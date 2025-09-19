عربي
أمساليوم
بث مباشر
تركيا تعلن استئناف مناورات "بحر الصداقة" مع مصر بعد توقفها 13 عاما
تركيا تعلن استئناف مناورات "بحر الصداقة" مع مصر بعد توقفها 13 عاما
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الخميس، عن استئناف مناورات "بحر الصداقة" العسكرية المشتركة بين تركيا ومصر في مياه البحر الأبيض المتوسط، بعد انقطاع دام 13... 19.09.2025, سبوتنيك عربي
جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية قدمها المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أق تورك، في العاصمة أنقرة. وأوضح أق تورك، أن المناورات البحرية التركية - المصرية ستُجرى في الفترة بين 22 و26 سبتمبر/أيلول الجاري في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.وفي هذا السياق، ستشارك في المناورات عدة وحدات بحرية، منها الفرقاطات التركية "تي جي غي الريس عروج" و"تي جي غي غيديز"، بالإضافة إلى الزورقين الهجوميين "تي جي غي إيمبات" و"تي جي غي بورا"، والغواصة "تي جي غي غور"، وطائرتين من طراز "إف-16"، إلى جانب وحدات بحرية مصرية.كما أكد أق تورك، أنه في "يوم المراقبين المميز"، الذي سيُقام في 25 سبتمبر/أيلول، ستُجرى التدريبات بحضور قائدي القوات البحرية لكل من تركيا ومصر.وفي السياق ذاته، أشاد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بمستوى العلاقات بين تركيا ومصر، مؤكدا أنها بلغت "أفضل مستوياتها في التاريخ الحديث".وقال فيدان في تصريحات لفضائية "إم بي سي مصر"، إن الروابط الأخوية بين الشعبين التركي والمصري كانت دائما متينة، مضيفا أن التشابه الكبير بينهما يجعل من الصعب التفريق، فيما وصلت العلاقات بين النخب السياسية والبيروقراطية إلى مستوى "ممتاز"، يتيح مناقشة جميع القضايا بشكل مباشر.وأكد أن "تركيا ومصر بدأتا يكتشفان إمكانات هائلة يمكن تحقيقها عبر تكامل قدراتهما"، لافتا إلى أن "هذا لا يقتصر على مصر فقط بل يشمل التعاون مع دول أخرى في المنطقة".وشدد على "ضرورة تعزيز التعاون بين أنقرة والقاهرة بشكل احترافي وبذل جهود أكبر على المستويات التنفيذية"، قائلا: "هناك نية سياسية وإرادة، لكن على الأرض يجب أن نبذل المزيد من الجهد".وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، زار مصرفي فبراير/شباط 2024، للمرة الأولى منذ تولي نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، الحكم، إذ رحب السيسي بالرئيس التركي لفتح "صفحة جديدة" في العلاقات بين البلدين.يُذكر أن مناورات "بحر الصداقة" انطلقت لأول مرة عام 2009، واستمرت بشكل سنوي حتى عام 2013، قبل أن تشهد فترة من التوقف.
تركيا تعلن استئناف مناورات "بحر الصداقة" مع مصر بعد توقفها 13 عاما

أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الخميس، عن استئناف مناورات "بحر الصداقة" العسكرية المشتركة بين تركيا ومصر في مياه البحر الأبيض المتوسط، بعد انقطاع دام 13 عامًا.
جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية قدمها المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أق تورك، في العاصمة أنقرة. وأوضح أق تورك، أن المناورات البحرية التركية - المصرية ستُجرى في الفترة بين 22 و26 سبتمبر/أيلول الجاري في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.
وأشار إلى أن هذه المناورات تمثل أول تعاون عسكري مشترك بين البلدين بعد انقطاع طويل، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير القدرة على العمل المشترك بين القوات البحرية التركية والمصرية.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
وزير الخارجية التركي: علاقات أنقرة والقاهرة في أفضل مستوياتها بالتاريخ الحديث
16:27 GMT
وفي هذا السياق، ستشارك في المناورات عدة وحدات بحرية، منها الفرقاطات التركية "تي جي غي الريس عروج" و"تي جي غي غيديز"، بالإضافة إلى الزورقين الهجوميين "تي جي غي إيمبات" و"تي جي غي بورا"، والغواصة "تي جي غي غور"، وطائرتين من طراز "إف-16"، إلى جانب وحدات بحرية مصرية.
كما أكد أق تورك، أنه في "يوم المراقبين المميز"، الذي سيُقام في 25 سبتمبر/أيلول، ستُجرى التدريبات بحضور قائدي القوات البحرية لكل من تركيا ومصر.

وأضاف أن السفينتين المصريتين "تحيا مصر" و"فؤاد ذكري" ستزوران ميناء "أق ساز" في إطار المناورات.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2025
بعد إطلاق مشروع بتكلفة 44 مليون دولار... تركيا تعلن نمو استثماراتها في مصر بشكل متسارع
14 يوليو, 10:02 GMT
وفي السياق ذاته، أشاد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بمستوى العلاقات بين تركيا ومصر، مؤكدا أنها بلغت "أفضل مستوياتها في التاريخ الحديث".
وقال فيدان في تصريحات لفضائية "إم بي سي مصر"، إن الروابط الأخوية بين الشعبين التركي والمصري كانت دائما متينة، مضيفا أن التشابه الكبير بينهما يجعل من الصعب التفريق، فيما وصلت العلاقات بين النخب السياسية والبيروقراطية إلى مستوى "ممتاز"، يتيح مناقشة جميع القضايا بشكل مباشر.
وأوضح أن التعاون بين البلدين يشهد تضامنا كبيرا ويتطور باستمرار، واصفاً العلاقات التجارية بأنها "ممتازة للغاية"، مشيرا إلى وجود فرص واعدة لمزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.
قوات من الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
تقارب عسكري بين مصر وتركيا في أعقاب لقاء رئيسي أركان الجيشين
10 مايو, 05:38 GMT
وأكد أن "تركيا ومصر بدأتا يكتشفان إمكانات هائلة يمكن تحقيقها عبر تكامل قدراتهما"، لافتا إلى أن "هذا لا يقتصر على مصر فقط بل يشمل التعاون مع دول أخرى في المنطقة".
وشدد على "ضرورة تعزيز التعاون بين أنقرة والقاهرة بشكل احترافي وبذل جهود أكبر على المستويات التنفيذية"، قائلا: "هناك نية سياسية وإرادة، لكن على الأرض يجب أن نبذل المزيد من الجهد".

وعن الخلافات المحتملة، أوضح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان/ أن الصداقة تجعل حلها أسهل، مشيرا إلى أن تباين المواقف حول ليبيا تقلص مع مرور الوقت بفضل التواصل والثقة، وكذلك في قضيتي السودان وغزة، إذ وصف التعاون بين البلدين في الملف الفلسطيني بأنه "وثيق للغاية ويعملان فيه كالجسد الواحد".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، زار مصرفي فبراير/شباط 2024، للمرة الأولى منذ تولي نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، الحكم، إذ رحب السيسي بالرئيس التركي لفتح "صفحة جديدة" في العلاقات بين البلدين.
يُذكر أن مناورات "بحر الصداقة" انطلقت لأول مرة عام 2009، واستمرت بشكل سنوي حتى عام 2013، قبل أن تشهد فترة من التوقف.
