ممثلة شركة "دي إس روبوتيكس" تشارك في المؤتمر الدولي الثاني التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
ممثلة شركة "دي إس روبوتيكس" تشارك في المؤتمر الدولي الثاني التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
ممثلة شركة "دي إس روبوتيكس" تشارك في المؤتمر الدولي الثاني التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

21:35 GMT 17.09.2025
تحدثت نائب المدير العام للتنمية والتسويق في الشركة "دي إس روبوتيكس"، مارينا ساليمغاربيفان، عن روبوت روسي، وهو عبارة عن آلة لحام تعاونية متنقلة، تم تصميمه عن طريق الشركة باستخدام معدات روسية.
وقالت ساليمغاربيفان في حديث لوكالة "سبوتنيك" على هامش المؤتمر الدولي الثاني للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي: " آلة اللحام التعاونية المتنقلة هي تطوير حاصل على براءة اختراع، وقد صممت لعملية اللحام، ميزتها المبتكرة هي امكانية تشغيلها للإنتاج خلال فترة زمنية قصيرة"، مدللة بفترة زمنية تتراوح بين 10-15 دقيقة".
وعن آلية التشغيل، شرحت ساليمغاربيفان: "يركب الروبوت على المنتج أو في محطة اللحام، ثم بنقرة واحدة يتم تشغيل النظام بالكامل بسرعة، وبرمجة بسيطة".
والميزة الفريدة للمشروع، بحسب ساليمغاربيفان، أن "الروبوت معلّق مغناطيسيا، مما يسمح باستخدامه مباشرة على قطع العمل كبيرة الحجم غير القياسية، مثل دعامات الجسور، ومواقع بناء السفن، وأماكن أخرى، حيث يتحرك بسهولة كبيرة ويمكن نقله برا، بما في ذلك بعض ظروف العمل الميدانية والمصانع الكبيرة، ومحاجر التعدين، ومشاريع البناء، في أماكن بعيدة عن مواقع الإنتاج".

وانطلقت اليوم الأربعاء، في ضواحي العاصمة موسكو، فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الذي يناقش أحدث التطورات وفرص التعاون بين روسيا والدول المشاركة في هذا المجال.

وأهم ما يتم بحثه في هذا المؤتمر، استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة منها الطب والتعاون العسكري والتقني، وفي مجال المسيرات والصناعة.
