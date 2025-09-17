https://sarabic.ae/20250917/الرئيس-التركي-محاولات-إسرائيل-السيطرة-على-قطاع-غزة-مصيرها-الفشل-1104969416.html
الرئيس التركي: محاولات إسرائيل السيطرة على قطاع غزة مصيرها الفشل
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، أن بلاده ستواصل دعم قطاع غزة والوقوف ضد ما وصفه بالعنف الإسرائيلي، مشددًا على أن محاولات إسرائيل للسيطرة على...
وقال أردوغان: "التاريخ يثبت أن مثل هذه الأفعال مصيرها الفشل"، في إشارة إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في غزة.من جانب آخر، صرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إفي دفرين، بأن السيطرة الكاملة على مدينة غزة قد تستغرق عدة أشهر، مؤكدًا أنه لا توجد جداول زمنية محددة للعملية العسكرية.وأطلقت إسرائيل، فجر الثلاثاء، عملية عسكرية مكثفة في مدينة غزة تشمل توغلاً برياً وقصفاً عنيفاً، قائلة إن الهدف من العملية هو السيطرة على غزة والقضاء على حركة "حماس".وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عبر منصة "إكس" في وقت سابق، إن "غزة تحترق"، مضيفًا أن الجيش الإسرائيلي "يضرب البنى التحتية للإرهاب بقبضة من حديد، وجنوده يقاتلون بشجاعة لتهيئة الظروف لإطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس. لن نلين ولن نتراجع - حتى تكتمل المهمة".وجاء الهجوم الإسرائيلي المكثف على غزة غداة زيارة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل، أكد خلالها دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، كما حذّر حركة "حماس" أن أمامها "أيام قليلة فقط" للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.وأصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرات بإخلاء مدينة غزة، في ظل تحذيرات من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بأنه لا يوجد ملاذ آمن للنازحين من المدينة.واتهم تقرير أممي السلطات الإسرائيلية بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة، منذ بدء الحرب الموسعة على القطاع في أعقاب هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وقال التقرير الأممي إن الرئيس إسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، حرّضوا على ارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، فيما وصفت إسرائيل التقرير الأممي بأنه "كاذب ويعتمد على روايات حماس".ويذكر أن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (آي بي سي)، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع، قد أعلن في 22 آب/أغسطس الماضي أن مدينة غزة والمناطق المحيطة بها تعاني من مجاعة ستمتد على الأرجح إلى مناطق أخرى بقطاع غزة خلال وقت قصير، فيما وصفت إسرائيل هذا التقرير بأنه "كاذب ومعيب".وفي 2 آذار/مارس الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، ما دفع منظمة الصحة العالمية للتحذير من أن سوء التغذية في قطاع غزة بلغ "مستويات تنذر بالخطر".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 آذار/مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديداً منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، أن بلاده ستواصل دعم قطاع غزة والوقوف ضد ما وصفه بالعنف الإسرائيلي، مشددًا على أن محاولات إسرائيل للسيطرة على القطاع "محكوم عليها بالفشل".
وقال أردوغان: "التاريخ يثبت أن مثل هذه الأفعال مصيرها الفشل"، في إشارة إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في غزة.
من جانب آخر، صرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إفي دفرين، بأن السيطرة الكاملة على مدينة غزة قد تستغرق عدة أشهر، مؤكدًا أنه لا توجد جداول زمنية محددة للعملية العسكرية.
وأطلقت إسرائيل، فجر الثلاثاء، عملية عسكرية مكثفة في مدينة غزة تشمل توغلاً برياً وقصفاً عنيفاً، قائلة إن الهدف من العملية هو السيطرة على غزة والقضاء على حركة "حماس".
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عبر منصة "إكس" في وقت سابق، إن "غزة تحترق"، مضيفًا أن الجيش الإسرائيلي "يضرب البنى التحتية للإرهاب بقبضة من حديد، وجنوده يقاتلون بشجاعة لتهيئة الظروف لإطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس. لن نلين ولن نتراجع - حتى تكتمل المهمة".
وجاء الهجوم الإسرائيلي المكثف على غزة غداة زيارة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل، أكد خلالها دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، كما حذّر حركة "حماس" أن أمامها "أيام قليلة فقط" للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
وأصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرات بإخلاء مدينة غزة
، في ظل تحذيرات من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بأنه لا يوجد ملاذ آمن للنازحين من المدينة.
واتهم تقرير أممي السلطات الإسرائيلية بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة، منذ بدء الحرب الموسعة على القطاع في أعقاب هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وقال التقرير الأممي إن الرئيس إسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، حرّضوا على ارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، فيما وصفت إسرائيل التقرير الأممي بأنه "كاذب ويعتمد على روايات حماس".
ويذكر أن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (آي بي سي)، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع، قد أعلن في 22 آب/أغسطس الماضي أن مدينة غزة والمناطق المحيطة بها تعاني من مجاعة ستمتد على الأرجح إلى مناطق أخرى بقطاع غزة خلال وقت قصير، فيما وصفت إسرائيل هذا التقرير بأنه "كاذب ومعيب".
وفي 2 آذار/مارس الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، ما دفع منظمة الصحة العالمية للتحذير من أن سوء التغذية في قطاع غزة بلغ "مستويات تنذر بالخطر".
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 آذار/مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديداً منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.