تسجيل سلسلة من 4 هزات ارتدادية قبالة سواحل كامتشاتكا
ميرتس: اعتراف ألمانيا بدولة فلسطينية ليس مطروحا للنقاش حاليا
ميرتس: اعتراف ألمانيا بدولة فلسطينية ليس مطروحا للنقاش حاليا
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ميرتس تصريحاته قبل اجتماعه مع سانشيز في مدريد، حيث تحدث عن موقف بلاده من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد إسرائيل، حيث قال: "سنحدد رأيا نهائيا للحكومة الاتحادية حول هذه القضايا، التي يجب الإجابة عليها الآن على المستوى الأوروبي، في الأيام القليلة المقبلة".وأضاف: "سنتحدث مرة أخرى على مستوى مجلس الوزراء الاتحادي الأسبوع المقبل حول هذه القضايا. أفترض أننا سنتمكن بعد ذلك من صياغة موقف في الأول من أكتوبر في كوبنهاغن، والذي ستدعمه الحكومة الاتحادية بأكملها".وبالنظر إلى الخلافات مع الحكومة الإسبانية في سياسة الشرق الأوسط، شدد ميرتس أيضًا على أن "اعتراف الحكومة الألمانية بدولة فلسطينية ليس مطروحًا للنقاش حاليًا. ولا نزال نرى أن مثل هذا الاعتراف هو أحد الخطوات الأخيرة على طريق حل الدولتين".في المقابل، تعد إسبانيا من أكثر الداعمين للفلسطينيين وأشد المنتقدين لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي، لكن المستشار الألماني أعلن أن الطرفين سيناقشان هذه القضايا "بصراحة وربما بشكل مثير للجدل".وأكد على أن من "الأهمية بمكان ألا يُساء استخدام انتقاد الحكومة الإسرائيلية للتحريض على كراهية اليهود واليهوديات، يجب أن نتفق جميعًا في أوروبا على هذا الأمر".وتشارك الحكومتان "القلق العميق إزاء الوضع الإنساني في غزة والهجوم البري الجاري للقوات الإسرائيلية ضد مدينة غزة".وأضاف ميرتس أن الطرفين يشاركان أيضًا القلق من أن إسرائيل قد تضم أراضي في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، مما سيعقد أكثر حل الدولتين المنشود، لكنه أوضح أن الاستنتاجات المترتبة على هذه المخاوف تختلف بين الجانبين.وفي وقت سابق، أعلنت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء الماضي، إن مفوضي الاتحاد الأوروبي بصدد الموافقة، غدا الأربعاء، على فرض عقوبات جديدة على إسرائيل بسبب حربها المستمرة على غزة منذ نحو عامين.ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المتحدثة للصحفيين، إن "المفوضين سيتبنون حزمة من الإجراءات ضد إسرائيل، على وجه التحديد، اقتراح بتعليق بعض الأحكام التجارية في الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل".قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن ما يحدث في قطاع غزة هو مجاعة من صنع البشر، مشيرةً إلى أنه لا يمكن قبول أن يتحول ذلك إلى سلاح للحرب.
https://sarabic.ae/20250916/عضو-فريق-فلسطين-بـالعدل-الدولية-لـسبوتنيك-قرار-الأمم-المتحدة-خطوة-أفضل-من-لا-شيء-1104908318.html
https://sarabic.ae/20250917/إعلام-بريطانيا-تعتزم-الاعتراف-بفلسطين-نهاية-هذا-الأسبوع--1104966034.html
ميرتس: اعتراف ألمانيا بدولة فلسطينية ليس مطروحا للنقاش حاليا

19:58 GMT 18.09.2025
© AP Photo / Manu Fernandezالمستشار الألماني فريدريش ميرتز
أبدى المستشار الألماني فريدريش ميرتس تحفظًا بشأن العقوبات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي ضد إسرائيل خلال لقائه برئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ميرتس تصريحاته قبل اجتماعه مع سانشيز في مدريد، حيث تحدث عن موقف بلاده من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد إسرائيل، حيث قال: "سنحدد رأيا نهائيا للحكومة الاتحادية حول هذه القضايا، التي يجب الإجابة عليها الآن على المستوى الأوروبي، في الأيام القليلة المقبلة".
وأضاف: "سنتحدث مرة أخرى على مستوى مجلس الوزراء الاتحادي الأسبوع المقبل حول هذه القضايا. أفترض أننا سنتمكن بعد ذلك من صياغة موقف في الأول من أكتوبر في كوبنهاغن، والذي ستدعمه الحكومة الاتحادية بأكملها".
سفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني لفلسطين في محكمة العدل الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
عضو فريق فلسطين بـ"العدل الدولية" لـ"سبوتنيك": قرار الأمم المتحدة خطوة "أفضل من لا شيء"
16 سبتمبر, 13:34 GMT
وبالنظر إلى الخلافات مع الحكومة الإسبانية في سياسة الشرق الأوسط، شدد ميرتس أيضًا على أن "اعتراف الحكومة الألمانية بدولة فلسطينية ليس مطروحًا للنقاش حاليًا. ولا نزال نرى أن مثل هذا الاعتراف هو أحد الخطوات الأخيرة على طريق حل الدولتين".
في المقابل، تعد إسبانيا من أكثر الداعمين للفلسطينيين وأشد المنتقدين لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي، لكن المستشار الألماني أعلن أن الطرفين سيناقشان هذه القضايا "بصراحة وربما بشكل مثير للجدل".
وأكد على أن من "الأهمية بمكان ألا يُساء استخدام انتقاد الحكومة الإسرائيلية للتحريض على كراهية اليهود واليهوديات، يجب أن نتفق جميعًا في أوروبا على هذا الأمر".
وتشارك الحكومتان "القلق العميق إزاء الوضع الإنساني في غزة والهجوم البري الجاري للقوات الإسرائيلية ضد مدينة غزة".
أحزاب وهيئات مغربية تنظم مسيرة في ذكرى طوفان الأقصى دعما لفلسطين ولبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
إعلام: بريطانيا تعتزم الاعتراف بفلسطين نهاية هذا الأسبوع
أمس, 20:20 GMT
وأضاف ميرتس أن الطرفين يشاركان أيضًا القلق من أن إسرائيل قد تضم أراضي في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، مما سيعقد أكثر حل الدولتين المنشود، لكنه أوضح أن الاستنتاجات المترتبة على هذه المخاوف تختلف بين الجانبين.
وفي وقت سابق، أعلنت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء الماضي، إن مفوضي الاتحاد الأوروبي بصدد الموافقة، غدا الأربعاء، على فرض عقوبات جديدة على إسرائيل بسبب حربها المستمرة على غزة منذ نحو عامين.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المتحدثة للصحفيين، إن "المفوضين سيتبنون حزمة من الإجراءات ضد إسرائيل، على وجه التحديد، اقتراح بتعليق بعض الأحكام التجارية في الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل".
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن ما يحدث في قطاع غزة هو مجاعة من صنع البشر، مشيرةً إلى أنه لا يمكن قبول أن يتحول ذلك إلى سلاح للحرب.
