https://sarabic.ae/20250918/وزارة-الدفاع-الأمريكية-تكشف-عن-أساسات-مشروع-القبة-الذهبية-1104976113.html
وزارة الدفاع الأمريكية تكشف عن أساسات مشروع "القبة الذهبية"
وزارة الدفاع الأمريكية تكشف عن أساسات مشروع "القبة الذهبية"
سبوتنيك عربي
أفاد نائب قائد قوات الفضاء الأمريكية، الجنرال مايكل غيتلين، اليوم الخميس، أن مشروع القبة الذهبية "قيد الدراسة" حاليا وقد اكتمل تطويره. 18.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-18T09:41+0000
2025-09-18T09:41+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
وامتنع نائب قائد قوات الفضاء الأمريكية عن الإدلاء بالتفاصيل المتعلقة بالتكاليف والنطاق لأسباب أمنية.واستغرق غيتلين شهرين في العمل على نظام الدفاع الصاروخي الجديد "القبة الذهبية"، الذي وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بإنشائه بعد أسبوع من بدء ولايته الثانية.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 20 مايو/ أيار، عن إطلاق مشروع "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي بتكلفة تبلغ 175 مليار دولار.وذكرت صحيفة غربية أن ترامب قد وعد خلال حملته الانتخابية ببناء درع يحمي سماء الولايات المتحدة الأمريكية من الصواريخ الباليستية، من أجل أن "تكون قادرة على التعامل مع أي هجوم صاروخي حتى لو كان من الفضاء"، على حد قوله.وقال الرئيس الأمريكي إن "القبة ستحمينا بنسبة قريبة من 100% من جميع الصواريخ بما فيها الفرط صوتية".واشنطن تخطط للحصول على رادار "القبة الذهبية" لتتبع أنواع عدة من الصواريخ في آن واحد
https://sarabic.ae/20250604/الصين-تخترق-القبة-الذهبية-الأمريكية-قبل-اكتمالها-1101290431.html
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101985/45/1019854513_372:0:1812:1080_1920x0_80_0_0_c2bf338a0000d1623b3ea4d93d3aa645.jpg
وزارة الدفاع الأمريكية تكشف عن أساسات مشروع "القبة الذهبية"

09:41 GMT 18.09.2025
© flickr.com / U.S. Missile Defense Agencyصواريخ باتريوت الأمريكية
صواريخ باتريوت الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
© flickr.com / U.S. Missile Defense Agency
أفاد نائب قائد قوات الفضاء الأمريكية، الجنرال مايكل غيتلين، اليوم الخميس، أن مشروع القبة الذهبية "قيد الدراسة" حاليا وقد اكتمل تطويره.
وامتنع نائب قائد قوات الفضاء الأمريكية عن الإدلاء بالتفاصيل المتعلقة بالتكاليف والنطاق لأسباب أمنية.
واستغرق غيتلين شهرين في العمل على نظام الدفاع الصاروخي الجديد "القبة الذهبية"، الذي وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بإنشائه بعد أسبوع من بدء ولايته الثانية.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 20 مايو/ أيار، عن إطلاق مشروع "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي بتكلفة تبلغ 175 مليار دولار.
نموذج للقبة الذهبية الصاروخية التي يسعى ترامب لإنشائها - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2025
الصين تخترق "القبة الذهبية" الأمريكية قبل اكتمالها
4 يونيو, 06:13 GMT
ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الثلاثاء، عن الرئيس ترامب، أن "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي من المفترض أن تعمل بنهاية فترته الرئاسية، حيث من المقرر أن يستغرق العمل فيها حوالي ثلاث سنوات كاملة.
وذكرت صحيفة غربية أن ترامب قد وعد خلال حملته الانتخابية ببناء درع يحمي سماء الولايات المتحدة الأمريكية من الصواريخ الباليستية، من أجل أن "تكون قادرة على التعامل مع أي هجوم صاروخي حتى لو كان من الفضاء"، على حد قوله.
وقال الرئيس الأمريكي إن "القبة ستحمينا بنسبة قريبة من 100% من جميع الصواريخ بما فيها الفرط صوتية".
واشنطن تخطط للحصول على رادار "القبة الذهبية" لتتبع أنواع عدة من الصواريخ في آن واحد
