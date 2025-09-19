https://sarabic.ae/20250919/السعودية-تصبح-عضواً-بمجلس-محافظي-الوكالة-الذرية-1105049094.html
السعودية تصبح عضواً بمجلس محافظي الوكالة الذرية
السعودية تصبح عضواً بمجلس محافظي الوكالة الذرية
سبوتنيك عربي
انتخب المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال دورته الحالية الـ69 المنعقدة في فيينا، السعودية، لتصبح عضواً بمجلس محافظيها لدورته القادمة حتى عام 2027. 19.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-19T20:36+0000
2025-09-19T20:36+0000
2025-09-19T20:36+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/11/1097871008_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_49c7edf4e87737a11699321ca1b7d0a5.jpg
ويعد مجلس المحافظين الذي يتكون من 35 عضواً، أحد أهم أدوات اتخاذ القرارات في الوكالة، خاصة فيما يتعلق ببعض القضايا الحساسة، مثل الضمانات التي تندرج ضمن مسؤولياتها في التحقق من سلمية أنشطة الدول الأطراف بـ"معاهدة عدم الانتشار"، كما يدرس بياناتها المالية وبرنامجها وميزانيتها، ويقدِّم توصيات إلى المؤتمر العام بشأنها.الجدير بالذكر أن مجلس المحافظين هو أحد جهازي إقرار السياسات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب المؤتمر العام السنوي للدول الأعضاء في الوكالة، حيث يدرس مجلس المحافظين البيانات المالية للوكالة وبرنامجها وميزانيتها ويقدم توصيات إلى المؤتمر العام بشأنها، وينظر في طلبات العضوية ويوافق على اتفاقات الضمانات ونشر معايير الأمان الصادرة عن الوكالة.
https://sarabic.ae/20250919/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تعتمد-القرار-المصري-بشأن-الشرق-الأوسط-1105017551.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/11/1097871008_164:0:1948:1338_1920x0_80_0_0_6d668e5ddd6a80e19157d6fa33266e9c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم
السعودية, أخبار السعودية اليوم
السعودية تصبح عضواً بمجلس محافظي الوكالة الذرية
انتخب المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال دورته الحالية الـ69 المنعقدة في فيينا، السعودية، لتصبح عضواً بمجلس محافظيها لدورته القادمة حتى عام 2027.
ويعد مجلس المحافظين الذي يتكون من 35 عضواً، أحد أهم أدوات اتخاذ القرارات في الوكالة، خاصة فيما يتعلق ببعض القضايا الحساسة، مثل الضمانات التي تندرج ضمن مسؤولياتها في التحقق من سلمية أنشطة الدول الأطراف بـ"معاهدة عدم الانتشار
"، كما يدرس بياناتها المالية وبرنامجها وميزانيتها، ويقدِّم توصيات إلى المؤتمر العام بشأنها.
وأوضح رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان، أن فوز المملكة بعضوية مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يؤكد تقدير المجتمع الدولي لجهود المملكة في مجال أعمال الوكالة ودورها في مجال الأمن النووي والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
وأكد السلطان، أن تمثيل المملكة في عضوية مجلس المحافظين خطوة مهمة تعكس الثقة الدولية بالمملكة وترجمة للتقدير العالمي لما توليه المملكة من اهتمام بمشروع المملكة الوطني للطاقة الذرية كخيار إستراتيجي، لتحقيق مزيج طاقة وطني متنوع ومتوازن على المدى المتوسط والبعيد بهدف تلبية الطلب المحلي المتنامي على الطاقة. وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.
الجدير بالذكر أن مجلس المحافظين هو أحد جهازي إقرار السياسات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
إلى جانب المؤتمر العام السنوي للدول الأعضاء في الوكالة، حيث يدرس مجلس المحافظين البيانات المالية للوكالة وبرنامجها وميزانيتها ويقدم توصيات إلى المؤتمر العام بشأنها، وينظر في طلبات العضوية ويوافق على اتفاقات الضمانات ونشر معايير الأمان الصادرة عن الوكالة.