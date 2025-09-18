عربي
وزير الاتصالات المصري يعلن موعد بدء تصدير أجهزة المحمول المحلية على نطاق واسع
وزير الاتصالات المصري يعلن موعد بدء تصدير أجهزة المحمول المحلية على نطاق واسع
صرح وزير الاتصالات المصري عمرو طلعت، أن الوزارة تعمل على دعم وتشجيع صناعة أجهزة المحمول في مصر، مفصحا عن موعد بدء تصدير أجهزة المحمول المصرية بكميات كبيرة.
وزير الاتصالات المصري يعلن موعد بدء تصدير أجهزة المحمول المحلية على نطاق واسع

04:38 GMT 18.09.2025
© Photo / Unsplash/ Dione Filmالقاهرة، مصر
القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
© Photo / Unsplash/ Dione Film
صرح وزير الاتصالات المصري عمرو طلعت، أن الوزارة تعمل على دعم وتشجيع صناعة أجهزة المحمول في مصر، مفصحا عن موعد بدء تصدير أجهزة المحمول المصرية بكميات كبيرة.
ونوه طلعت في مداخلة هاتفية مع برنامج "ستوديو إكسترا"، إلى وجود 14 مصنعًا لإنتاج الهواتف المحمولة، من بينها 4 من أكبر 5 علامات تجارية انتشارا في السوق المصري.
وأفاد طلعت أن المصانع أنتجت العام الماضي نحو 3.5 مليون جهاز، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج بنهاية العام الجاري إلى 9 ملايين جهاز.
اكتشاف مقبرة ملكية وورشة لصناعة الفخار أثرية في جنوب مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
مجتمع
اكتشاف أثري ضخم في سيناء... نقاط مراقبة ومصانع للنحاس تعود لآلاف السنين.. صور
14 سبتمبر, 10:53 GMT
ولفت طلعت، إلى أنه اعتبارا من العام المقبل، سيبدأ التصدير بكميات كبيرة، بينما يجري خلال هذا العام اختبار الأسواق المستهدفة المختلفة تمهيدًا لذلك، حسبما ذكرته بوابة "صدى البلد" الإخبارية.
وأردف الوزير المصري، أن المنتج المصري يتمتع بجودة عالمية، ولا يختلف عن نظيره الأجنبي بنسبة 1%، لافتا إلى أن رفع نسبة المكوّن المحلي في هذه الأجهزة يمثل أهمية بالغة لتعزيز القيمة المضافة داخل مصر.
مصر تعلن تسهيلات جديدة لحاملي "التأشيرة الخماسية"
