دراسة تكشف أن احتشاء عضلة القلب قد يكون ناتجا عن عدوى بكتيرية

تخالف دراسة رائدة، عقودا من الافتراضات الطبية، بإثباتها أن احتشاء عضلة القلب، المعروف باسم النوبة القلبية، قد يكون ناجما في الواقع عن عدوى بكتيرية، ما يفتح... 14.09.2025

يعيد هذا المنظور الجديد صياغة فهم مرض الشريان التاجي، ويَعِد بمسارات مبتكرة للتشخيص والعلاج، وحتى الوقاية من خلال التطعيم.يكشف البحث أن الأغشية الحيوية البكتيرية، داخل اللويحات المحملة بالكوليسترول في الشرايين، وهي سمة مميزة لمرض الشريان التاجي، يمكن أن تتشكل بهدوء وتستمر لسنوات أو عقود، حيث تبقى هذه الأغشية الحيوية، وهي مجتمعات جيلاتينية من البكتيريا، كامنة ومختبئة، محمية من الجهاز المناعي والعلاجات بالمضادات الحيوية بفضل مصفوفتها الواقية الكثيفة، حسب ما ورد في موقع الجامعة "توني".يوضح البروفيسور بيكا كارهونين، الذي قاد المشروع، أن هذا الاكتشاف يبدد الاعتقاد السائد بأن النوبات القلبية ناجمة فقط عن البروتين الدهني منخفض الكثافة المؤكسد (LDL) والعوامل المرتبطة بالدهون.ويقول: "لطالما ساد الشك في تورط البكتيريا في مرض الشريان التاجي، ولكن لم تكن هناك أدلة مباشرة ومُقنعة"، ووجد الفريق حمضا نوويا من بكتيريا فموية مختلفة داخل لويحات الشرايين، مؤكدا وجود البكتيريا وتكوين الأغشية الحيوية.لا يعزز هذا الاكتشاف الفهم العلمي فحسب، بل يمهد الطريق لتشخيصات وعلاجات ثورية لاحتشاء عضلة القلب، والأهم من ذلك، أنه يشير إلى إمكانية تطوير لقاحات يمكن أن تمنع أمراض الشريان التاجي والنوبات القلبية من خلال استهداف هذه العوامل المعدية.فمن خلال تحويل النموذج من النظريات المركزة على الكوليسترول إلى العوامل المعدية المُسببة لأمراض القلب، يُمكن لهذا البحث أن يُحدث نقلة نوعية في طب القلب والأوعية الدموية، وينقذ أرواحا لا تحصى حول العالم.دراسة تكشف علاقة الخضراوات الورقية بصحة القلب والأوعية الدمويةخلايا بنكرياسية معدلة جينيا تقدم أملا جديدا لعلاج داء السكري من النوع الأول

