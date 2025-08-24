علماء يقدمون 4 نصائح "ذهبية" للحفاظ على صحة القلب

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:16 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
09:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
ترامب: كييف ستضطر للموافقة على شروط روسيا للتسوية، سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
09:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
11:03 GMT
15 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
11:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
16:03 GMT
35 د
عالم سبوتنيك
زيلينسكي مستعد لبحث موضوع الأراضي مع الرئيس الروسي، وتأجيل الانتخابات في ثلاث محافظات سورية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
علماء يقدمون 4 نصائح "ذهبية" للحفاظ على صحة القلب
علماء يقدمون 4 نصائح "ذهبية" للحفاظ على صحة القلب
يعتبر قلب الإنسان عضوا استثنائيا، ورغم أنه بحجم قبضة اليد تقريبا، فإنه يعمل بجد لضخ أكثر من 7500 لتر من الدم يوميا، ناقلا الأكسجين والمغذيات إلى كل جزء من... 24.08.2025
ويواجه القلب مخاطر صحية جمة، حيث لا تزال أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، حيث تسبب ما يقرب من ثلث الوفيات.وتتأثر صحة القلب بعوامل مثل الخمول، وسوء التغذية، والتوتر المزمن، وهنا يأتي دور علم الحركة الحيوية (البيوكينيتيكس)، حيث يستخدم هذا العلم مبادئ علم الحركة في الرعاية الصحية التأهيلية والوقائية.ويجري اختصاصيو علم الحركة الحيوية تقييمات شاملة لتطوير برامج تمارين فردية قائمة على الأدلة، الهدف هو تحسين القدرة الوظيفية وتعزيز قوة الجهاز العضلي الهيكلي، بالإضافة إلى الصحة الفسيولوجية العامة.بالنسبة لمختصي الحركية الحيوية، تعتبر التمارين الرياضية بمثابة دواء، فهم يعملون عن كثب مع المرضى لتصميم بروتوكولات تمارين رياضية مُصممة خصيصًا وآمنة ومناسبة سريريا.كيف يفيد هذا قلبك؟تشير الدراسات إلى أن التمارين الرياضية المنتظمة تُخفض ضغط الدم، وتحسن مستوى الكوليسترول، وتنظم سكر الدم، وتساعد القلب على العمل بكفاءة أكبر.ونقلت مجلة "ساينس أليرت"، العلمية، عن اختصاصيين، ألفوا أوراقا بحثية حول المعرفة الغذائية، وإعادة تأهيل القلب، وجودة الحياة، ومخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية لدى مرضى جراحة مجازة الشريان التاجي، حيث أوصوا بأربع نصائح ذهبية للحفاظ على صحة القلب.1. خصص وقتا لممارسة التمارين الرياضية الهادفة، وليس فقط الحركة اليوميةفي حين أن الحركة الروتينية كالمشي في المراكز التجارية أو صعود السلالم مفيدة، فإن التمارين المنظمة تقدم فوائد أكبر للقلب والأوعية الدموية.وتوصي الإرشادات الحالية بممارسة 150 دقيقة على الأقل من التمارين الهوائية متوسطة الشدة أسبوعيا، ومن الأمثلة على ذلك المشي السريع، وركوب الدراجات، والرقص.وهذه التمارين تُحسّن الصحة الأيضية وتُقلل من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية. 2. راقب الأعراض واخضع للتحاليلتتطور العديد من أمراض القلب والأوعية الدموية بصمت، غالبا ما يمر ارتفاع ضغط الدم، ومستويات الغلوكوز، والكوليسترول دون أن يُلاحظ حتى تحدث حالة خطيرة، كالنوبة القلبية.3. حطم دائرة الجلوس وتحرك تشجع الحياة العصرية على الجلوس لساعات طويلة على المكاتب، وفي السيارات، وأمام الشاشات، ويرتبط السلوك الخامل لفترات طويلة، بشكل مستقل، بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات بجميع أسبابها.4. تغلب على التوتر مع كل خطوةيسهم التوتر المزمن في الالتهاب وارتفاع ضغط الدم والسلوكيات غير الصحية، وكلها عوامل تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.وفي حين أن التأمل والاستشارة النفسية أدوات أساسية، فإن التمارين الرياضية تعد منظما فعالا للتوتر، إذ تعزز إفراز الإندورفين وتحسن المزاج والنوم والمرونة العاطفية.دراسة تحدد 5 أطعمة قد تسبب الشعور بالتعب الدائم.. من بينها الجبن
علماء يقدمون 4 نصائح "ذهبية" للحفاظ على صحة القلب

