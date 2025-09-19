كاتب سياسي: السياسات الخاطئة في معالجة الأزمة الأوكرانية تزيد الضغط الداخلي على ماكرون

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
16:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
انطلاق المنتدى الثالث "للمدن السحابية" في موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
حماس تهدد الجيش الإسرائيلي بعمليات استشهادية، إسرائيل تشن غارات على جنوب لبنان
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
كاتب سياسي: السياسات الخاطئة في معالجة الأزمة الأوكرانية تزيد الضغط الداخلي على ماكرون
كاتب سياسي: السياسات الخاطئة في معالجة الأزمة الأوكرانية تزيد الضغط الداخلي على ماكرون
كاتب سياسي: السياسات الخاطئة في معالجة الأزمة الأوكرانية تزيد الضغط الداخلي على ماكرون

13:25 GMT 19.09.2025
© AP Photo / Nicolas Garrigaالمنصات الخشبية تحترق، حيث تجمع المتظاهرون خلال مسيرة دعت إليها النقابات العمالية الفرنسية خارج جار دي ليون، في باريس، فرنسا 19 يناير 2023.
المنصات الخشبية تحترق، حيث تجمع المتظاهرون خلال مسيرة دعت إليها النقابات العمالية الفرنسية خارج جار دي ليون، في باريس، فرنسا 19 يناير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
© AP Photo / Nicolas Garriga
تابعنا عبر
اعتبر الكاتب والمحلل السياسي، كامل المرعاش، أن "الاحتجاجات الاجتماعية في فرنسا تتفاقم بسبب سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الليبرالية، لا سيما بين سكان الأرياف، وتصاعدت بعد انسداد الأفق السياسي واختلال توازن الأحزاب التقليدية".
وأشار المرعاش في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "هذه الاحتجاجات وصلت إلى حد المطالبة برحيل الرئيس ماكرون لتأثير سياساته الفاشلة على موقع فرنسا العالمي، مع ارتفاع الأصوات التي تنادي بإلغاء الجمهورية الخامسة والانتقال إلى الجمهورية السادسة، والدعوة إلى اعتماد النسبية في الانتخابات التشريعية والرئاسية الفرنسية".

واعتبر الكاتب والمحلل السياسي أن "الأزمة الفرنسية لا تقتصر على الموازنة بل ترتبط بالديون المتزايدة، فضلا عن التضخم الذي يضرب الاقتصاد الفرنسي بإفلاس آلاف الشركات العاملة".

وتوقع المرعاش صعوبة تشكيل حكومة جديدة برئاسة "سيباستيان ليكورنو"، وأن "تسحب الثقة منه في أول جلسة".
تظاهرات لطلاب المدارس في باريس ضد المرشحان للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان وإيمانويل ماكرون، 27 أبريل/ نيسان 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
أكثر من مليون متظاهر يخرجون في فرنسا رفضا لإجراءات التقشف
أمس, 20:19 GMT

كما توقع استمرار الاحتجاجات والحراك الاجتماعي حتى انتهاء ولاية ماكرون في العام 2027، ما سيزيد من الاحتجاجات والحراك الاجتماعي، لأن الأزمات السياسية ستنعكس سلبا على مستوى الأجور والأوضاع الاقتصادية.

ولفت المرعاش إلى أن "أحزاب اليمين واليسار، تنتقد إنفاق فرنسا أكثر من 20 مليار على الصراع الأوكراني، وتشير إلى سياسات فرنسا الخاطئة في معالجة الأزمة الأوكرانية، بغياب الحل العسكري هناك، وتأثيرها السلبي على الأمن والاستقرار الدولي وعلى معيشة المواطنين الفرنسيين".
وختم: "هذا ما قد يجبر الرئيس ماكرون على تغيير سياساته تجاه أوكرانيا، لأنها تعمّق الأزمة الداخلية، إضافة إلى ما يعانيه من أزمات داخل أوروبا".
فرنسا تستعد لاحتجاجات حاشدة ضد سياسات ماكرون وسط تصعيد أمني
