وزارة الدفاع الأمريكية تكشف عن أساسات مشروع "القبة الذهبية"
سبوتنيك عربي
أفاد نائب قائد قوات الفضاء الأمريكية، الجنرال مايكل غيتلين، اليوم الخميس، أن مشروع القبة الذهبية "قيد الدراسة" حاليا وقد اكتمل تطويره. 18.09.2025, سبوتنيك عربي
الولايات المتحدة الأمريكية
وامتنع نائب قائد قوات الفضاء الأمريكية عن الإدلاء بالتفاصيل المتعلقة بالتكاليف والنطاق لأسباب أمنية.واستغرق غيتلين شهرين في العمل على نظام الدفاع الصاروخي الجديد "القبة الذهبية"، الذي وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بإنشائه بعد أسبوع من بدء ولايته الثانية.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 20 مايو/ أيار، عن إطلاق مشروع "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي بتكلفة تبلغ 175 مليار دولار.وذكرت صحيفة غربية أن ترامب قد وعد خلال حملته الانتخابية ببناء درع يحمي سماء الولايات المتحدة الأمريكية من الصواريخ الباليستية، من أجل أن "تكون قادرة على التعامل مع أي هجوم صاروخي حتى لو كان من الفضاء"، على حد قوله.وقال الرئيس الأمريكي إن "القبة ستحمينا بنسبة قريبة من 100% من جميع الصواريخ بما فيها الفرط صوتية".واشنطن تخطط للحصول على رادار "القبة الذهبية" لتتبع أنواع عدة من الصواريخ في آن واحد
