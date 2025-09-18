الخارجية الروسية: موسكو تعتزم اتخاذ إجراءات عاجلة للرد على العقوبات اليابانية

عربي
بوتين: الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي من أولويات روسيا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: هل دخلت المنطقة "مرحلة الفوضى الشاملة" كما حذرت مصر؟
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السفير صلاح حليمة: مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي والعدوان الإسرائيلي يقوّض النظام الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
16:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250918/الخارجية-الروسية-موسكو-تعتزم-اتخاذ-إجراءات-عاجلة-للرد-على-العقوبات-اليابانية-1104987477.html
الخارجية الروسية: موسكو تعتزم اتخاذ إجراءات عاجلة للرد على العقوبات اليابانية
الخارجية الروسية: موسكو تعتزم اتخاذ إجراءات عاجلة للرد على العقوبات اليابانية
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا لن تتجاهل العقوبات اليابانية ضدها، وستتخذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك... 18.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-18T13:09+0000
2025-09-18T13:09+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار اليابان
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية: "لن تمر الإجراءات اليابانية غير الودية الأخيرة دون رد، لكن ردنا سيكون مدروسًا ويستند إلى مصالحنا الوطنية. سنواصل اتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك الإجراءات غير المتكافئة".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية اليابانية في بيان لها، عن فرض عقوبات على 10 أفراد و52 مؤسسة روسية بالإضافة إلى ثلاث منظمات من بيلاروسيا "على خلفية الوضع في أوكرانيا".وجمدت اليابان، في آذار/ مارس 2022، أموال البنك المركزي الروسي التي كانت في بنك اليابان، حيث قدرت آنذاك بنحو 33 مليار دولار، كانت في ذلك الوقت نحو 4 تريليون ين ياباني وتمثل نحو 6 في المئة من إجمالي الاحتياطيات الدولية لروسيا.وتدهورت العلاقات بين موسكو ودول الغرب الجماعي، بما في ذلك اليابان، إلى أدنى مستوياتها في الآونة الأخيرة، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت، في شباط/ فبراير 2022.الولايات المتحدة واليابان تطلقان أضخم مناورات عسكرية مشتركةترامب لا يستبعد زيارة اليابان وكوريا الجنوبية هذا الخريف
https://sarabic.ae/20250912/الخارجية-اليابان-تفرض-عقوبات-على-10-أفراد-و-52-كيانا-روسيا-1104768048.html
أخبار اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_c7051da36f5dacf684eb021dd1562ce9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار اليابان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار اليابان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الخارجية الروسية: موسكو تعتزم اتخاذ إجراءات عاجلة للرد على العقوبات اليابانية

13:09 GMT 18.09.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا لن تتجاهل العقوبات اليابانية ضدها، وستتخذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك الإجراءات غير المتكافئة.
وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية: "لن تمر الإجراءات اليابانية غير الودية الأخيرة دون رد، لكن ردنا سيكون مدروسًا ويستند إلى مصالحنا الوطنية. سنواصل اتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك الإجراءات غير المتكافئة".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية اليابانية في بيان لها، عن فرض عقوبات على 10 أفراد و52 مؤسسة روسية بالإضافة إلى ثلاث منظمات من بيلاروسيا "على خلفية الوضع في أوكرانيا".
وبحسب البيان، سيتم فرض قيود خاصة على معاملات المدفوعات ورأس المال لهذه المنظمات، وإن تنفيذها يتطلب الحصول على إذن خاص من وزارة الخارجية اليابانية.
رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
الخارجية: اليابان تفرض عقوبات على 10 أفراد و 52 كيانا روسيا
12 سبتمبر, 04:12 GMT
وجمدت اليابان، في آذار/ مارس 2022، أموال البنك المركزي الروسي التي كانت في بنك اليابان، حيث قدرت آنذاك بنحو 33 مليار دولار، كانت في ذلك الوقت نحو 4 تريليون ين ياباني وتمثل نحو 6 في المئة من إجمالي الاحتياطيات الدولية لروسيا.
وتدهورت العلاقات بين موسكو ودول الغرب الجماعي، بما في ذلك اليابان، إلى أدنى مستوياتها في الآونة الأخيرة، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت، في شباط/ فبراير 2022.
الولايات المتحدة واليابان تطلقان أضخم مناورات عسكرية مشتركة
ترامب لا يستبعد زيارة اليابان وكوريا الجنوبية هذا الخريف
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала