطق أخرى بقطاع غزة خلال وقت قصير، فيما وصفت إسرائيل هذا التقرير بأنه "كاذب ومعيب".
وفي 2 آذار/مارس الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، ما دفع منظمة الصحة العالمية للتحذير من أن سوء التغذية في قطاع غزة بلغ "مستويات تنذر بالخطر".
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 آذار/مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديداً منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
