روسيا تحقق قفزة في نمو احتياطياتها النقدية والذهبية وتصل للمركز السابع عالميا

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القوات الروسية تستهدف منشآت للطاقة مرتبطة بمؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية وتسقط مقاتلة "سو-27"
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حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
17:03 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
09:17 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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31 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
12:35 GMT
25 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:30 GMT
25 د
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روسيا تحقق قفزة في نمو احتياطياتها النقدية والذهبية وتصل للمركز السابع عالميا
روسيا تحقق قفزة في نمو احتياطياتها النقدية والذهبية وتصل للمركز السابع عالميا
سبوتنيك عربي
احتلت روسيا، في عام 2024، المرتبة السابعة عالميًا من حيث نمو احتياطياتها من الذهب والعملات الأجنبية، وفقًا لتحليل وكالة "سبوتنيك"، استنادًا لبيانات البنوك... 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T09:10+0000
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وبلغ إجمالي الأصول الدولية للبنوك المركزية في العالم، في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، 14.3 تريليون دولار، مقارنة بـ12.9 تريليون دولار في العام السابق.وكانت الصين هي الرائدة المطلقة في نموها، حيث زادت احتياطياتها بمقدار 263.3 مليار دولار، وتحتل سويسرا المركز الثاني بزيادة قدرها 131.9 مليار دولار، وتختتم الهند المراكز الثلاثة الأولى بمبلغ 118.1 مليار دولار.وشملت المراكز العشرة الأولى أيضًا سنغافورة (بزيادة قدرها 52.4 مليار دولار)، وبولندا (بزيادة قدرها 38.8 مليار دولار)، والبرازيل (بزيادة قدرها 31.7 مليار دولار).ومن حيث حجم الاحتياطيات الدولية، احتفظت الصين بقيادتها العالمية الطويلة الأمد، ففي نهاية سبتمبر الماضي، بلغت 3.57 تريليون دولار.واحتلت اليابان المركز الثاني بـ 1.25 تريليون، وجاءت سويسرا في المركز الثالث بـ 950 مليار، وجاءت الهند في المركز الرابع بأصول متراكمة بقيمة 706 مليارات دولار، وفي المركز الخامس روسيا، بأصول بلغت 634 مليار دولار.دولة عربية تسجل أكبر اكتشاف للغاز في عام 2024في البحر المتوسط... حقل غاز عربي احتياطياته 55 تريليون قدم مكعبة
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اقتصاد, روسيا
اقتصاد, روسيا

روسيا تحقق قفزة في نمو احتياطياتها النقدية والذهبية وتصل للمركز السابع عالميا

09:10 GMT 02.01.2025
© Photo / unsplash/Jingming Panذهب
ذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
© Photo / unsplash/Jingming Pan
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احتلت روسيا، في عام 2024، المرتبة السابعة عالميًا من حيث نمو احتياطياتها من الذهب والعملات الأجنبية، وفقًا لتحليل وكالة "سبوتنيك"، استنادًا لبيانات البنوك المركزية الوطنية في 100 دولة.
وبلغ إجمالي الأصول الدولية للبنوك المركزية في العالم، في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، 14.3 تريليون دولار، مقارنة بـ12.9 تريليون دولار في العام السابق.
وكانت الصين هي الرائدة المطلقة في نموها، حيث زادت احتياطياتها بمقدار 263.3 مليار دولار، وتحتل سويسرا المركز الثاني بزيادة قدرها 131.9 مليار دولار، وتختتم الهند المراكز الثلاثة الأولى بمبلغ 118.1 مليار دولار.
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06:58 GMT
وزادت احتياطيات ألمانيا بمقدار 67.2 مليار دولار على مدار العام، وفرنسا بمقدار 66.1 مليار دولار، وروسيا بمقدار 64.7 مليار دولار.
وشملت المراكز العشرة الأولى أيضًا سنغافورة (بزيادة قدرها 52.4 مليار دولار)، وبولندا (بزيادة قدرها 38.8 مليار دولار)، والبرازيل (بزيادة قدرها 31.7 مليار دولار).

وقامت 20 جهة تنظيمية أخرى، بما في ذلك البنوك المركزية في تركيا واليابان والمكسيك، بزيادة أصولها بما يتراوح بين 10 مليارات دولار و30 مليار دولار، في حين قامت السبعون المتبقية بزيادة أصولها بأقل من 10 مليارات دولار.

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27 ديسمبر 2024, 18:19 GMT
ومن حيث حجم الاحتياطيات الدولية، احتفظت الصين بقيادتها العالمية الطويلة الأمد، ففي نهاية سبتمبر الماضي، بلغت 3.57 تريليون دولار.
واحتلت اليابان المركز الثاني بـ 1.25 تريليون، وجاءت سويسرا في المركز الثالث بـ 950 مليار، وجاءت الهند في المركز الرابع بأصول متراكمة بقيمة 706 مليارات دولار، وفي المركز الخامس روسيا، بأصول بلغت 634 مليار دولار.
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