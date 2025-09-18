https://sarabic.ae/20250918/وزير-الاتصالات-المصري-يعلن-موعد-بدء-تصدير-أجهزة-المحمول-المحلية-على-نطاق-واسع-1104971394.html
وزير الاتصالات المصري يعلن موعد بدء تصدير أجهزة المحمول المحلية على نطاق واسع
وزير الاتصالات المصري يعلن موعد بدء تصدير أجهزة المحمول المحلية على نطاق واسع
صرح وزير الاتصالات المصري عمرو طلعت، أن الوزارة تعمل على دعم وتشجيع صناعة أجهزة المحمول في مصر، مفصحا عن موعد بدء تصدير أجهزة المحمول المصرية بكميات كبيرة. 18.09.2025
ونوه طلعت في مداخلة هاتفية مع برنامج "ستوديو إكسترا"، إلى وجود 14 مصنعًا لإنتاج الهواتف المحمولة، من بينها 4 من أكبر 5 علامات تجارية انتشارا في السوق المصري.ولفت طلعت، إلى أنه اعتبارا من العام المقبل، سيبدأ التصدير بكميات كبيرة، بينما يجري خلال هذا العام اختبار الأسواق المستهدفة المختلفة تمهيدًا لذلك، حسبما ذكرته بوابة "صدى البلد" الإخبارية.وأردف الوزير المصري، أن المنتج المصري يتمتع بجودة عالمية، ولا يختلف عن نظيره الأجنبي بنسبة 1%، لافتا إلى أن رفع نسبة المكوّن المحلي في هذه الأجهزة يمثل أهمية بالغة لتعزيز القيمة المضافة داخل مصر.مصر تعلن تسهيلات جديدة لحاملي "التأشيرة الخماسية"
وأفاد طلعت أن المصانع أنتجت العام الماضي نحو 3.5 مليون جهاز، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج بنهاية العام الجاري إلى 9 ملايين جهاز.
