مسؤول في قطاع الدفاع الأمريكي: الولايات المتحدة تتخلف عن الصين وروسيا في حرب المسيرات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو ستعزز التنسيق الأمني والعسكري بين بغداد وموسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: هل دخلت المنطقة "مرحلة الفوضى الشاملة" كما حذرت مصر؟
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السفير صلاح حليمة: مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي والعدوان الإسرائيلي يقوّض النظام الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
مسؤول في قطاع الدفاع الأمريكي: الولايات المتحدة تتخلف عن الصين وروسيا في حرب المسيرات
مسؤول في قطاع الدفاع الأمريكي: الولايات المتحدة تتخلف عن الصين وروسيا في حرب المسيرات
سبوتنيك عربي
أقرّ مسؤول في قطاع الدفاع الأمريكي، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة متأخرة عن الصين وروسيا في مجال التكيّف مع أساليب القتال باستخدام الطائرات المسيّرة.
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الصين
وقال ستيف سيموني، الرئيس التنفيذي لشركة Allen Control Systems المتخصصة في الروبوتات الدفاعية، في كلمة له، إن الولايات المتحدة متأخرة عن منافسين مثل الصين وروسيا في التعامل مع الطرق التي تعيد بها الطائرات المسيّرة الرخيصة تشكيل طبيعة الحروب، وفق ما نقل موقع Axios الأمريكي.وقال سيموني إن انتشار الطائرات من دون طيار غيّر قواعد اللعبة بالنسبة للجيش الأمريكي، إذ أصبحت الحرب متاحة تقريبًا لأي طرف بفضل هذه الوسائل منخفضة الكلفة، بينما تضطر القوات الأمريكية أحيانًا لاستخدام صواريخ باهظة الثمن لاعتراض مسيّرات لا تتجاوز كلفتها بضعة آلاف من الدولارات.ودعا سيموني إلى تسريع دمج الذكاء الاصطناعي في الأسلحة، مؤكّدًا أنه "خلال الأعوام الخمسة إلى العشرة المقبلة يجب أن يُستبدل كل سلاح على متن السفن والدبابات والشاحنات الأمريكية بنسخة مزوّدة بقدرات ذكاء اصطناعي قادرة على تدمير المسيّرات".وأشار إلى أن الرأي العام يبدي مخاوف من إدخال الذكاء الاصطناعي إلى أنظمة التسليح، إلا أنّه يرى في ذلك "ضرورة ملحّة".كما لفت إلى أنّ وزارة الدفاع الأمريكية استثمرت كثيرًا في أنظمة إلكترونية لتعطيل الطائرات المسيّرة عن بُعد، لكن خصوماً مثل روسيا يطرحون طرازات جديدة يصعب التشويش عليها.
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين

مسؤول في قطاع الدفاع الأمريكي: الولايات المتحدة تتخلف عن الصين وروسيا في حرب المسيرات

00:29 GMT 18.09.2025
© Photo / t.me/kalashnikovnews طائرة "إس كي آ تي" المسيرة من شركة كلاشينكوف الروسية
طائرة إس كي آ تي المسيرة من شركة كلاشينكوف الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
© Photo / t.me/kalashnikovnews
تابعنا عبر
أقرّ مسؤول في قطاع الدفاع الأمريكي، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة متأخرة عن الصين وروسيا في مجال التكيّف مع أساليب القتال باستخدام الطائرات المسيّرة.
وقال ستيف سيموني، الرئيس التنفيذي لشركة Allen Control Systems المتخصصة في الروبوتات الدفاعية، في كلمة له، إن الولايات المتحدة متأخرة عن منافسين مثل الصين وروسيا في التعامل مع الطرق التي تعيد بها الطائرات المسيّرة الرخيصة تشكيل طبيعة الحروب، وفق ما نقل موقع Axios الأمريكي.
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير الدفاع الروسي يطلع على نظام متطور للتحكم بالطائرات المسيرة دون تدخل بشري
28 أغسطس, 12:27 GMT
وقال سيموني إن انتشار الطائرات من دون طيار غيّر قواعد اللعبة بالنسبة للجيش الأمريكي، إذ أصبحت الحرب متاحة تقريبًا لأي طرف بفضل هذه الوسائل منخفضة الكلفة، بينما تضطر القوات الأمريكية أحيانًا لاستخدام صواريخ باهظة الثمن لاعتراض مسيّرات لا تتجاوز كلفتها بضعة آلاف من الدولارات.
ودعا سيموني إلى تسريع دمج الذكاء الاصطناعي في الأسلحة، مؤكّدًا أنه "خلال الأعوام الخمسة إلى العشرة المقبلة يجب أن يُستبدل كل سلاح على متن السفن والدبابات والشاحنات الأمريكية بنسخة مزوّدة بقدرات ذكاء اصطناعي قادرة على تدمير المسيّرات".
وأشار إلى أن الرأي العام يبدي مخاوف من إدخال الذكاء الاصطناعي إلى أنظمة التسليح، إلا أنّه يرى في ذلك "ضرورة ملحّة".
كما لفت إلى أنّ وزارة الدفاع الأمريكية استثمرت كثيرًا في أنظمة إلكترونية لتعطيل الطائرات المسيّرة عن بُعد، لكن خصوماً مثل روسيا يطرحون طرازات جديدة يصعب التشويش عليها.
