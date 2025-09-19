https://sarabic.ae/20250919/طبيبة-روسية-تكشف-عن-كمية-الخيار-الواجب-استهلاكها-يوميا-1105018771.html
طبيبة روسية تكشف عن كمية الخيار الواجب استهلاكها يوميا
يعتبر الخيار من أكثر الخضار المستهلكة في العالم، حيث يشكل جزءا كبيرا من موائد حول العالم، لا سيما في أطباق السلطة، والمخللات وغيرها.
ويحتوي الخيار على مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على تخلص الجسم من السموم المختلفة لذلك يعمل على تقوية الجهاز المناعي، ويعتبر مصدر مهم للألياف النباتية المهمة لتخلص من الإمساك وتقليل الإصابة بسرطان القولون، ويستخدم لعلاج حرقة المعدة.كما يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء لذلك يستخدم كمرطب للعيون والتقليل من الانتفاخ وعلاج حروق الشمس.وأشارت الطبيبة إلى أن الخيار يتكون من 95% ماء، ويحتوي على ألياف، وكميات قليلة من فيتاميني "سي" و"كي"، ومعادن نادرة مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم.ومع ذلك، ووفقا لشفيكوفا، فإن الإفراط في تناول هذه الخضار، قد يؤدي إلى انتفاخ البطن، حسب شفيكوفا.
https://sarabic.ae/20250914/تحذير-علمي-بعد-15-عاما-من-الدراسة-أطعمة-محبوبة-تزيد-خطر-الخرف-1104823068.html
يعتبر الخيار من أكثر الخضار المستهلكة في العالم، حيث يشكل جزءا كبيرا من موائد حول العالم، لا سيما في أطباق السلطة، والمخللات وغيرها.
ويحتوي الخيار على مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على تخلص الجسم من السموم المختلفة لذلك يعمل على تقوية الجهاز المناعي، ويعتبر مصدر مهم للألياف النباتية المهمة لتخلص من الإمساك وتقليل الإصابة بسرطان القولون، ويستخدم لعلاج حرقة المعدة.
كما يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء لذلك يستخدم كمرطب للعيون والتقليل من الانتفاخ وعلاج حروق الشمس.
صرحت سابينا شفيكوفا، الطبيبة العامة في مستشفى كراسنوغورسك، لوكالة "سبوتنيك": يحتاج البالغون إلى تناول ما يصل إلى 300-400 غرام من الخيار يوميا، أي ما يعادل خيارة أو خيارتين متوسطتي الحجم.
وأشارت الطبيبة إلى أن الخيار يتكون من 95% ماء، ويحتوي على ألياف، وكميات قليلة من فيتاميني "سي" و"كي"، ومعادن نادرة مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم.
ويدعم الخيار صحة القلب والأوعية الدموية بفضل محتواه من البوتاسيوم، وتساعد كمية الألياف القليلة الموجودة في هذه الخضار على تنظيم مستويات الكوليسترول في الدم وتحسين عملية الأيض، مما يؤثر أيضًا على صحة الأوعية الدموية.
ومع ذلك، ووفقا لشفيكوفا، فإن الإفراط في تناول هذه الخضار، قد يؤدي إلى انتفاخ البطن، حسب شفيكوفا.