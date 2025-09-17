مصاب في عملية تفجير "البيجر": "تعافينا" روحيا واجتماعيا.. وسنبقى في صراع مع إسرائيل

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو ستعزز التنسيق الأمني والعسكري بين بغداد وموسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: هل دخلت المنطقة "مرحلة الفوضى الشاملة" كما حذرت مصر؟
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السفير صلاح حليمة: مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي والعدوان الإسرائيلي يقوّض النظام الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
مصاب في عملية تفجير "البيجر": "تعافينا" روحيا واجتماعيا.. وسنبقى في صراع مع إسرائيل
كشف أحد المصابين في تفجيرات "البيجر" التي استهدفت أعضاء "حزب الله" اللبناني، علي إبراهيم، عن صموده الروحي والاجتماعي رغم فقدانه البصر، مؤكدا أن إسرائيل فشلت في...
وقال إبراهيم لإذاعة "سبوتنيك": "شعار "تعافينا" ليس المقصود به التعافي الجسدي، بل الروحي والاجتماعي لأن إسرائيل لم تتمكن من كسر الإرادة فينا والاستمرار بالحياة التي نحبها"، لافتا إلى أنه "يعيش مع عائلته ويمارس حياته بشكل طبيعي ويكمل دراساته في الذكاء الاصطناعي إضافة إلى عمله كناشط اجتماعي".وكشف إبراهيم أنه "على الرغم من فقده البصر فإن ما حصل فقط هو أن دوره قد تغير في المواجهة والمقاومة"، قائلا: "نحن في صراع، وصحيح أننا خسرنا أعيننا وأيدينا ولكن هذا دافع ليرى العالم وحشية إسرائيل".وأكد إبراهيم أن "لحظة معرفته أنه سيصبح كفيفا كانت صعبة جدا لكنه اختار عدم الانكسار"، مضيفا: "كانت لحظات صعبة عند متابعتي للحرب لعدم قدرتي على فعل أي شيء".وشدد إبراهيم على أن "المشروع الإسرائيلي لم ينكفىء ولا لحظة عن لبنان، وبعد سنوات عادت إسرائيل إلى مشروعها التوسعي القديم"، مشيرا إلى أن "إسرائيل لا تمنعها لا الاتفاقيات الدولية ولا السياسة بل القوة".وتابع: "الهجمة على اللبنانيين كبيرة ويريدون نقل المشكل الى الداخل من خلال نزع سلاح "حزب الله"، مشددا أن "لبنان وطن نهائي للجميع"، لافتا إلى أن "القوى العظمى لا تريد تقوية الجيش وتسليحه ليكون حامي هذا الوطن، وبالتالي لا يمكن ان نواجه بصدور عارية"، مؤكدا على "ضرورة الوصول الى استراتيجية دفاعية بالنقاش والحوار دون حصول فتنة".وأسفرت التفجيرات عن مقتل 8 أشخاص، من بينهم طفلة، وإصابة نحو 3 آلاف آخرين، من بينهم السفير الإيراني في بيروت، في حادثة أجمعت مصادر عديدة على أن إسرائيل تقف وراءها.ذكرى انفجارات "البيجر"... ماذا حدث في لبنان وكيف اخترقت إسرائيل "حزب الله"؟السفير الإسرائيلي في واشنطن: هناك مفاجآت هذا الأسبوع ضد إيران ستفوق عملية "البيجر" ضد "حزب الله"
يحمل المشيعون نعش، محمد مهدي، نجل عضو البرلمان عن "حزب الله" اللبناني، علي عمار، الذي قُتل يوم بعد انفجار جهاز "البيجر" الخاص به، في الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان، 18 سبتمبر/ أيلول 2024
يحمل المشيعون نعش، محمد مهدي، نجل عضو البرلمان عن حزب الله اللبناني، علي عمار، الذي قُتل يوم بعد انفجار جهاز البيجر الخاص به، في الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان، 18 سبتمبر/ أيلول 2024
كشف أحد المصابين في تفجيرات "البيجر" التي استهدفت أعضاء "حزب الله" اللبناني، علي إبراهيم، عن صموده الروحي والاجتماعي رغم فقدانه البصر، مؤكدا أن إسرائيل فشلت في كسر إرادته، وأن "ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة" هي الدرع الحقيقي للوطن، مع التأكيد على استمرار الصراع حتى النصر.
وقال إبراهيم لإذاعة "سبوتنيك": "شعار "تعافينا" ليس المقصود به التعافي الجسدي، بل الروحي والاجتماعي لأن إسرائيل لم تتمكن من كسر الإرادة فينا والاستمرار بالحياة التي نحبها"، لافتا إلى أنه "يعيش مع عائلته ويمارس حياته بشكل طبيعي ويكمل دراساته في الذكاء الاصطناعي إضافة إلى عمله كناشط اجتماعي".

