مسؤول في الجيش الإسرائيلي: قطر تسعى لتجديد الوساطة.. 7500 مقاتل ما زالوا في مدينة غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: هل دخلت المنطقة "مرحلة الفوضى الشاملة" كما حذرت مصر؟
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السفير صلاح حليمة: مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي والعدوان الإسرائيلي يقوّض النظام الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
16:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250918/مسؤول-في-الجيش-الإسرائيلي-قطر-تسعى-لتجديد-الوساطة-7500--مقاتل-ما-زالوا-في-مدينة-غزة-1104971851.html
مسؤول في الجيش الإسرائيلي: قطر تسعى لتجديد الوساطة.. 7500 مقاتل ما زالوا في مدينة غزة
مسؤول في الجيش الإسرائيلي: قطر تسعى لتجديد الوساطة.. 7500 مقاتل ما زالوا في مدينة غزة
سبوتنيك عربي
كشف نائب رئيس قسم الأبحاث في مديرية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أن قطر تسعى لتجديد دورها الوسيط في المفاوضات الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب... 18.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-18T05:32+0000
2025-09-18T05:32+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار قطر اليوم
غزة
أخبار مصر الآن
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104889846_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2363aa7784e684c3b6c63ce6223275f8.jpg
جاء ذلك خلال إحاطة سرية قدمها المسؤول أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، أمس الأربعاء، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية. وأشار المسؤول إلى أن مصر وتركيا أبدتا اهتمامًا بتقديم الدعم لجهود الوساطة، التي توقفت عن تحقيق أي تقدم منذ الغارة الإسرائيلية في الدوحة يوم 9 سبتمبر/أيلول.وأضاف المسؤول أن حركة حماس تعمل حاليًا على تعزيز قدراتها من خلال تجنيد مقاتلين جدد، وإعادة بناء شبكة الأنفاق، ودراسة العمليات العسكرية السابقة، بالإضافة إلى تحضير متفجرات.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد هدد حركة "حماس"، أمس الأربعاء، بإما الإفراج عن الرهائن أو تدمير غزة بالكامل إذا لم تستجب لشروط إسرائيل.ونشر كاتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء أمس الأربعاء، أوضح من خلالها أنه "مع بداية المناورة البرية ونقل مسؤولية القيادة إلى قادة الفرق الميدانية، جرى تدمير 25 برجا في غزة، وهو عدد ضخم ومهم".وتابع: "لإزالة أي تهديد قنص فوق القوات المناورة، تم إحباط مخربين وتدمير بنى تحتية. كما طُلب من سكان غزة الانتقال جنوبا من أجل حمايتهم".وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.
https://sarabic.ae/20250917/الرئيس-التركي-محاولات-إسرائيل-السيطرة-على-قطاع-غزة-مصيرها-الفشل-1104969416.html
https://sarabic.ae/20250918/أول-سيناتور-أمريكي-يتهم-إسرائيل-بارتكاب-إبادة-جماعية-في-غزة-1104969810.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104889846_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_125f66187f34e98a0471e8775646cf1f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطر اليوم, غزة, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطر اليوم, غزة, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم

مسؤول في الجيش الإسرائيلي: قطر تسعى لتجديد الوساطة.. 7500 مقاتل ما زالوا في مدينة غزة

05:32 GMT 18.09.2025
© AP Photo / Yousef Al Zanounتصاعد الدخان بعد غارة عسكرية إسرائيلية على مبنى في مدينة غزة،
تصاعد الدخان بعد غارة عسكرية إسرائيلية على مبنى في مدينة غزة، - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
© AP Photo / Yousef Al Zanoun
تابعنا عبر
كشف نائب رئيس قسم الأبحاث في مديرية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أن قطر تسعى لتجديد دورها الوسيط في المفاوضات الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال إحاطة سرية قدمها المسؤول أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، أمس الأربعاء، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وأشار المسؤول إلى أن مصر وتركيا أبدتا اهتمامًا بتقديم الدعم لجهود الوساطة، التي توقفت عن تحقيق أي تقدم منذ الغارة الإسرائيلية في الدوحة يوم 9 سبتمبر/أيلول.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
الرئيس التركي: محاولات إسرائيل السيطرة على قطاع غزة مصيرها الفشل
أمس, 23:34 GMT
وأضاف المسؤول أن حركة حماس تعمل حاليًا على تعزيز قدراتها من خلال تجنيد مقاتلين جدد، وإعادة بناء شبكة الأنفاق، ودراسة العمليات العسكرية السابقة، بالإضافة إلى تحضير متفجرات.

وأوضح المسؤول العسكري أن تقديرات إسرائيل تشير إلى وجود نحو 7500 مقاتل تابع لـ"حماس" ما زالوا نشطين في مدينة غزة، مما يعكس استمرار التحديات الأمنية في المنطقة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد هدد حركة "حماس"، أمس الأربعاء، بإما الإفراج عن الرهائن أو تدمير غزة بالكامل إذا لم تستجب لشروط إسرائيل.
واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
أول سيناتور أمريكي يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة
01:12 GMT
ونشر كاتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء أمس الأربعاء، أوضح من خلالها أنه "مع بداية المناورة البرية ونقل مسؤولية القيادة إلى قادة الفرق الميدانية، جرى تدمير 25 برجا في غزة، وهو عدد ضخم ومهم".
وتابع: "لإزالة أي تهديد قنص فوق القوات المناورة، تم إحباط مخربين وتدمير بنى تحتية. كما طُلب من سكان غزة الانتقال جنوبا من أجل حمايتهم".

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أنه "إذا لم تفرج حماس عن المختطفين وتتجرد من سلاحها، فإن غزة ستُدمر وتتحول إلى نصب تذكاري لمرتكبي الاغتصاب والقتل من حماس"، بحسب قوله.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала