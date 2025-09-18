https://sarabic.ae/20250918/رائد-أعمال-بحريني-المنامة-تستثمر-في-المدن-الذكية-والتعاون-مع-روسيا-يفتح-آفاقا-واسعة-1104999153.html
رائد أعمال بحريني: المنامة تستثمر في المدن الذكية والتعاون مع روسيا يفتح آفاقا واسعة
رائد أعمال بحريني: المنامة تستثمر في المدن الذكية والتعاون مع روسيا يفتح آفاقا واسعة
سبوتنيك عربي
وقال الأنصاري في مقابلة مع "سبوتنيك"، على هامش منتدى مدن المستقبل لدول بريكس المنعقد في موسكو، إن البحرين تنظر إلى الفرص المتاحة على مستوى العالم، من روسيا والصين والهند إلى الولايات المتحدة واليابان وغيرها، بهدف بناء تعاونات وشراكات تجلب الخبرات مع الأيدي العاملة البحرينية لتسريع عملية التنمية.وأضاف أن البحرين شهدت خلال السنوات الماضية تحولا جذريا في مستوى التطوير والمشاريع العمرانية.وفي ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أوضح الأنصاري أن البحرين تسعى لتكون في الصدارة بمجال التكنولوجيا، مشيرا إلى أن المنتدى المنعقد ضمن فعاليات بريكس، كشف عن نماذج أولية مبتكرة، فيما تركز البحرين على الوصول إلى المنتج النهائي وتطبيقه محليا.ولفت الأنصاري إلى أن المملكة تعمل ليل نهار لتحقيق أهدافها في هذا المجال، وتبني شراكات مع شركات دولية لتسريع التحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار.
