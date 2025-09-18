عربي
تظاهر أكثر من مليون شخص في أنحاء فرنسا، اليوم الخميس، في إطار إضراب واحتجاجات واسعة ضد إجراءات التقشف التي تقدمت بها الحكومة، وفقًا لما نقلته صحف فرنسية عن...
أكثر من مليون متظاهر يخرجون في فرنسا رفضا لإجراءات التقشف

20:19 GMT 18.09.2025
تظاهر أكثر من مليون شخص في أنحاء فرنسا، اليوم الخميس، في إطار إضراب واحتجاجات واسعة ضد إجراءات التقشف التي تقدمت بها الحكومة، وفقًا لما نقلته صحف فرنسية عن اتحاد العمل العام، أكبر النقابات العمالية في البلاد.
وأضافت تقارير الصحف الفرنسية أن السلطات قدرت عدد المتظاهرين خارج العاصمة باريس بنحو 427 ألف شخص، مع تجمعات كبيرة في مدن تولوز (18 ألفًا)، ونانت (16 ألفًا)، ومرسيليا (15 ألفًا).
وفي وقت لاحق من اليوم، أوضح وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، أن العدد الإجمالي للمحتجين يقترب من نصف مليون شخص، بينهم 55 ألفًا في العاصمة باريس.
وقال ريتايو في مؤتمر صحفي بثته قناة "بي أف أم تي في" التلفزيونية: "بلغ العدد الإجمالي للمشاركين ما يزيد قليلاً عن 500 ألف شخص".
وتأتي هذه المظاهرات والإضرابات الواسعة في جميع أنحاء البلاد احتجاجًا على إجراءات التقشف التي اقترحتها الحكومة في ظل عجز الموازنة وتصاعد الديون العامة.
تأتي هذه التحركات استكمالاً للمظاهرات التي انطلقت في 10 سبتمبر/أيلول الجاري، تتركز الاحتجاجات على مطالب تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مع إضرابات واسعة تشمل قطاعات حيوية مثل النقل بجميع أشكاله، التعليم، المستشفيات، الطاقة، والنظافة.
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية في وقت سابق، نشر 80 ألف عنصر أمني مدعومين بطائرات مسيرة، عربات مصفحة، وخراطيم مياه للسيطرة على الوضع.
وأشارت الوزارة إلى وجود مخاوف من مشاركة ما بين 5000 إلى 8000 "مثير للشغب"، مؤكدة أنها أصدرت تعليمات للقوات الأمنية بالتدخل السريع والاعتقال الفوري لأي عناصر تشكل خطرًا على النظام العام.
