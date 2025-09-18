https://sarabic.ae/20250918/تسجيل-سلسلة-من-4-هزات-ارتدادية-قبالة-سواحل-كامتشاتكا-بعد-زلزال-1105006275.html

تسجيل سلسلة من 4 هزات ارتدادية قبالة سواحل كامتشاتكا

تسجيل سلسلة من 4 هزات ارتدادية قبالة سواحل كامتشاتكا

سبوتنيك عربي

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، بتسجيل سلسلة من أربع هزات ارتدادية عقب زلزال بقوة 7.2 درجة ضرب كامتشاتكا. 18.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-18T20:24+0000

2025-09-18T20:24+0000

2025-09-18T20:41+0000

زلزال

روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1e/1103192787_9:0:953:531_1920x0_80_0_0_013006e52fb27d376d2d6a9c88d46125.jpg

وأفاد فرع كامتشاتكا التابع للمركز الفيدرالي للأبحاث الجيوفيزيائية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، يوم الخميس، بوقوع زلزال بقوة 7.2 درجة قبالة سواحل كامتشاتكا. وأصدر حاكم المنطقة، فلاديمير سولودوف، تحذيرًا من احتمال حدوث تسونامي على طول الساحل الشرقي لشبه الجزيرة. وفي السياق ذاته، أفادت وزارة الطوارئ الإقليمية، بأنه من المحتمل نشوء أمواج يتراوح ارتفاعها بين 0.1 متر و1.5متر بعد زلزال قوي قبالة سواحل كامتشاتكا.وأعلن المحافظ فلاديمير سولودوف، لاحقًا أن جميع الخدمات وضعت في حالة تأهب قصوى عقب الزلزال، وتم إصدار تحذير من حدوث تسونامي على الساحل الشرقي لكامتشاتكا، وإصدار تنبيهات عامة.وكان فرع كامتشاتكا التابع لمركز الأبحاث الجيوفيزيائية الروسي، أعلن الاثنين الماضي، أن زلزالا بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، وقع في المحيط الهادئ قبالة الساحل الشرقي لإقليم كامتشاتكا الروسي. وأوضح المركز أن الهزة الأرضية سُجلت عند الساعة 13:39 بالتوقيت المحلي (04:39 بتوقيت موسكو)، وكان مركزها على بعد نحو 111 كيلومترًا من مدينة بيتروبافلوفسك - كامتشاتسكي، وعلى عمق يقارب 47.6 كيلومتر.يأتي هذا الزلزال في سياق نشاط زلزالي متزايد تشهده كامتشاتكا، منذ 30 يوليو/ تموز الماضي، عندما ضرب المنطقة أقوى زلزال منذ عام 1952 بقوة 8.8 درجات.ويؤكد علماء الزلازل أن قوة هذه الهزات الارتدادية تتراجع تدريجيًا، إلا أن مستوى النشاط الزلزالي لا يزال يوصف بـ"المرتفع للغاية".وكانت السلطات المحلية في الإقليم، قد أعلنت حالة الطوارئ ذات الطابع الطبيعي، منذ نهاية يوليو الماضي.

https://sarabic.ae/20250918/تحذير-من-تسونامي-على-الساحل-الشرقي-لكامتشاتكا-الروسية-1105004123.html

https://sarabic.ae/20250913/زلزال-بقوة-63-درجة-يهز-ساحل-كامشاتكا-الروسية-والتحذير-من-تسونامي-1104802460.html

https://sarabic.ae/20190902/زلزال-شدته-45-درجة-يضرب-سواحل-كامشاتكا-1042782173.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

زلزال, روسيا, أخبار روسيا اليوم