لحظة اشتعال محرك طائرة سويسرية أثناء الإقلاع... فيديو

انطلقت ألسنة نار من محرك طائرة تابعة للخطوط الجوية السويسرية، أثناء محاولتها الإقلاع من مطار لوغان الدولي في بوسطن الأمريكية، ما أدى إلى إلغاء الرحلة وتوقف الطائرة على المدرج قبل مغادرتها نحو زيورخ.
وكانت الطائرة، وهي من طراز "إيرباص" تتحرك على المدرج استعداداً للإقلاع نحو زيورخ عندما فوجئ الركاب بوميض ناري أعقبه صوت قوي وتصاعد دخان كثيف خلف الطائرة.
وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن الطيار أوقف عملية الإقلاع فوراً مستخدماً المكابح حتى توقفت الطائرة بشكل كامل على المدرج، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وأوضحت شركة الطيران أن الطاقم اتخذ قراراً فورياً بوقف الإقلاع وإعادة الطائرة إلى البوابة، حيث نزل الركاب بصورة آمنة ومنظمة، وبلغ عدد المسافرين 223 راكباً إلى جانب 13 من أفراد الطاقم، ولم تسجل أي إصابات.
وغادر الركاب إلى زيورخ، على متن طائرة بديلة بعد تأخير استمر قرابة خمس ساعات، وبدأت السلطات الأمريكية تحقيقاً فنياً لتحديد أسباب اندلاع الحريق في المحرك، بينما لم تعلن بعد نتائج أولية.
ووقع الحادث بعد أسابيع من واقعة مشابهة لطائرة "أمريكان إيرلاينز" في مطار لاس فيغاس، عندما شوهدت ألسنة نار تتصاعد من أحد محركاتها، إضافة إلى حادثة أخرى لطائرة "بوينغ 737" تابعة لشركة "صن كانتري" في مطار لوس أنجليس خلال يوليو /تموزالماضي، وفي الحالتين لم تُسجل أي إصابات.