مفاجأة عسكرية.. إسرائيل تكشف سلاحا جديدا يعمل بالليزر.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو ستعزز التنسيق الأمني والعسكري بين بغداد وموسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: هل دخلت المنطقة "مرحلة الفوضى الشاملة" كما حذرت مصر؟
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السفير صلاح حليمة: مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي والعدوان الإسرائيلي يقوّض النظام الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250917/مفاجأة-عسكرية-إسرائيل-تكشف-سلاحا-جديدا-يعمل-بالليزر-فيديو-1104966732.html
مفاجأة عسكرية.. إسرائيل تكشف سلاحا جديدا يعمل بالليزر.. فيديو
مفاجأة عسكرية.. إسرائيل تكشف سلاحا جديدا يعمل بالليزر.. فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنها أكملت بنجاح اختبار نظام للدفاع الصاروخي منخفض التكلفة وعالي القدرة يعمل بالليزر. 17.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-17T20:46+0000
2025-09-17T20:46+0000
إسرائيل
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101862/41/1018624192_0:0:4256:2395_1920x0_80_0_0_03a0fe3efa3fe67c614f7b978807b863.jpg
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن منظومة الدفاع المتطورة تعمل بالليزر ستكون جاهزة للاستخدام في وقت لاحق من هذا العام.وأوضحت أن نظام "الشعاع الحديدي" الذي صنعته شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية للصناعات الدفاعية بالتعاون مع شركة "رافائيل"، يأتي مكملا لأنظمة الدفاع المعروفة، مثل: "القبة الحديدية" و"مقلاع داود" و"آرو".وأشارت هيئة البث إلى أن هذه المنظمة ستنضم إلى نظيرتها من المنظومات الدفاعية المضادة للصواريخ التي استُخدمت لاعتراض آلاف الصواريخ التي أطلقتها حركة "حماس" في قطاع غزة و"حزب الله" اللبناني وجماعة "أنصار الله" اليمنية.ولفتت إلى أن تكلفة اعتراض الصاروخ الواحد تبلغ 50 ألف دولار على الأقل، بينما تعد تكلفة أنظمة الليزر ضئيلة، والتي تركز بشكل أساسي على الصواريخ الصغيرة والطائرات المسيرة.ونوهت إلى أنه بعد سنوات من التطوير، جرى اختبار نظام "الشعاع الحديدي" لعدة أسابيع جنوبي إسرائيل، وأثبت فاعليته في بيئة عملياتية متكاملة حيث اعترض صواريخ وقذائف مورتر وطائرات ومسيرات عبر مجموعة شاملة من السيناريوهات التشغيلية.وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية أعلنت في عام 2022، عن موافقة وزير الدفاع حينها بني غانتس، على استثمار ضخم بمئات الملايين من الشواكل لاستكمال تطوير وإنتاج نظام ليزر قوي لاعتراض الصواريخ والقذائف.وكشفت إدارة تطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، لأول مرة، عن "جهاز إرسال ليزر قوي يشكل اختراق تقني، سيمكن من تطوير نظام الاعتراض بأكمله (ماجن أور) الجديد الذي سيتم دمجه في نظام الدفاع الجوي إلى جانب منظومة (القبة الحديدية)".ووفقا لوزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن "النظام مخصص للاعتراض بالليزر وتم بالفعل تطوير طاقة ليزر تزيد عن 100 كيلو واط".وأوضحت الوزارة، أن "النظام سيكون قادرًا على اعتراض الصواريخ وقذائف الهاون والطائرات دون طيار لمدى يصل إلى 10 كيلومترات"، مشيرة إلى أنه من المتوقع الانتهاء منه في غضون 3 سنوات".
https://sarabic.ae/20240424/السجن-10-أيام-لعسكري-إسرائيلي-أرسل-صورا-للقبة-الحديدية-لفتاة-أغوته-وتبين-أنها-رجل-استخبارات-إيراني-1088265764.html
https://sarabic.ae/20220201/رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-سنطلق-نظام-اعتراض-بالليزر-خلال-عام-1057610839.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101862/41/1018624192_0:0:3776:2832_1920x0_80_0_0_a51b79b1f6a698f3a6a391d558a7971e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, العالم, الأخبار
إسرائيل, العالم, الأخبار

مفاجأة عسكرية.. إسرائيل تكشف سلاحا جديدا يعمل بالليزر.. فيديو

20:46 GMT 17.09.2025
© AP Photo / US Navy, John F. Williamsسلاح ليزر
سلاح ليزر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
© AP Photo / US Navy, John F. Williams
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنها أكملت بنجاح اختبار نظام للدفاع الصاروخي منخفض التكلفة وعالي القدرة يعمل بالليزر.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن منظومة الدفاع المتطورة تعمل بالليزر ستكون جاهزة للاستخدام في وقت لاحق من هذا العام.
وأوضحت أن نظام "الشعاع الحديدي" الذي صنعته شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية للصناعات الدفاعية بالتعاون مع شركة "رافائيل"، يأتي مكملا لأنظمة الدفاع المعروفة، مثل: "القبة الحديدية" و"مقلاع داود" و"آرو".
منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
السجن 10 أيام لعسكري إسرائيلي أرسل صورا للقبة الحديدية لفتاة أغوته وتبين أنها رجل استخبارات إيراني
24 أبريل 2024, 21:39 GMT
وأشارت هيئة البث إلى أن هذه المنظمة ستنضم إلى نظيرتها من المنظومات الدفاعية المضادة للصواريخ التي استُخدمت لاعتراض آلاف الصواريخ التي أطلقتها حركة "حماس" في قطاع غزة و"حزب الله" اللبناني وجماعة "أنصار الله" اليمنية.
ولفتت إلى أن تكلفة اعتراض الصاروخ الواحد تبلغ 50 ألف دولار على الأقل، بينما تعد تكلفة أنظمة الليزر ضئيلة، والتي تركز بشكل أساسي على الصواريخ الصغيرة والطائرات المسيرة.
ونوهت إلى أنه بعد سنوات من التطوير، جرى اختبار نظام "الشعاع الحديدي" لعدة أسابيع جنوبي إسرائيل، وأثبت فاعليته في بيئة عملياتية متكاملة حيث اعترض صواريخ وقذائف مورتر وطائرات ومسيرات عبر مجموعة شاملة من السيناريوهات التشغيلية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل 24 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
رئيس الوزراء الإسرائيلي: سنطلق نظام اعتراض بالليزر خلال عام
1 فبراير 2022, 18:51 GMT
وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية أعلنت في عام 2022، عن موافقة وزير الدفاع حينها بني غانتس، على استثمار ضخم بمئات الملايين من الشواكل لاستكمال تطوير وإنتاج نظام ليزر قوي لاعتراض الصواريخ والقذائف.
وكشفت إدارة تطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، لأول مرة، عن "جهاز إرسال ليزر قوي يشكل اختراق تقني، سيمكن من تطوير نظام الاعتراض بأكمله (ماجن أور) الجديد الذي سيتم دمجه في نظام الدفاع الجوي إلى جانب منظومة (القبة الحديدية)".
ووفقا لوزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن "النظام مخصص للاعتراض بالليزر وتم بالفعل تطوير طاقة ليزر تزيد عن 100 كيلو واط".
وأوضحت الوزارة، أن "النظام سيكون قادرًا على اعتراض الصواريخ وقذائف الهاون والطائرات دون طيار لمدى يصل إلى 10 كيلومترات"، مشيرة إلى أنه من المتوقع الانتهاء منه في غضون 3 سنوات".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала