ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي يتقدمون بمشروع قرار للاعتراف بدولة فلسطين

ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي يتقدمون بمشروع قرار للاعتراف بدولة فلسطين

قدّم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، لأول مرة في تاريخ الغرفة العليا للكونغرس، مشروع قرار يدعو الرئيس الأمريكي إلى الاعتراف بدولة... 18.09.2025

وجاء في نص القرار: "ندعو الرئيس إلى الاعتراف بدولة فلسطين منزوعة السلاح، وفقًا للقانون الدولي ومبادئ حل الدولتين".المبادرة طرحها السيناتور جيف ميركلي عن ولاية أوريغون، وساندها كلٌّ من السيناتور كريس فان هولن عن ميريلاند، وتيم كين عن فيرجينيا، وبيرني ساندرز وبيتر ويلش عن فيرمونت، وتينا سميث عن مينيسوتا، وتامي بولدوين عن ويسكونسن، ومايزي هيرونو عن هاواي.وقال ميركلي في بيان: "الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس مجرد خطوة عملية يمكن للولايات المتحدة اتخاذها لدعم بناء مستقبل يعيش فيه الفلسطينيون والإسرائيليون في حرية وكرامة وأمن، بل هو أيضًا القرار الصائب".يشار إلى أن 147 دولة، من بينها روسيا، تعترف بفلسطين، بينما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض في عام 2024 لمنع حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين، اعترفت عشر دول أخرى، من بينها إيرلندا والنرويج وإسبانيا وأرمينيا، بدولة فلسطين.وتؤكد موسكو أن التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يمكن أن تتحقق إلا استنادًا إلى القرارات المعتمدة من مجلس الأمن، وعلى أساس إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

