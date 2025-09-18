https://sarabic.ae/20250918/محلل-سوري-لـ-سبوتنيك-البنك-الدولي-سلاح-اقتصادي-مسيس-في-يد-أمريكا-وأوروبا-1104999918.html

محلل سوري لـ "سبوتنيك": البنك الدولي سلاح اقتصادي مسيس في يد أمريكا وأوروبا

قال الدكتور علاء الأصفري، المحلل السياسي السوري، إن البنك الدولي يمثل إحدى الأدوات الأمريكية والأوروبية الفاعلة للضغط على الشعوب والحكومات في مختلف أنحاء... 18.09.2025, سبوتنيك عربي

وأكد في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن البنك الدولي يخصص مليارات الدولارات في شكل قروض ومعونات لأوكرانيا، بينما يحجب أي دعم مالي عن الدول الأفريقية والعربية الفقيرة، التي هي بأمس الحاجة لهذه المساعدات. ويرى الدكتور علاء الأصفري أن هذه السياسة المتحيزة تكشف عن أن البنك الدولي يعمل بتوجيهات أمريكية وأوروبية واضحة، مما يفقده دوره التنموي المزعوم للدول. وأضاف أن البنك الدولي ما هو إلا ذراع مالي لأمريكا وأوروبا، الذين يسعوا من خلاله إلى دفع الصراع مع روسيا إلى مستويات أوسع، مؤكدًا أن هذه الازدواجية في المعايير تتجلى بوضوح في كافة السياسات الأمريكية والغربية، حيث لا تؤخذ في الاعتبار معاناة الملايين من الفقراء في العالم أو احتياجات الدول التي تحتاج إلى مساعدات كبيرة. واعتبر الأصفري أن البنك الدولي أصبح سلاحاً اقتصادياً بامتياز، يتم من خلاله تسييس الاقتصاد العالمي، موضحا أن هذه الازدواجية في المعايير ليست غريبة على الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وتتناقض مع أي مبادئ للعدالة الاقتصادية العالمية.ويقدم البنك الدولي مجموعة من صناديق الائتمان والوسطاء الماليين والضمانات والتمويل المشترك وأدوات مالية أخرى لمساعدة حكومة أوكرانيا. وذكر بيان صادر عن البنك الدولي، العام الماضي، أن تلك الآليات الممنوحة إلى أوكرانيا تقدم أيضا الدعم للقطاع الخاص وتمنح المزيد مع الاحتياجات المحددة في تقييمات الأضرار والاحتياجات السريعة الأولى والثانية والثالثة لأوكرانيا. وتظهر التقارير والأبحاث أن القروض الخارجية، بما في ذلك قروض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، قد أثرت سلبًا على العديد من الدول العربية والأفريقية، وأدت إلى تزايد أعباء الديون وتفاقم الأزمات الاقتصادية.وبحسب التقارير، فإن أعباء الديون المتزايدة تقوض أهداف التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، كما أن السياسات المصاحبة للقروض، مثل برامج الإصلاح الهيكلي، غالبًا ما تؤدي إلى تخفيض الإنفاق الحكومي، مما يؤثر على الخدمات الأساسية وزيادة الفقر.وتدهورت العلاقات بين موسكو ودول الغرب الجماعي، إلى أدنى مستوياتها في الآونة الأخيرة، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت، في شباط/ فبراير 2022.

