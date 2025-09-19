https://sarabic.ae/20250919/ممثل-الولايات-المتحدة-لدى-الناتو-ترامب-لن-يفرض-شروط-اتفاقية-سلام-على-روسيا-وأوكرانيا-1105038930.html

ممثل الولايات المتحدة لدى الناتو: ترامب لن يفرض شروط اتفاقية سلام على روسيا وأوكرانيا

صرح الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ماثيو ويتاكر، اليوم الجمعة، بأن الرئيس دونالد ترامب، لن يفرض شروطا لتسوية النزاع بين روسيا

وقال الدبلوماسي في برنامج "فوكس نيوز" الصباحي: "لن يضع هذه الشروط. لا يمكن التوصل إلى اتفاق سلام إلا بقبول الطرفين له".وأضاف أن البيت الأبيض يواصل البحث عن فرص وساطة، معربًا عن أمله في استخدام نفوذه لجمع الطرفين على طاولة المفاوضات.وأفاد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، يوم 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، بأن "الناتو" في حالة حرب فعلية مع روسيا، مشيرًا إلى أن هذا واضح ولا يحتاج إلى دليل.وقال بيسكوف للصحفيين: "الناتو يقدم الدعم المباشر وغير المباشر لنظام كييف. لذلك، يمكننا القول بكل تأكيد إن الناتو في حالة حرب مع روسيا".وتابع بيسكوف: "لقد تحدثنا معكم بالفعل عن وجود توقف (المفاوضات بشأن الصراع)، وهذا التوقف واضح. كما ترون، لا توجد مرونة في الموقف الأوكراني، ولا استعداد من جانب نظام كييف لبدء نقاش جدي".ووفقا له، فإنه "لا يوجد استعداد حقيقي من جانب نظام كييف لبدء مناقشات جادة. هناك دعوات لعقد اجتماع فوري، ولكن على الأرجح، الهدف هو التأثير العاطفي لمثل هذه الدعوات".

