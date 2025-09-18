https://sarabic.ae/20250918/أول-سيناتور-أمريكي-يتهم-إسرائيل-بارتكاب-إبادة-جماعية-في-غزة-1104969810.html

أول سيناتور أمريكي يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة

اتهم السيناتور الأمريكي عن ولاية فيرمونت، بيرني ساندرز، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، ليصبح أول عضو حالي في مجلس الشيوخ الأمريكي يدلي بمثل هذا التصريح

وأشار ساندرز، في بيان نُشر على موقعه الرسمي، إلى أن لجنة الخبراء المستقلة التي عيّنتها الأمم المتحدة أكدت هذا الاستنتاج، إذ توصل خبراؤها إلى أن "هناك نية واضحة لإبادة الفلسطينيين في غزة من خلال أفعال تستوفي المعايير المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية". وأضاف: "أنا أتفق مع هذا التقييم".وأوضح السناتور أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد حركة "حماس" بعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكنه شدد على أنه "خلال العامين الماضيين، شنّت إسرائيل حربًا شاملة ضد الشعب الفلسطيني بأسره".وكانت رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نافي بيلاي، قد قالت سابقًا إن قادة إسرائيل، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حرّضوا على ارتكاب إبادة جماعية في غزة.وأطلقت إسرائيل، فجر الثلاثاء، عملية عسكرية مكثفة في مدينة غزة تشمل توغلاً برياً وقصفاً عنيفاً، قائلة إن الهدف من العملية هو السيطرة على غزة والقضاء على حركة "حماس".وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عبر منصة "إكس" في وقت سابق، إن "غزة تحترق"، مضيفًا أن الجيش الإسرائيلي "يضرب البنى التحتية للإرهاب بقبضة من حديد، وجنوده يقاتلون بشجاعة لتهيئة الظروف لإطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس. لن نلين ولن نتراجع - حتى تكتمل المهمة".وجاء الهجوم الإسرائيلي المكثف على غزة غداة زيارة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل، أكد خلالها دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، كما حذّر حركة "حماس" أن أمامها "أيام قليلة فقط" للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.وأصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرات بإخلاء مدينة غزة، في ظل تحذيرات من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بأنه لا يوجد ملاذ آمن للنازحين من المدينة.يذكر أن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (آي بي سي)، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع، قد أعلن في 22 آب/أغسطس الماضي أن مدينة غزة والمناطق المحيطة بها تعاني من مجاعة ستمتد على الأرجح إلى مناطق أخرى بقطاع غزة خلال وقت قصير، فيما وصفت إسرائيل هذا التقرير بأنه "كاذب ومعيب".وفي 2 آذار/مارس الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، ما دفع منظمة الصحة العالمية للتحذير من أن سوء التغذية في قطاع غزة بلغ "مستويات تنذر بالخطر".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 آذار/مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديداً منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.

