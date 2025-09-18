عربي
رائد أعمال بحريني: المنامة تستثمر في المدن الذكية والتعاون مع روسيا يفتح آفاقا واسعة
وقال الأنصاري في مقابلة مع "سبوتنيك"، على هامش منتدى مدن المستقبل لدول بريكس المنعقد في موسكو، إن البحرين تنظر إلى الفرص المتاحة على مستوى العالم، من روسيا والصين والهند إلى الولايات المتحدة واليابان وغيرها، بهدف بناء تعاونات وشراكات تجلب الخبرات مع الأيدي العاملة البحرينية لتسريع عملية التنمية.وأضاف أن البحرين شهدت خلال السنوات الماضية تحولا جذريا في مستوى التطوير والمشاريع العمرانية.وفي ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أوضح الأنصاري أن البحرين تسعى لتكون في الصدارة بمجال التكنولوجيا، مشيرا إلى أن المنتدى المنعقد ضمن فعاليات بريكس، كشف عن نماذج أولية مبتكرة، فيما تركز البحرين على الوصول إلى المنتج النهائي وتطبيقه محليا.ولفت الأنصاري إلى أن المملكة تعمل ليل نهار لتحقيق أهدافها في هذا المجال، وتبني شراكات مع شركات دولية لتسريع التحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار.
رائد أعمال بحريني: المنامة تستثمر في المدن الذكية والتعاون مع روسيا يفتح آفاقا واسعة

17:56 GMT 18.09.2025
© Sputnikرائد الأعمال البحريني طلال الأنصاري
رائد الأعمال البحريني طلال الأنصاري - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
© Sputnik
حصري
أكد رائد الأعمال البحريني طلال الأنصاري أن مملكة البحرين تعمل بشكل متواصل على تطوير المدن الذكية ورفع قدرتها الاستيعابية من خلال مشاريع تمتد في المنامة والمدن المجاورة، إضافة إلى مشاريع جديدة على السواحل عبر استصلاح مساحات من البحر.
وقال الأنصاري في مقابلة مع "سبوتنيك"، على هامش منتدى مدن المستقبل لدول بريكس المنعقد في موسكو، إن البحرين تنظر إلى الفرص المتاحة على مستوى العالم، من روسيا والصين والهند إلى الولايات المتحدة واليابان وغيرها، بهدف بناء تعاونات وشراكات تجلب الخبرات مع الأيدي العاملة البحرينية لتسريع عملية التنمية.
وأضاف أن البحرين شهدت خلال السنوات الماضية تحولا جذريا في مستوى التطوير والمشاريع العمرانية.
وفي ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أوضح الأنصاري أن البحرين تسعى لتكون في الصدارة بمجال التكنولوجيا، مشيرا إلى أن المنتدى المنعقد ضمن فعاليات بريكس، كشف عن نماذج أولية مبتكرة، فيما تركز البحرين على الوصول إلى المنتج النهائي وتطبيقه محليا.
ولفت الأنصاري إلى أن المملكة تعمل ليل نهار لتحقيق أهدافها في هذا المجال، وتبني شراكات مع شركات دولية لتسريع التحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار.
