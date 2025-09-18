https://sarabic.ae/20250918/الخارجية-الروسية-موسكو-تعتزم-اتخاذ-إجراءات-عاجلة-للرد-على-العقوبات-اليابانية-1104987477.html

الخارجية الروسية: موسكو تعتزم اتخاذ إجراءات عاجلة للرد على العقوبات اليابانية

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا لن تتجاهل العقوبات اليابانية ضدها، وستتخذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك... 18.09.2025, سبوتنيك عربي

وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية: "لن تمر الإجراءات اليابانية غير الودية الأخيرة دون رد، لكن ردنا سيكون مدروسًا ويستند إلى مصالحنا الوطنية. سنواصل اتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك الإجراءات غير المتكافئة".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية اليابانية في بيان لها، عن فرض عقوبات على 10 أفراد و52 مؤسسة روسية بالإضافة إلى ثلاث منظمات من بيلاروسيا "على خلفية الوضع في أوكرانيا".وجمدت اليابان، في آذار/ مارس 2022، أموال البنك المركزي الروسي التي كانت في بنك اليابان، حيث قدرت آنذاك بنحو 33 مليار دولار، كانت في ذلك الوقت نحو 4 تريليون ين ياباني وتمثل نحو 6 في المئة من إجمالي الاحتياطيات الدولية لروسيا.وتدهورت العلاقات بين موسكو ودول الغرب الجماعي، بما في ذلك اليابان، إلى أدنى مستوياتها في الآونة الأخيرة، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت، في شباط/ فبراير 2022.الولايات المتحدة واليابان تطلقان أضخم مناورات عسكرية مشتركةترامب لا يستبعد زيارة اليابان وكوريا الجنوبية هذا الخريف

