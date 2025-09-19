طبيبة روسية تكشف عن كمية الخيار الواجب استهلاكها يوميا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
16:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
انطلاق المنتدى الثالث "للمدن السحابية" في موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250919/طبيبة-روسية-تكشف-عن-كمية-الخيار-الواجب-استهلاكها-يوميا-1105018771.html
طبيبة روسية تكشف عن كمية الخيار الواجب استهلاكها يوميا
طبيبة روسية تكشف عن كمية الخيار الواجب استهلاكها يوميا
سبوتنيك عربي
يعتبر الخيار من أكثر الخضار المستهلكة في العالم، حيث يشكل جزءا كبيرا من موائد حول العالم، لا سيما في أطباق السلطة، والمخللات وغيرها. 19.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-19T07:38+0000
2025-09-19T07:38+0000
مجتمع
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/14/1048751864_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_5411bb4e707a2123566972d4d8d40c5e.jpg
ويحتوي الخيار على مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على تخلص الجسم من السموم المختلفة لذلك يعمل على تقوية الجهاز المناعي، ويعتبر مصدر مهم للألياف النباتية المهمة لتخلص من الإمساك وتقليل الإصابة بسرطان القولون، ويستخدم لعلاج حرقة المعدة.كما يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء لذلك يستخدم كمرطب للعيون والتقليل من الانتفاخ وعلاج حروق الشمس.وأشارت الطبيبة إلى أن الخيار يتكون من 95% ماء، ويحتوي على ألياف، وكميات قليلة من فيتاميني "سي" و"كي"، ومعادن نادرة مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم.ومع ذلك، ووفقا لشفيكوفا، فإن الإفراط في تناول هذه الخضار، قد يؤدي إلى انتفاخ البطن، حسب شفيكوفا.3 خصائص للشوفان تؤدي لخسارة الوزن... تعرف عليها5 بذور في فواكه لذيذة تحمل مادة قاتلة... احذرها
https://sarabic.ae/20250914/تحذير-علمي-بعد-15-عاما-من-الدراسة-أطعمة-محبوبة-تزيد-خطر-الخرف-1104823068.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/14/1048751864_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_4eb157403ca0544c03fdc9541d62549e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصحة
الصحة

طبيبة روسية تكشف عن كمية الخيار الواجب استهلاكها يوميا

07:38 GMT 19.09.2025
© AFP 2023 / VALERIE MACONمأكولات مع الخيار
مأكولات مع الخيار - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
© AFP 2023 / VALERIE MACON
تابعنا عبر
يعتبر الخيار من أكثر الخضار المستهلكة في العالم، حيث يشكل جزءا كبيرا من موائد حول العالم، لا سيما في أطباق السلطة، والمخللات وغيرها.
ويحتوي الخيار على مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على تخلص الجسم من السموم المختلفة لذلك يعمل على تقوية الجهاز المناعي، ويعتبر مصدر مهم للألياف النباتية المهمة لتخلص من الإمساك وتقليل الإصابة بسرطان القولون، ويستخدم لعلاج حرقة المعدة.
كما يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء لذلك يستخدم كمرطب للعيون والتقليل من الانتفاخ وعلاج حروق الشمس.

صرحت سابينا شفيكوفا، الطبيبة العامة في مستشفى كراسنوغورسك، لوكالة "سبوتنيك": يحتاج البالغون إلى تناول ما يصل إلى 300-400 غرام من الخيار يوميا، أي ما يعادل خيارة أو خيارتين متوسطتي الحجم.

وأشارت الطبيبة إلى أن الخيار يتكون من 95% ماء، ويحتوي على ألياف، وكميات قليلة من فيتاميني "سي" و"كي"، ومعادن نادرة مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم.
أطعمة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
مجتمع
تحذير علمي بعد 15 عاما من الدراسة: أطعمة محبوبة تزيد خطر الخرف
14 سبتمبر, 07:48 GMT
ويدعم الخيار صحة القلب والأوعية الدموية بفضل محتواه من البوتاسيوم، وتساعد كمية الألياف القليلة الموجودة في هذه الخضار على تنظيم مستويات الكوليسترول في الدم وتحسين عملية الأيض، مما يؤثر أيضًا على صحة الأوعية الدموية.
ومع ذلك، ووفقا لشفيكوفا، فإن الإفراط في تناول هذه الخضار، قد يؤدي إلى انتفاخ البطن، حسب شفيكوفا.
3 خصائص للشوفان تؤدي لخسارة الوزن... تعرف عليها
5 بذور في فواكه لذيذة تحمل مادة قاتلة... احذرها
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала