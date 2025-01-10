https://sarabic.ae/20250110/اليابان-تعلن-فرض-عقوبات-على-11-فردا-و29-كيانا-روسيا-1096643710.html

اليابان تعلن فرض عقوبات على 11 فردا و29 كيانا روسيا

اليابان تعلن فرض عقوبات على 11 فردا و29 كيانا روسيا

سبوتنيك عربي

أعلن مجلس الوزراء الياباني، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على 11 فردا و29 كيانا روسيا وثلاثة بنوك. 10.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-10T05:21+0000

2025-01-10T05:21+0000

2025-01-10T05:21+0000

روسيا

اقتصاد

أخبار اليابان

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وبحسب بيان للمجلس، ستشمل العقوبات على وجه الخصوص الرئيس التنفيذي لشركة "ألروسا" الروسية، بافيل مارينيتشيف، ونائب رئيس "بنك تسمر"، دميتري نيكولين، ومالك شركة "تيخنولوغيا" أليكسي بودنيف، وشركة "تقنيات بي إس في" سيرغي بتروف، والنائب الأول للمدير العام لشركة "روستيخ" الحكومية فلاديمير أرتياكوف.وجمدت اليابان في آذار/ مارس 2022، أموال البنك المركزي الروسي التي كانت في بنك اليابان، حيث قدرت آنذاك بنحو 33 مليار دولار، كانت في ذلك الوقت نحو 4 تريليون ين ياباني وتمثل نحو 6 في المئة من إجمالي الاحتياطيات الدولية لروسيا.من جهتها، بدأت روسيا بتوسيع وتعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية والاتجاه شرقًا بسبب الموقف المعادي من الدول الأوروبية، وبالفعل بدأت تزيد إمدادات الطاقة إلى هذه الدول، لا سيما الصين والهند.وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة إلى الاقتصاد العالمي بأكمله.ووفقا للرئيس الروسي، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو مفاقمة سوء أوضاع حياة الملايين من الناس حول العالم.كيف يمكن للعملات الوطنية لدول "بريكس" خلع الدولار من عرشه؟

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