وأكد "البقاء حتى آخر الطريق في الصراع مع إسرائيل"، لافتا إلى أنه "رغم تعرض "حزب الله" للكثير من الانكسارات لكنه لا يزال موجودا"، مشددا على أن "ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة هي التي تحمي الوطن".

وكشف إبراهيم أنه "على الرغم من فقده البصر فإن ما حصل فقط هو أن دوره قد تغير في المواجهة والمقاومة"، قائلا: "نحن في صراع، وصحيح أننا خسرنا أعيننا وأيدينا ولكن هذا دافع ليرى العالم وحشية إسرائيل".
يحمل المشيعون نعش، محمد مهدي، نجل عضو البرلمان عن حزب الله اللبناني، علي عمار، الذي قُتل يوم بعد انفجار جهاز البيجر الخاص به، في الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان، 18 سبتمبر/ أيلول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
ذكرى تفجيرات البيجر في الضاحية الجنوبية لبيروت... عام على الكارثة
17:08 GMT
وأكد إبراهيم أن "لحظة معرفته أنه سيصبح كفيفا كانت صعبة جدا لكنه اختار عدم الانكسار"، مضيفا: "كانت لحظات صعبة عند متابعتي للحرب لعدم قدرتي على فعل أي شيء".

وردا على سؤال حول استهداف إسرائيل لقادة "حزب الله"، أكد إبراهيم أن "هؤلاء القادة بمثابة مربيين، وخسارة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، مثل خسارة والده"، آملا من "القادة الموجودين اليوم في "حزب الله" أن يكملوا المسيرة".

وشدد إبراهيم على أن "المشروع الإسرائيلي لم ينكفىء ولا لحظة عن لبنان، وبعد سنوات عادت إسرائيل إلى مشروعها التوسعي القديم"، مشيرا إلى أن "إسرائيل لا تمنعها لا الاتفاقيات الدولية ولا السياسة بل القوة".
جهاز الاتصال البيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2025
السفير الإسرائيلي في واشنطن: هناك مفاجآت هذا الأسبوع ضد إيران ستفوق عملية "البيجر" ضد "حزب الله"
17 يونيو, 08:35 GMT
وتابع: "الهجمة على اللبنانيين كبيرة ويريدون نقل المشكل الى الداخل من خلال نزع سلاح "حزب الله"، مشددا أن "لبنان وطن نهائي للجميع"، لافتا إلى أن "القوى العظمى لا تريد تقوية الجيش وتسليحه ليكون حامي هذا الوطن، وبالتالي لا يمكن ان نواجه بصدور عارية"، مؤكدا على "ضرورة الوصول الى استراتيجية دفاعية بالنقاش والحوار دون حصول فتنة".

يذكر أنه في 17 سبتمبر/ أيلول عام 2024، شهد لبنان واحدا من أعقد وأغرب العمليات الأمنية في تاريخه الحديث، عندما انفجرت أجهزة الاتصال اللاسلكي "البيجر" التي كان يستخدمها "حزب الله" اللبناني جنوبي البلاد والضاحية الجنوبية لبيروت.

وأسفرت التفجيرات عن مقتل 8 أشخاص، من بينهم طفلة، وإصابة نحو 3 آلاف آخرين، من بينهم السفير الإيراني في بيروت، في حادثة أجمعت مصادر عديدة على أن إسرائيل تقف وراءها.
