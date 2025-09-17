https://sarabic.ae/20250917/3--خصائص-للشوفان-تؤدي-لخسارة-الوزن-تعرف-عليها-1104940242.html
3 خصائص للشوفان تؤدي لخسارة الوزن... تعرف عليها
3 خصائص للشوفان تؤدي لخسارة الوزن... تعرف عليها
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء، عن فوائد عدة للشوفان، تؤدي إلى التحكم في الرغبة الشديدة بتناول الطعام، وبالتالي تسهم في خسارة الوزن.
ويعتبر الشوفان من الأطباق الشائعة في وجبات الإفطار، لاحتوائه على العديد من المواد الغذائية، التي تساعد على تعزيز فقدان الوزن من خلال زيادة الشعور بالشبع.ووفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "هيلث" الطبية، فإن الشوفان يمتلك 3 خصائص تسهم في خسارة الوزن، وهي كالآتي:1. غني بالأليافيعد دقيق الشوفان مصدرًا جيدًا لـ"بيتا غلوكان"، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان يمتزج بالماء لتكوين مادة هلامية في الجهاز الهضمي، ويساعد هذا الأمر على الشعور بالشبع لفترة أطول، ما يسهم في التحكم بالوزن.كما تلعب الألياف القابلة للذوبان دورًا في تنظيم سكر الدم وخفض مستويات الكوليسترول، فقد وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا دقيق الشوفان على الإفطار شعروا بشبع أكبر وكانوا أقل عرضة لتناول الوجبات الخفيفة بعد ذلك.2. مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم يقيس مؤشر نسبة السكر في الدم تأثير الطعام على مستويات السكر في الدم. وكلما ارتفع المؤشر، زاد التأثير على سكر الدم. ويتميز دقيق الشوفان بمؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم، ما يعني أنه يوفر إطلاقًا بطيئًا وثابتًا للطاقة، كما يمكن أن يساعد ذلك في استقرار سكر الدم، والحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام.3. دعم الهضم الصحيتساعد الألياف الموجودة في دقيق الشوفان على تنظيم حركة الأمعاء، وتدعم نمو بكتيريا الأمعاء المفيدة، التي قد تساعد في الحماية من السمنة، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث على البشر لتأكيد هذه النتائج، لكن قد تؤثر طريقة تحضير دقيق الشوفان على قيمته الغذائية، ما قد يؤثر بدوره على أهدافك في إنقاص الوزن.ونوّهت الدراسة إلى أن العديد من عبوات دقيق الشوفان الجاهزة تحتوي على سكر مضاف، بما يصل إلى 12 غرامًا أو أكثر لكل عبوة، هذا يضيف سعرات حرارية بالتالي يزيد من الوزن دون أي فوائد صحية تذكر.وينصح العلماء بتناول كوب واحد من الشوفان المطبوخ (نحو 150 سعرة حرارية) في الصباح، ما يتيح إضافة المزيد من السعرات الحرارية من البروتين ويمكن إضافة المكسرات أو البذور لمساعدتك على الشعور بالشبع.أطعمة تساعد على خفض نسبة الكولسترول في الدم وتقليل الدهون في الأوعية الدمويةفاكهتان "تحملان سر" العمر المديد والصحة المثالية
3 خصائص للشوفان تؤدي لخسارة الوزن... تعرف عليها
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء، عن فوائد عدة للشوفان، تؤدي إلى التحكم في الرغبة الشديدة بتناول الطعام، وبالتالي تسهم في خسارة الوزن.
ويعتبر الشوفان من الأطباق الشائعة في وجبات الإفطار، لاحتوائه على العديد من المواد الغذائية، التي تساعد على تعزيز فقدان الوزن من خلال زيادة الشعور بالشبع.
ووفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "هيلث" الطبية، فإن الشوفان يمتلك 3 خصائص تسهم في خسارة الوزن، وهي كالآتي:
يعد دقيق الشوفان مصدرًا جيدًا لـ"بيتا غلوكان"، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان
يمتزج بالماء لتكوين مادة هلامية في الجهاز الهضمي، ويساعد هذا الأمر على الشعور بالشبع لفترة أطول، ما يسهم في التحكم بالوزن.
كما تلعب الألياف القابلة للذوبان دورًا في تنظيم سكر الدم وخفض مستويات الكوليسترول
، فقد وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا دقيق الشوفان على الإفطار شعروا بشبع أكبر وكانوا أقل عرضة لتناول الوجبات الخفيفة بعد ذلك.
2. مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم
يقيس مؤشر نسبة السكر في الدم تأثير الطعام على مستويات السكر في الدم. وكلما ارتفع المؤشر، زاد التأثير على سكر الدم. ويتميز دقيق الشوفان بمؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم، ما يعني أنه يوفر إطلاقًا بطيئًا وثابتًا للطاقة، كما يمكن أن يساعد ذلك في استقرار سكر الدم، والحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام.
تساعد الألياف الموجودة في دقيق الشوفان على تنظيم حركة الأمعاء، وتدعم نمو بكتيريا الأمعاء المفيدة، التي قد تساعد في الحماية من السمنة، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث على البشر لتأكيد هذه النتائج، لكن قد تؤثر طريقة تحضير دقيق الشوفان على قيمته الغذائية، ما قد يؤثر بدوره على أهدافك في إنقاص الوزن.
ونوّهت الدراسة إلى أن العديد من عبوات دقيق الشوفان الجاهزة تحتوي على سكر مضاف، بما يصل إلى 12 غرامًا أو أكثر لكل عبوة، هذا يضيف سعرات حرارية بالتالي يزيد من الوزن دون أي فوائد صحية تذكر.
وينصح العلماء بتناول كوب واحد من الشوفان المطبوخ (نحو 150 سعرة حرارية) في الصباح، ما يتيح إضافة المزيد من السعرات الحرارية من البروتين ويمكن إضافة المكسرات
أو البذور لمساعدتك على الشعور بالشبع.