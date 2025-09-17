https://sarabic.ae/20250917/مصاب-في-عملية-تفجير-البيجر-تعافينا-روحيا-واجتماعيا-وسنبقى-في-صراع-مع-إسرائيل---1104964725.html
مصاب في عملية تفجير "البيجر": "تعافينا" روحيا واجتماعيا.. وسنبقى في صراع مع إسرائيل
مصاب في عملية تفجير "البيجر": "تعافينا" روحيا واجتماعيا.. وسنبقى في صراع مع إسرائيل
كشف أحد المصابين في تفجيرات "البيجر" التي استهدفت أعضاء "حزب الله" اللبناني، علي إبراهيم، عن صموده الروحي والاجتماعي رغم فقدانه البصر، مؤكدا أن إسرائيل فشلت في...
وقال إبراهيم لإذاعة "سبوتنيك": "شعار "تعافينا" ليس المقصود به التعافي الجسدي، بل الروحي والاجتماعي لأن إسرائيل لم تتمكن من كسر الإرادة فينا والاستمرار بالحياة التي نحبها"، لافتا إلى أنه "يعيش مع عائلته ويمارس حياته بشكل طبيعي ويكمل دراساته في الذكاء الاصطناعي إضافة إلى عمله كناشط اجتماعي".وكشف إبراهيم أنه "على الرغم من فقده البصر فإن ما حصل فقط هو أن دوره قد تغير في المواجهة والمقاومة"، قائلا: "نحن في صراع، وصحيح أننا خسرنا أعيننا وأيدينا ولكن هذا دافع ليرى العالم وحشية إسرائيل".وأكد إبراهيم أن "لحظة معرفته أنه سيصبح كفيفا كانت صعبة جدا لكنه اختار عدم الانكسار"، مضيفا: "كانت لحظات صعبة عند متابعتي للحرب لعدم قدرتي على فعل أي شيء".وشدد إبراهيم على أن "المشروع الإسرائيلي لم ينكفىء ولا لحظة عن لبنان، وبعد سنوات عادت إسرائيل إلى مشروعها التوسعي القديم"، مشيرا إلى أن "إسرائيل لا تمنعها لا الاتفاقيات الدولية ولا السياسة بل القوة".وتابع: "الهجمة على اللبنانيين كبيرة ويريدون نقل المشكل الى الداخل من خلال نزع سلاح "حزب الله"، مشددا أن "لبنان وطن نهائي للجميع"، لافتا إلى أن "القوى العظمى لا تريد تقوية الجيش وتسليحه ليكون حامي هذا الوطن، وبالتالي لا يمكن ان نواجه بصدور عارية"، مؤكدا على "ضرورة الوصول الى استراتيجية دفاعية بالنقاش والحوار دون حصول فتنة".وأسفرت التفجيرات عن مقتل 8 أشخاص، من بينهم طفلة، وإصابة نحو 3 آلاف آخرين، من بينهم السفير الإيراني في بيروت، في حادثة أجمعت مصادر عديدة على أن إسرائيل تقف وراءها.ذكرى انفجارات "البيجر"... ماذا حدث في لبنان وكيف اخترقت إسرائيل "حزب الله"؟السفير الإسرائيلي في واشنطن: هناك مفاجآت هذا الأسبوع ضد إيران ستفوق عملية "البيجر" ضد "حزب الله"
مصاب في عملية تفجير "البيجر": "تعافينا" روحيا واجتماعيا.. وسنبقى في صراع مع إسرائيل
كشف أحد المصابين في تفجيرات "البيجر" التي استهدفت أعضاء "حزب الله" اللبناني، علي إبراهيم، عن صموده الروحي والاجتماعي رغم فقدانه البصر، مؤكدا أن إسرائيل فشلت في كسر إرادته، وأن "ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة" هي الدرع الحقيقي للوطن، مع التأكيد على استمرار الصراع حتى النصر.
وقال إبراهيم لإذاعة "سبوتنيك": "شعار "تعافينا" ليس المقصود به التعافي الجسدي، بل الروحي والاجتماعي لأن إسرائيل لم تتمكن من كسر الإرادة فينا والاستمرار بالحياة التي نحبها"، لافتا إلى أنه "يعيش مع عائلته ويمارس حياته بشكل طبيعي ويكمل دراساته في الذكاء الاصطناعي إضافة إلى عمله كناشط اجتماعي".
وأكد "البقاء حتى آخر الطريق في الصراع مع إسرائيل"، لافتا إلى أنه "رغم تعرض "حزب الله" للكثير من الانكسارات لكنه لا يزال موجودا"، مشددا على أن "ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة هي التي تحمي الوطن".
وكشف إبراهيم أنه "على الرغم من فقده البصر فإن ما حصل فقط هو أن دوره قد تغير في المواجهة والمقاومة"، قائلا: "نحن في صراع، وصحيح أننا خسرنا أعيننا وأيدينا ولكن هذا دافع ليرى العالم وحشية إسرائيل".
وأكد إبراهيم أن "لحظة معرفته أنه سيصبح كفيفا كانت صعبة جدا لكنه اختار عدم الانكسار"، مضيفا: "كانت لحظات صعبة عند متابعتي للحرب لعدم قدرتي على فعل أي شيء".
وردا على سؤال حول استهداف إسرائيل لقادة "حزب الله"، أكد إبراهيم أن "هؤلاء القادة بمثابة مربيين، وخسارة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، مثل خسارة والده"، آملا من "القادة الموجودين اليوم في "حزب الله" أن يكملوا المسيرة".
وشدد إبراهيم على أن "المشروع الإسرائيلي لم ينكفىء ولا لحظة عن لبنان، وبعد سنوات عادت إسرائيل إلى مشروعها التوسعي القديم"
، مشيرا إلى أن "إسرائيل لا تمنعها لا الاتفاقيات الدولية ولا السياسة بل القوة".
وتابع: "الهجمة على اللبنانيين كبيرة ويريدون نقل المشكل الى الداخل من خلال نزع سلاح "حزب الله"، مشددا أن "لبنان وطن نهائي للجميع"، لافتا إلى أن "القوى العظمى لا تريد تقوية الجيش وتسليحه ليكون حامي هذا الوطن، وبالتالي لا يمكن ان نواجه بصدور عارية"، مؤكدا على "ضرورة الوصول الى استراتيجية دفاعية بالنقاش والحوار دون حصول فتنة".
يذكر أنه في 17 سبتمبر/ أيلول عام 2024، شهد لبنان واحدا من أعقد وأغرب العمليات الأمنية في تاريخه الحديث، عندما انفجرت أجهزة الاتصال اللاسلكي "البيجر" التي كان يستخدمها "حزب الله" اللبناني جنوبي البلاد والضاحية الجنوبية لبيروت.
وأسفرت التفجيرات عن مقتل 8 أشخاص، من بينهم طفلة، وإصابة نحو 3 آلاف آخرين، من بينهم السفير الإيراني في بيروت، في حادثة أجمعت مصادر عديدة على أن إسرائيل تقف وراءها.