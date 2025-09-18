https://sarabic.ae/20250918/مسؤول-في-الجيش-الإسرائيلي-قطر-تسعى-لتجديد-الوساطة-7500--مقاتل-ما-زالوا-في-مدينة-غزة-1104971851.html
مسؤول في الجيش الإسرائيلي: قطر تسعى لتجديد الوساطة.. 7500 مقاتل ما زالوا في مدينة غزة
كشف نائب رئيس قسم الأبحاث في مديرية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أن قطر تسعى لتجديد دورها الوسيط في المفاوضات الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب
جاء ذلك خلال إحاطة سرية قدمها المسؤول أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، أمس الأربعاء، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية. وأشار المسؤول إلى أن مصر وتركيا أبدتا اهتمامًا بتقديم الدعم لجهود الوساطة، التي توقفت عن تحقيق أي تقدم منذ الغارة الإسرائيلية في الدوحة يوم 9 سبتمبر/أيلول.وأضاف المسؤول أن حركة حماس تعمل حاليًا على تعزيز قدراتها من خلال تجنيد مقاتلين جدد، وإعادة بناء شبكة الأنفاق، ودراسة العمليات العسكرية السابقة، بالإضافة إلى تحضير متفجرات.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد هدد حركة "حماس"، أمس الأربعاء، بإما الإفراج عن الرهائن أو تدمير غزة بالكامل إذا لم تستجب لشروط إسرائيل.ونشر كاتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء أمس الأربعاء، أوضح من خلالها أنه "مع بداية المناورة البرية ونقل مسؤولية القيادة إلى قادة الفرق الميدانية، جرى تدمير 25 برجا في غزة، وهو عدد ضخم ومهم".وتابع: "لإزالة أي تهديد قنص فوق القوات المناورة، تم إحباط مخربين وتدمير بنى تحتية. كما طُلب من سكان غزة الانتقال جنوبا من أجل حمايتهم".وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.
