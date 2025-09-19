عربي
السعودية تصبح عضواً بمجلس محافظي الوكالة الذرية
السعودية تصبح عضواً بمجلس محافظي الوكالة الذرية
السعودية
أخبار السعودية اليوم
ويعد مجلس المحافظين الذي يتكون من 35 عضواً، أحد أهم أدوات اتخاذ القرارات في الوكالة، خاصة فيما يتعلق ببعض القضايا الحساسة، مثل الضمانات التي تندرج ضمن مسؤولياتها في التحقق من سلمية أنشطة الدول الأطراف بـ"معاهدة عدم الانتشار"، كما يدرس بياناتها المالية وبرنامجها وميزانيتها، ويقدِّم توصيات إلى المؤتمر العام بشأنها.الجدير بالذكر أن مجلس المحافظين هو أحد جهازي إقرار السياسات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب المؤتمر العام السنوي للدول الأعضاء في الوكالة، حيث يدرس مجلس المحافظين البيانات المالية للوكالة وبرنامجها وميزانيتها ويقدم توصيات إلى المؤتمر العام بشأنها، وينظر في طلبات العضوية ويوافق على اتفاقات الضمانات ونشر معايير الأمان الصادرة عن الوكالة.
السعودية
السعودية تصبح عضواً بمجلس محافظي الوكالة الذرية

20:36 GMT 19.09.2025
العاصمة السعودية الرياض
العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
تابعنا عبر
انتخب المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال دورته الحالية الـ69 المنعقدة في فيينا، السعودية، لتصبح عضواً بمجلس محافظيها لدورته القادمة حتى عام 2027.
ويعد مجلس المحافظين الذي يتكون من 35 عضواً، أحد أهم أدوات اتخاذ القرارات في الوكالة، خاصة فيما يتعلق ببعض القضايا الحساسة، مثل الضمانات التي تندرج ضمن مسؤولياتها في التحقق من سلمية أنشطة الدول الأطراف بـ"معاهدة عدم الانتشار"، كما يدرس بياناتها المالية وبرنامجها وميزانيتها، ويقدِّم توصيات إلى المؤتمر العام بشأنها.

وأوضح رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان، أن فوز المملكة بعضوية مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يؤكد تقدير المجتمع الدولي لجهود المملكة في مجال أعمال الوكالة ودورها في مجال الأمن النووي والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتمد القرار المصري بشأن الشرق الأوسط
06:39 GMT

وأكد السلطان، أن تمثيل المملكة في عضوية مجلس المحافظين خطوة مهمة تعكس الثقة الدولية بالمملكة وترجمة للتقدير العالمي لما توليه المملكة من اهتمام بمشروع المملكة الوطني للطاقة الذرية كخيار إستراتيجي، لتحقيق مزيج طاقة وطني متنوع ومتوازن على المدى المتوسط والبعيد بهدف تلبية الطلب المحلي المتنامي على الطاقة. وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

الجدير بالذكر أن مجلس المحافظين هو أحد جهازي إقرار السياسات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب المؤتمر العام السنوي للدول الأعضاء في الوكالة، حيث يدرس مجلس المحافظين البيانات المالية للوكالة وبرنامجها وميزانيتها ويقدم توصيات إلى المؤتمر العام بشأنها، وينظر في طلبات العضوية ويوافق على اتفاقات الضمانات ونشر معايير الأمان الصادرة عن الوكالة.