21:03 GMT 24.08.2025
يعتبر قلب الإنسان عضوا استثنائيا، ورغم أنه بحجم قبضة اليد تقريبا، فإنه يعمل بجد لضخ أكثر من 7500 لتر من الدم يوميا، ناقلا الأكسجين والمغذيات إلى كل جزء من الجسم، وفي الوقت ذاته، يعد مسؤولا عن التخلص من الفضلات، وتنظيم درجة حرارة الجسم الأساسية، ودعم صحة الأعضاء والأنسجة.
ويواجه القلب مخاطر صحية جمة، حيث لا تزال أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، حيث تسبب ما يقرب من ثلث الوفيات.
وتتأثر صحة القلب بعوامل مثل الخمول، وسوء التغذية، والتوتر المزمن، وهنا يأتي دور علم الحركة الحيوية (البيوكينيتيكس)، حيث يستخدم هذا العلم مبادئ علم الحركة في الرعاية الصحية التأهيلية والوقائية.
ويجري اختصاصيو علم الحركة الحيوية تقييمات شاملة لتطوير برامج تمارين فردية قائمة على الأدلة، الهدف هو تحسين القدرة الوظيفية وتعزيز قوة الجهاز العضلي الهيكلي، بالإضافة إلى الصحة الفسيولوجية العامة.
بالنسبة لمختصي الحركية الحيوية، تعتبر التمارين الرياضية بمثابة دواء، فهم يعملون عن كثب مع المرضى لتصميم بروتوكولات تمارين رياضية مُصممة خصيصًا وآمنة ومناسبة سريريا.

كيف يفيد هذا قلبك؟

تشير الدراسات إلى أن التمارين الرياضية المنتظمة تُخفض ضغط الدم، وتحسن مستوى الكوليسترول، وتنظم سكر الدم، وتساعد القلب على العمل بكفاءة أكبر.
ونقلت مجلة "ساينس أليرت"، العلمية، عن اختصاصيين، ألفوا أوراقا بحثية حول المعرفة الغذائية، وإعادة تأهيل القلب، وجودة الحياة، ومخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية لدى مرضى جراحة مجازة الشريان التاجي، حيث أوصوا بأربع نصائح ذهبية للحفاظ على صحة القلب.
1. خصص وقتا لممارسة التمارين الرياضية الهادفة، وليس فقط الحركة اليومية

في حين أن الحركة الروتينية كالمشي في المراكز التجارية أو صعود السلالم مفيدة، فإن التمارين المنظمة تقدم فوائد أكبر للقلب والأوعية الدموية.
وتوصي الإرشادات الحالية بممارسة 150 دقيقة على الأقل من التمارين الهوائية متوسطة الشدة أسبوعيا، ومن الأمثلة على ذلك المشي السريع، وركوب الدراجات، والرقص.

إذا كان ضيق الوقت عائقًا، فكّر في تقسيم تمارينك المنظمة إلى فترات أقصر، على سبيل المثال، ثلاث جلسات يوميًا بفاصل 10 دقائق. بالإضافة إلى ذلك، يجب ممارسة تمارين تقوية العضلات، مثل القرفصاء والضغط على الحائط، يومين أو أكثر أسبوعيًا.

وهذه التمارين تُحسّن الصحة الأيضية وتُقلل من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية.

2. راقب الأعراض واخضع للتحاليل

تتطور العديد من أمراض القلب والأوعية الدموية بصمت، غالبا ما يمر ارتفاع ضغط الدم، ومستويات الغلوكوز، والكوليسترول دون أن يُلاحظ حتى تحدث حالة خطيرة، كالنوبة القلبية.

وينصح بإجراء فحوصات صحية سنوية لكل من تجاوز سن 35 عاما، وخاصة من لديهم تاريخ عائلي لأمراض القلب والأوعية الدموية - للاستفادة من هذه الفحوصات في وضع خطط نمط حياة صحية.

3. حطم دائرة الجلوس وتحرك

تشجع الحياة العصرية على الجلوس لساعات طويلة على المكاتب، وفي السيارات، وأمام الشاشات، ويرتبط السلوك الخامل لفترات طويلة، بشكل مستقل، بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات بجميع أسبابها.
وتدعم تمارين التمدد المنتظمة، وتمارين المقاومة، وتمارين التوازن، صحة الجهاز العضلي الهيكلي، وتقلل من خطر الإصابة أو المضاعفات المرتبطة بعدم النشاط.

4. تغلب على التوتر مع كل خطوة

يسهم التوتر المزمن في الالتهاب وارتفاع ضغط الدم والسلوكيات غير الصحية، وكلها عوامل تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وفي حين أن التأمل والاستشارة النفسية أدوات أساسية، فإن التمارين الرياضية تعد منظما فعالا للتوتر، إذ تعزز إفراز الإندورفين وتحسن المزاج والنوم والمرونة العاطفية.
دراسة تحدد 5 أطعمة قد تسبب الشعور بالتعب الدائم.. من بينها الجبن
