بوتين: الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي من أولويات روسيا
أمساليوم
بث مباشر
اجتماع استثنائي لمجلس الدفاع الخليجي في الدوحة.. 5 قرارات لمواجهة الضربات الإسرائيلية
اجتماع استثنائي لمجلس الدفاع الخليجي في الدوحة.. 5 قرارات لمواجهة الضربات الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
عقد مجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، دورته الاستثنائية في الدوحة برئاسة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس... 18.09.2025, سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
عقد مجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، دورته الاستثنائية في الدوحة برئاسة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، وبحضور وزراء دفاع دول المجلس.
وناقش الاجتماع الاعتداء الإسرائيلي الأخير على قطر، الذي وُصف بأنه انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها.

وأدان المجلس، في بيان، بشدة هذا الاعتداء العسكري، معتبراً إياه تصعيداً خطيراً ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد أن الاعتداء على قطر يُعدّ اعتداءً على جميع دول المجلس، معلناً دعمه الكامل للإجراءات القطرية للدفاع عن أمنها وسلامة أراضيها.
لقطات فيديو تظهر الدمار الذي لحق بمجمع يضم القيادة السياسية لحركة حماس في الدوحة، قطر، بعد غارة إسرائيلية، 10 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
مسؤول أمريكي يكشف اختراق إسرائيل للدفاعات القطرية بهجوم "عبر الأفق"
08:02 GMT
كما رأى المجلس أن الهجوم يقوض جهود الوساطة القطرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن، مؤكداً أن "أمن دول المجلس كلٌ لا يتجزأ وفق اتفاقية الدفاع المشترك".
وأصدر المجلس خمسة قرارات لتعزيز التعاون الدفاعي:
1. زيادة تبادل المعلومات الاستخبارية عبر القيادة العسكرية الموحدة.
2. نقل صورة الموقف الجوي إلى مراكز العمليات في دول المجلس.
3. تسريع أعمال فريق العمل الخليجي لمنظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ البالستية.
4. تحديث الخطط الدفاعية المشتركة بالتنسيق مع القيادة العسكرية الموحدة ولجنة العمليات والتدريب.
5. تنفيذ تمارين مشتركة لمراكز العمليات الجوية والدفاع الجوي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، تليها مناورة جوية مشتركة.
واتفق الأعضاء على مواصلة التنسيق العسكري والاستخباراتي لتعزيز التكامل الدفاعي، وربط الأنظمة الدفاعية لمواجهة التهديدات، بهدف ضمان أمن واستقرار دول المجلس والتصدي لأي مخاطر تهدد المنطقة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
نتنياهو: لم أعتبر قطر حليفة لإسرائيل أو محايدة وإنما كان يمكن استخدامها كوسيط لبعض الوقت
16 سبتمبر, 18:45 GMT
وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول 2000، وقع قادة دول المجلس في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى التي عقدت في مملكة البحرين على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجاءت الاتفاقية تتويجاً لسنوات من التعاون العسكري وبلورة لأطره ومنطلقاته وأهدافه، وتأكيداً على عزم دول المجلس على الدفاع الجماعي ضد أي خطر يهدد أي منها، كما تضمنت الاتفاقية إنشاء مجلس للدفاع المشترك ولجنة عسكرية عليا تنبثق عنه، وتم وضع الأنظمة الخاصة بكل منهما وآلية عمله.
