"تشبه الفضائيين"... اكتشاف يرقة غامضة ذات مظهر غريب قد تكون طفيلي.. صور

اكتنف الغموض منذ قديم الزمان أعماق البحار والمحيطات، حيث كان ولا يزال عالما نجهله بمعظمه، فرغم تقدم العلم الحديث، لا نزال نجهل أي فكرة عن 95% من المحيطات... 17.09.2025, سبوتنيك عربي

واكتشف العلماء القشريات الفيستوتكتانية المجهرية، في ثمانينيات القرن التاسع عشر، لكنهم لم يتمكنوا بعد من ربط اليرقة بالكائن البالغ.وقد أدى هذا إلى تكهنات بأنه، مثل أشباهها الفضائية الخيالية الأكبر حجما، قد تمر المخلوقات الفيستوتكتانية بمرحلة طفيلية.وجمع عالم الجينوم في متحف التاريخ الطبيعي في الدنمارك، نيكلاس دراير، وزملاؤه أكثر من 3000 من هذه الكائنات الصغيرة، التي كانت تسبح على سطح المحيط بالقرب من اليابان، وقاموا ببناء شجرة عائلة وراثية بناء على قوالب بروتين الحمض النووي الريبوزي للقشريات.ويقول عالم البيئة جيمس بيرنوت من جامعة كونيتيكت: "تمكنا أخيرًا من تأكيد، في مجال علم البيانات الضخمة، أنها في الواقع ذات صلة بالبرنقيل، لكنها ليست وثيقة الصلة بأي من أنواع البرنقيل الطفيلية الأخرى".وفي حين أن الفيسيتوتكتانات ليست وثيقة الصلة بالبرنقيل الطفيلي كما هو متوقع، فإن بنيتها الشبيهة بالخطاف واستجابتها لهرمون النمو تشير بقوة إلى أن التطفل الداخلي هو أسلوب حياتها - فهي تعيش داخل عائل حي، حسبما ذكرت مجلة "ساينس أليرت".إلا أنه بدلا من القيام بذلك في مرحلة الطفولة، مثل زينومورف، تعيش الفيسيتوتكتانات بحرية كصغار وتصيب أنواعًا مضيفة غير معروفة بعد كبالغة.وفي حين أننا عادةً ما نعتبر البرنقيل كتلًا صغيرة غير ضارة ومستقرة تحب الالتصاق بالصخور والحيتان، فإن بعض الأنواع تفضل الالتصاق من الداخل.ويضيف: "إنها تخدع مضيفها وتجعله يعتقد أن المضيف حامل، فيبدأ برعاية هذه الكتلة التي تنمو خارج جسمه، لكن هذه الكتلة هي جزء من البرنقيل وليست في الواقع بيض المضيف، وحتى إذا أصابت ذكر السرطان، فإنه يصبح مؤنثا ويبدأ بالتصرف كأنثى السرطان الحامل". وكشفت أبحاث سابقة أنه عندما تتعرض القشريات لهرمون انسلاخ القشريات، فإنها تخرج من هياكلها الخارجية كمخلوقات شبيهة بالديدان غير محمية، تمامًا مثل تلك البرنقيل التي تتطفل على السرطانات. يعتقد الباحثون أن هذه حالة من التطور المتقارب، حيث تُخلق ضغوط الانتقاء التطوري نفس السمات الجسدية أو السلوكية لدى الأنواع التي ليست من نسل مباشر.

