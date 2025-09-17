مفاجأة عسكرية.. إسرائيل تكشف سلاحا جديدا يعمل بالليزر.. فيديو
سلاح ليزر
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنها أكملت بنجاح اختبار نظام للدفاع الصاروخي منخفض التكلفة وعالي القدرة يعمل بالليزر.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن منظومة الدفاع المتطورة تعمل بالليزر ستكون جاهزة للاستخدام في وقت لاحق من هذا العام.
Iron Beam 450 Reaches Final Development and Readiness for Delivery— Rafael Advanced Defense Systems (@RAFAELdefense) September 17, 2025
Rafael, together with Israel’s Ministry of Defense, has completed the final series of trials for the Iron Beam 450, the world’s first operational high-energy laser defense system.
In these landmark tests, Iron… pic.twitter.com/fhKrB9rL5i
وأوضحت أن نظام "الشعاع الحديدي" الذي صنعته شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية للصناعات الدفاعية بالتعاون مع شركة "رافائيل"، يأتي مكملا لأنظمة الدفاع المعروفة، مثل: "القبة الحديدية" و"مقلاع داود" و"آرو".
وأشارت هيئة البث إلى أن هذه المنظمة ستنضم إلى نظيرتها من المنظومات الدفاعية المضادة للصواريخ التي استُخدمت لاعتراض آلاف الصواريخ التي أطلقتها حركة "حماس" في قطاع غزة و"حزب الله" اللبناني وجماعة "أنصار الله" اليمنية.
ولفتت إلى أن تكلفة اعتراض الصاروخ الواحد تبلغ 50 ألف دولار على الأقل، بينما تعد تكلفة أنظمة الليزر ضئيلة، والتي تركز بشكل أساسي على الصواريخ الصغيرة والطائرات المسيرة.
"שוברת שוויון": הושלם פיתוח מערכת היירוט באמצעות לייזר - שתהפוך בקרוב למבצעית | צפו בה בפעולה >>> https://t.co/pg36nw4v89@ItayBlumental @ela1949— כאן חדשות (@kann_news) September 17, 2025
ونوهت إلى أنه بعد سنوات من التطوير، جرى اختبار نظام "الشعاع الحديدي" لعدة أسابيع جنوبي إسرائيل، وأثبت فاعليته في بيئة عملياتية متكاملة حيث اعترض صواريخ وقذائف مورتر وطائرات ومسيرات عبر مجموعة شاملة من السيناريوهات التشغيلية.
وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية أعلنت في عام 2022، عن موافقة وزير الدفاع حينها بني غانتس، على استثمار ضخم بمئات الملايين من الشواكل لاستكمال تطوير وإنتاج نظام ليزر قوي لاعتراض الصواريخ والقذائف.
وكشفت إدارة تطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، لأول مرة، عن "جهاز إرسال ليزر قوي يشكل اختراق تقني، سيمكن من تطوير نظام الاعتراض بأكمله (ماجن أور) الجديد الذي سيتم دمجه في نظام الدفاع الجوي إلى جانب منظومة (القبة الحديدية)".
ووفقا لوزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن "النظام مخصص للاعتراض بالليزر وتم بالفعل تطوير طاقة ليزر تزيد عن 100 كيلو واط".
وأوضحت الوزارة، أن "النظام سيكون قادرًا على اعتراض الصواريخ وقذائف الهاون والطائرات دون طيار لمدى يصل إلى 10 كيلومترات"، مشيرة إلى أنه من المتوقع الانتهاء منه في غضون 3 سنوات".