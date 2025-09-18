https://sarabic.ae/20250918/دراسة-عينات-الشعر-تكشف-مخاطر-الصحة-النفسية-لدى-الأطفال-المصابين-بأمراض-مزمنة-1104976917.html

دراسة: عينات الشعر تكشف مخاطر الصحة النفسية لدى الأطفال المصابين بأمراض مزمنة

دراسة: عينات الشعر تكشف مخاطر الصحة النفسية لدى الأطفال المصابين بأمراض مزمنة

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة حديثة أن تحليل عينات الشعر يمكن أن يساعد الأطباء في التنبؤ بمخاطر إصابة الأطفال المصابين بأمراض مزمنة، مثل السكري، التليف الكيسي، والتهاب المفاصل،... 18.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-18T10:31+0000

2025-09-18T10:31+0000

2025-09-18T10:31+0000

مجتمع

منوعات

أخبار كندا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0e/1095787818_0:83:1593:979_1920x0_80_0_0_3a3d27d991ee5fa777de28b4d00d7842.jpg

وتسلط الدراسة، التي نُشرت في مجلة "ستريس أند هيلث"، الضوء على إمكانية استخدام مستويات هرمون الكورتيزول في الشعر كمؤشر لتحديد الأطفال الأكثر عرضة للقلق، الاكتئاب، أو اضطرابات السلوك، وفقا لموقع "ساينس دايلي".أجرى فريق بحثي دراسة شملت 244 طفلاً كنديًا يعانون من أمراض مزمنة، حيث تم قياس مستويات الكورتيزول—هرمون التوتر—في عينات شعرهم على مدى أربع سنوات.وقالت الباحثة الرئيسية إيما ليتلر: "التعايش مع مرض مزمن يفرض تحديات يومية، مثل تناول الأدوية، غيابات المدرسة، وتعديل الأنشطة، مما يؤدي إلى ضغوط نفسية كبيرة".وأضافت الدراسة أن الأطفال الذين انخفضت لديهم مستويات الكورتيزول أظهروا أعراضًا عاطفية وسلوكية أقل، مما يؤكد وجود علاقة وثيقة بين التوتر النفسي وصحة الطفل العقلية.وأشار إلى أن قياس الكورتيزول في الشعر يعد طريقة غير جراحية وسهلة التطبيق، مما يجعلها أداة واعدة لتتبع فعالية العلاجات في تقليل التوتر.وأفادت الدراسة بأن نحو 40% من الأطفال الكنديين يعانون من أمراض مزمنة، مما يزيد من مخاطر تدهور نوعية حياتهم، ظهور أفكار انتحارية، وارتفاع الطلب على خدمات الرعاية الصحية.كما وجد الباحثون في دراسة ذات صلة أن مؤشرات حيوية في الدم قد تساهم أيضًا في التنبؤ بتطور أعراض الصحة النفسية لدى هؤلاء الأطفال.

https://sarabic.ae/20250916/دراسة-باحثون-يبتكرون-مسدس-غراء-ثوريا-لإصلاح-العظام-المكسورة-1104923086.html

https://sarabic.ae/20250917/دراسة-آلام-الرقبة-قد-ترجع-إلى-اختلال-وظيفي-في-المضغ-1104950370.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, أخبار كندا