علماء يقدمون 4 نصائح "ذهبية" للحفاظ على صحة القلب

ويواجه القلب مخاطر صحية جمة، حيث لا تزال أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، حيث تسبب ما يقرب من ثلث الوفيات.وتتأثر صحة القلب بعوامل مثل الخمول، وسوء التغذية، والتوتر المزمن، وهنا يأتي دور علم الحركة الحيوية (البيوكينيتيكس)، حيث يستخدم هذا العلم مبادئ علم الحركة في الرعاية الصحية التأهيلية والوقائية.ويجري اختصاصيو علم الحركة الحيوية تقييمات شاملة لتطوير برامج تمارين فردية قائمة على الأدلة، الهدف هو تحسين القدرة الوظيفية وتعزيز قوة الجهاز العضلي الهيكلي، بالإضافة إلى الصحة الفسيولوجية العامة.بالنسبة لمختصي الحركية الحيوية، تعتبر التمارين الرياضية بمثابة دواء، فهم يعملون عن كثب مع المرضى لتصميم بروتوكولات تمارين رياضية مُصممة خصيصًا وآمنة ومناسبة سريريا.كيف يفيد هذا قلبك؟تشير الدراسات إلى أن التمارين الرياضية المنتظمة تُخفض ضغط الدم، وتحسن مستوى الكوليسترول، وتنظم سكر الدم، وتساعد القلب على العمل بكفاءة أكبر.ونقلت مجلة "ساينس أليرت"، العلمية، عن اختصاصيين، ألفوا أوراقا بحثية حول المعرفة الغذائية، وإعادة تأهيل القلب، وجودة الحياة، ومخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية لدى مرضى جراحة مجازة الشريان التاجي، حيث أوصوا بأربع نصائح ذهبية للحفاظ على صحة القلب.1. خصص وقتا لممارسة التمارين الرياضية الهادفة، وليس فقط الحركة اليوميةفي حين أن الحركة الروتينية كالمشي في المراكز التجارية أو صعود السلالم مفيدة، فإن التمارين المنظمة تقدم فوائد أكبر للقلب والأوعية الدموية.وتوصي الإرشادات الحالية بممارسة 150 دقيقة على الأقل من التمارين الهوائية متوسطة الشدة أسبوعيا، ومن الأمثلة على ذلك المشي السريع، وركوب الدراجات، والرقص.وهذه التمارين تُحسّن الصحة الأيضية وتُقلل من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية. 2. راقب الأعراض واخضع للتحاليلتتطور العديد من أمراض القلب والأوعية الدموية بصمت، غالبا ما يمر ارتفاع ضغط الدم، ومستويات الغلوكوز، والكوليسترول دون أن يُلاحظ حتى تحدث حالة خطيرة، كالنوبة القلبية.3. حطم دائرة الجلوس وتحرك تشجع الحياة العصرية على الجلوس لساعات طويلة على المكاتب، وفي السيارات، وأمام الشاشات، ويرتبط السلوك الخامل لفترات طويلة، بشكل مستقل، بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات بجميع أسبابها.4. تغلب على التوتر مع كل خطوةيسهم التوتر المزمن في الالتهاب وارتفاع ضغط الدم والسلوكيات غير الصحية، وكلها عوامل تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.وفي حين أن التأمل والاستشارة النفسية أدوات أساسية، فإن التمارين الرياضية تعد منظما فعالا للتوتر، إذ تعزز إفراز الإندورفين وتحسن المزاج والنوم والمرونة العاطفية.دراسة تحدد 5 أطعمة قد تسبب الشعور بالتعب الدائم.. من بينها الجبن

