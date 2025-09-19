الكويت... ضبط شبكة دولية تدير ألعاب قمار إلكتروني وغسيل أموال

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
16:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
انطلاق المنتدى الثالث "للمدن السحابية" في موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
حماس تهدد الجيش الإسرائيلي بعمليات استشهادية، إسرائيل تشن غارات على جنوب لبنان
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
الكويت... ضبط شبكة دولية تدير ألعاب قمار إلكتروني وغسيل أموال
الكويت... ضبط شبكة دولية تدير ألعاب قمار إلكتروني وغسيل أموال

16:38 GMT 19.09.2025
© Photo / xالدينار الكويتي- عملة الكويت
الدينار الكويتي- عملة الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أنها تمكنت من كشف وضبط شبكة دولية متورطة في إدارة ألعاب قمار إلكتروني وتحويل عوائدها المالية بطرق غير مشروعة عبر عمليات غسل الأموال داخل البلاد.
وقالت الداخلية في بيان: "أوضحت التحريات أن بداية القضية جاءت عقب التوصل إلى معلومات من خلال عمليات البحث عن نشاط الشبكة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث جرى تشكيل فريق بحث وتحرٍ نفذ خطة ميدانية محكمة أسفرت عن ضبط 7 متهمين (6 مصريين وسوري واحد) على ارتباط مباشر بإدارة تلك الأنشطة غير القانونية".

وأضافت الوزارة: "كشفت التحقيقات أن الشبكة كانت تستغل عددا من الشركات كواجهات لتسهيل عملياتها من بينها شركات للتجارة العامة، وتوصيل الطلبات وصالونات صحية ومحلات بيع الملابس والعطور". بحسب وسائل إعلام كويتية.

الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
ارتفاع ضحايا الكحول المغشوش في الكويت إلى 23 وفاة و160 مصابا
15 أغسطس, 21:45 GMT
وبينت الوزارة أن عمليات غسل الأموال كانت تتم عبر تحويل مبالغ مالية من خارج البلاد من خلال شخص مقيم في تركيا، بمبالغ تصل في كل مرة إلى 25 ألف دينار كويتي أو أقل، ليُعاد إدخالها بطرق غير رسمية وتوزيعها نقدًا على المشاركين وقد بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة والمحولة عبر الشبكة 153,837.25 دينار كويتي.
وأشارت الوزارة إلى أنه "جرى التنسيق مع نيابة الأموال، وأحيل جميع المتهمين مع المبالغ المضبوطة وكامل ملف التحريات والشركات المتورطة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
دولة عربية تعلن ضبط "تشكيل عصابي خطير" يزور مستندات للحصول على تأشيرات إلى أوروبا
مهرجان "مواسم موسكو" يفتح أبوابه في دولة عربية لأول مرة
