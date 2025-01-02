https://sarabic.ae/20250102/روسيا-تحقق-قفزة-في-نمو-احتياطياتها-النقدية-والذهبية-وتصل-للمركز-السابع-عالميا-1096410156.html
روسيا تحقق قفزة في نمو احتياطياتها النقدية والذهبية وتصل للمركز السابع عالميا
روسيا تحقق قفزة في نمو احتياطياتها النقدية والذهبية وتصل للمركز السابع عالميا
سبوتنيك عربي
احتلت روسيا، في عام 2024، المرتبة السابعة عالميًا من حيث نمو احتياطياتها من الذهب والعملات الأجنبية، وفقًا لتحليل وكالة "سبوتنيك"، استنادًا لبيانات البنوك... 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T09:10+0000
2025-01-02T09:10+0000
2025-01-02T09:10+0000
اقتصاد
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/07/1079850191_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_600531a60970c155c4d1e86c5ec5f92b.jpg
وبلغ إجمالي الأصول الدولية للبنوك المركزية في العالم، في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، 14.3 تريليون دولار، مقارنة بـ12.9 تريليون دولار في العام السابق.وكانت الصين هي الرائدة المطلقة في نموها، حيث زادت احتياطياتها بمقدار 263.3 مليار دولار، وتحتل سويسرا المركز الثاني بزيادة قدرها 131.9 مليار دولار، وتختتم الهند المراكز الثلاثة الأولى بمبلغ 118.1 مليار دولار.وشملت المراكز العشرة الأولى أيضًا سنغافورة (بزيادة قدرها 52.4 مليار دولار)، وبولندا (بزيادة قدرها 38.8 مليار دولار)، والبرازيل (بزيادة قدرها 31.7 مليار دولار).ومن حيث حجم الاحتياطيات الدولية، احتفظت الصين بقيادتها العالمية الطويلة الأمد، ففي نهاية سبتمبر الماضي، بلغت 3.57 تريليون دولار.واحتلت اليابان المركز الثاني بـ 1.25 تريليون، وجاءت سويسرا في المركز الثالث بـ 950 مليار، وجاءت الهند في المركز الرابع بأصول متراكمة بقيمة 706 مليارات دولار، وفي المركز الخامس روسيا، بأصول بلغت 634 مليار دولار.دولة عربية تسجل أكبر اكتشاف للغاز في عام 2024في البحر المتوسط... حقل غاز عربي احتياطياته 55 تريليون قدم مكعبة
https://sarabic.ae/20250102/إعلام-تركي-أنقرة-قد-تمد-أوروبا-بالغاز-عوضا-عن-أوكرانيا-1096400864.html
https://sarabic.ae/20241227/سلوفاكيا-وقف-إمدادات-الغاز-الروسي-عبر-أوكرانيا-يزيد-من-ضعف-الاقتصاد-الأوروبي-1096256359.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/07/1079850191_0:768:2048:2304_1920x0_80_0_0_bcb95e8478ea1b708ce6859f6299d343.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد, روسيا
روسيا تحقق قفزة في نمو احتياطياتها النقدية والذهبية وتصل للمركز السابع عالميا
احتلت روسيا، في عام 2024، المرتبة السابعة عالميًا من حيث نمو احتياطياتها من الذهب والعملات الأجنبية، وفقًا لتحليل وكالة "سبوتنيك"، استنادًا لبيانات البنوك المركزية الوطنية في 100 دولة.
وبلغ إجمالي الأصول الدولية للبنوك المركزية في العالم، في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، 14.3 تريليون دولار، مقارنة بـ12.9 تريليون دولار في العام السابق.
وكانت الصين هي الرائدة المطلقة في نموها، حيث زادت احتياطياتها بمقدار 263.3 مليار دولار، وتحتل سويسرا المركز الثاني بزيادة قدرها 131.9 مليار دولار، وتختتم الهند المراكز الثلاثة الأولى بمبلغ 118.1 مليار دولار.
وزادت احتياطيات ألمانيا بمقدار 67.2 مليار دولار على مدار العام، وفرنسا بمقدار 66.1 مليار دولار، وروسيا بمقدار 64.7 مليار دولار.
وشملت المراكز العشرة الأولى أيضًا سنغافورة (بزيادة قدرها 52.4 مليار دولار)، وبولندا (بزيادة قدرها 38.8 مليار دولار)، والبرازيل (بزيادة قدرها 31.7 مليار دولار).
وقامت 20 جهة تنظيمية أخرى، بما في ذلك البنوك المركزية في تركيا واليابان والمكسيك، بزيادة أصولها بما يتراوح بين 10 مليارات دولار و30 مليار دولار، في حين قامت السبعون المتبقية بزيادة أصولها بأقل من 10 مليارات دولار.
27 ديسمبر 2024, 18:19 GMT
ومن حيث حجم الاحتياطيات الدولية، احتفظت الصين بقيادتها العالمية الطويلة الأمد، ففي نهاية سبتمبر الماضي، بلغت 3.57 تريليون دولار.
واحتلت اليابان المركز الثاني بـ 1.25 تريليون، وجاءت سويسرا في المركز الثالث بـ 950 مليار، وجاءت الهند في المركز الرابع بأصول متراكمة بقيمة 706 مليارات دولار، وفي المركز الخامس روسيا، بأصول بلغت 634 مليار دولار.