مصاب في عملية تفجير "البيجر": "تعافينا" روحيا واجتماعيا.. وسنبقى في صراع مع إسرائيل

مصاب في عملية تفجير "البيجر": "تعافينا" روحيا واجتماعيا.. وسنبقى في صراع مع إسرائيل

كشف أحد المصابين في تفجيرات "البيجر" التي استهدفت أعضاء "حزب الله" اللبناني، علي إبراهيم، عن صموده الروحي والاجتماعي رغم فقدانه البصر، مؤكدا أن إسرائيل فشلت في...

وقال إبراهيم لإذاعة "سبوتنيك": "شعار "تعافينا" ليس المقصود به التعافي الجسدي، بل الروحي والاجتماعي لأن إسرائيل لم تتمكن من كسر الإرادة فينا والاستمرار بالحياة التي نحبها"، لافتا إلى أنه "يعيش مع عائلته ويمارس حياته بشكل طبيعي ويكمل دراساته في الذكاء الاصطناعي إضافة إلى عمله كناشط اجتماعي".وكشف إبراهيم أنه "على الرغم من فقده البصر فإن ما حصل فقط هو أن دوره قد تغير في المواجهة والمقاومة"، قائلا: "نحن في صراع، وصحيح أننا خسرنا أعيننا وأيدينا ولكن هذا دافع ليرى العالم وحشية إسرائيل".وأكد إبراهيم أن "لحظة معرفته أنه سيصبح كفيفا كانت صعبة جدا لكنه اختار عدم الانكسار"، مضيفا: "كانت لحظات صعبة عند متابعتي للحرب لعدم قدرتي على فعل أي شيء".وشدد إبراهيم على أن "المشروع الإسرائيلي لم ينكفىء ولا لحظة عن لبنان، وبعد سنوات عادت إسرائيل إلى مشروعها التوسعي القديم"، مشيرا إلى أن "إسرائيل لا تمنعها لا الاتفاقيات الدولية ولا السياسة بل القوة".وتابع: "الهجمة على اللبنانيين كبيرة ويريدون نقل المشكل الى الداخل من خلال نزع سلاح "حزب الله"، مشددا أن "لبنان وطن نهائي للجميع"، لافتا إلى أن "القوى العظمى لا تريد تقوية الجيش وتسليحه ليكون حامي هذا الوطن، وبالتالي لا يمكن ان نواجه بصدور عارية"، مؤكدا على "ضرورة الوصول الى استراتيجية دفاعية بالنقاش والحوار دون حصول فتنة".وأسفرت التفجيرات عن مقتل 8 أشخاص، من بينهم طفلة، وإصابة نحو 3 آلاف آخرين، من بينهم السفير الإيراني في بيروت، في حادثة أجمعت مصادر عديدة على أن إسرائيل تقف وراءها.ذكرى انفجارات "البيجر"... ماذا حدث في لبنان وكيف اخترقت إسرائيل "حزب الله"؟السفير الإسرائيلي في واشنطن: هناك مفاجآت هذا الأسبوع ضد إيران ستفوق عملية "البيجر" ضد "حزب الله"

