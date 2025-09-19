https://sarabic.ae/20250919/الكويت-ضبط-شبكة-دولية-تدير-ألعاب-قمار-إلكتروني-وغسيل-أموال-1105043141.html
الكويت... ضبط شبكة دولية تدير ألعاب قمار إلكتروني وغسيل أموال
الكويت... ضبط شبكة دولية تدير ألعاب قمار إلكتروني وغسيل أموال
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أنها تمكنت من كشف وضبط شبكة دولية متورطة في إدارة ألعاب قمار إلكتروني وتحويل عوائدها المالية بطرق غير مشروعة عبر عمليات غسل... 19.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-19T16:38+0000
2025-09-19T16:38+0000
2025-09-19T16:38+0000
الكويت
أخبار الكويت اليوم
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
حول العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/13/1105043409_0:75:612:419_1920x0_80_0_0_d55046054d06e6474af5434fa35ab6d2.png
وقالت الداخلية في بيان: "أوضحت التحريات أن بداية القضية جاءت عقب التوصل إلى معلومات من خلال عمليات البحث عن نشاط الشبكة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث جرى تشكيل فريق بحث وتحرٍ نفذ خطة ميدانية محكمة أسفرت عن ضبط 7 متهمين (6 مصريين وسوري واحد) على ارتباط مباشر بإدارة تلك الأنشطة غير القانونية".وبينت الوزارة أن عمليات غسل الأموال كانت تتم عبر تحويل مبالغ مالية من خارج البلاد من خلال شخص مقيم في تركيا، بمبالغ تصل في كل مرة إلى 25 ألف دينار كويتي أو أقل، ليُعاد إدخالها بطرق غير رسمية وتوزيعها نقدًا على المشاركين وقد بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة والمحولة عبر الشبكة 153,837.25 دينار كويتي.وأشارت الوزارة إلى أنه "جرى التنسيق مع نيابة الأموال، وأحيل جميع المتهمين مع المبالغ المضبوطة وكامل ملف التحريات والشركات المتورطة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".دولة عربية تعلن ضبط "تشكيل عصابي خطير" يزور مستندات للحصول على تأشيرات إلى أوروبامهرجان "مواسم موسكو" يفتح أبوابه في دولة عربية لأول مرة
https://sarabic.ae/20250815/ارتفاع-ضحايا-الكحول-المغشوش-في-الكويت-إلى-23-وفاة-و160-مصابا-1103789656.html
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/13/1105043409_0:0:584:438_1920x0_80_0_0_f5e7f43c45e4bddd58f1dab68cc00a26.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم
الكويت... ضبط شبكة دولية تدير ألعاب قمار إلكتروني وغسيل أموال
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أنها تمكنت من كشف وضبط شبكة دولية متورطة في إدارة ألعاب قمار إلكتروني وتحويل عوائدها المالية بطرق غير مشروعة عبر عمليات غسل الأموال داخل البلاد.
وقالت الداخلية في بيان: "أوضحت التحريات أن بداية القضية جاءت عقب التوصل إلى معلومات من خلال عمليات البحث عن نشاط الشبكة
عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث جرى تشكيل فريق بحث وتحرٍ نفذ خطة ميدانية محكمة أسفرت عن ضبط 7 متهمين (6 مصريين وسوري واحد) على ارتباط مباشر بإدارة تلك الأنشطة غير القانونية".
وأضافت الوزارة: "كشفت التحقيقات أن الشبكة كانت تستغل عددا من الشركات كواجهات لتسهيل عملياتها من بينها شركات للتجارة العامة، وتوصيل الطلبات وصالونات صحية ومحلات بيع الملابس والعطور". بحسب وسائل إعلام كويتية.
وبينت الوزارة أن عمليات غسل الأموال
كانت تتم عبر تحويل مبالغ مالية من خارج البلاد من خلال شخص مقيم في تركيا، بمبالغ تصل في كل مرة إلى 25 ألف دينار كويتي أو أقل، ليُعاد إدخالها بطرق غير رسمية وتوزيعها نقدًا على المشاركين وقد بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة والمحولة عبر الشبكة 153,837.25 دينار كويتي.
وأشارت الوزارة إلى أنه "جرى التنسيق مع نيابة الأموال، وأحيل جميع المتهمين مع المبالغ المضبوطة وكامل ملف التحريات والشركات المتورطة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".