استطلاع: تراجع غير مسبوق في شعبية المستشار الألماني وحكومته

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
حماس تهدد الجيش الإسرائيلي بعمليات استشهادية، إسرائيل تشن غارات على جنوب لبنان
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:46 GMT
13 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين مستعد لتسوية الوضع في أوكرانيا و برنامج باكستان النووي سيكون متاحا للرياض في حال الضرورة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250920/استطلاع-تراجع-غير-مسبوق-في-شعبية-المستشار-الألماني-وحكومته-1105067494.html
استطلاع: تراجع غير مسبوق في شعبية المستشار الألماني وحكومته
استطلاع: تراجع غير مسبوق في شعبية المستشار الألماني وحكومته
سبوتنيك عربي
كشف استطلاع حديث أجرته مؤسسة "إنسا" عن تراجع قياسي في شعبية المستشار الألماني فريدريش ميرتس وحكومته، حيث أعرب 62% من المواطنين عن عدم رضاهم عن أداء ميرتس،... 20.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-20T14:36+0000
2025-09-20T15:00+0000
أخبار ألمانيا
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098111395_0:0:1643:924_1920x0_80_0_0_ca5c3c746f266f0bfdb82acc1e7056ee.jpg
وكان ميرتس قد شهد تحسناً طفيفاً في مؤشرات الثقة خلال يونيو/حزيران الماضي، لكن هذا التحسن لم يستمر، حيث عاد منحنى شعبيته للهبوط مجدداً، وفقا لوسائل إعلام غربية. ولم يقتصر التراجع على شخص المستشار، بل امتد إلى الائتلاف الحاكم المؤلف من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) وتحالف الاتحاد المسيحي الديمقراطي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CDU/CSU). فقد أظهر الاستطلاع أن 63% من الألمان غير راضين عن أداء الحكومة، بينما أبدى 23% فقط رضاهم، مسجلاً أدنى مستوى دعم منذ تشكيل الائتلاف. وتؤكد النتائج، مقارنة باستطلاع سابق أجري في 9 سبتمبر الجاري، استمرار تدهور الثقة بالحكومة، مع ارتفاع نسبة الاستياء الشعبي، مما يعكس تفاقم أزمة الثقة بين الائتلاف الحاكم والرأي العام.وكان الخبير في الشأن الأوروبي، عبد المسيح الشامي، قد رأى أنّ "صعود اليمين في ألمانيا كان متوقعا، ويعكس توجهات الناخب الألماني الذي بدأ يميل أكثر إلى اليمين في الآونة الأخيرة".وقال الشامي: "المواطن الألماني شعر بتأثيرات مباشرة على حياته اليومية، خاصة فيما يتعلق بتأمين الطاقة وارتفاع تكاليف المعيشة، وذلك نتيجة للخيارات السياسية الخاطئة التي تم اتخاذها في البداية، ومنها سلسلة العقوبات التي أثرت على الاقتصاد الأوروبي بشكل عام".وأضاف الشامي: "الناس لمسوا الفرق بشكل كبير، إذ انعكست هذه السياسات على حياتهم بشكل مباشر منذ الأيام الأولى للأزمة، وهناك نقمة شعبية على حكومة أولاف شولتس بسبب فشله بالتعامل مع المخاطر". وأوضح الشامي أنّ "القرارات الألمانية لم تكن مستقلة بشكل كامل، بل كانت تتضمن إملاءات أمريكية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع روسيا".وتابع، قائلًا: "هذه السياسة لم تكن لصالح المواطن الألماني، وأدت إلى أزمات اقتصادية وتحديات في مجالات حيوية مثل تأمين الطاقة".
https://sarabic.ae/20250730/أكثر-من-ألف-شكوى-مقدمة-ضد-ميرتس-في-ألمانيا-بسبب-موقفه-من-غزة-1103183605.html
https://sarabic.ae/20250904/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-النخبة-السياسية-في-ألمانيا-تشعر-بالقلق-إزاء-طموحات-ميرتس-الانتقامية-1104485080.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098111395_12:0:1471:1094_1920x0_80_0_0_d2e4e1742483b0498a130a7f4afd9bdb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ألمانيا, أخبار العالم الآن
أخبار ألمانيا, أخبار العالم الآن

استطلاع: تراجع غير مسبوق في شعبية المستشار الألماني وحكومته

14:36 GMT 20.09.2025 (تم التحديث: 15:00 GMT 20.09.2025)
© AP Photo / Markus Schreiberزعيم كتلة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بألمانيا، فريدريتش ميرتس
زعيم كتلة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بألمانيا، فريدريتش ميرتس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
تابعنا عبر
كشف استطلاع حديث أجرته مؤسسة "إنسا" عن تراجع قياسي في شعبية المستشار الألماني فريدريش ميرتس وحكومته، حيث أعرب 62% من المواطنين عن عدم رضاهم عن أداء ميرتس، مقابل 26% فقط أبدوا رضاهم، وهو أدنى تقييم له منذ توليه المنصب.
وكان ميرتس قد شهد تحسناً طفيفاً في مؤشرات الثقة خلال يونيو/حزيران الماضي، لكن هذا التحسن لم يستمر، حيث عاد منحنى شعبيته للهبوط مجدداً، وفقا لوسائل إعلام غربية.

ولم يقتصر التراجع على شخص المستشار، بل امتد إلى الائتلاف الحاكم المؤلف من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) وتحالف الاتحاد المسيحي الديمقراطي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CDU/CSU).
زعيم المعارضة الألمانية وزعيم حزب الاتحاد المسيحي فريدريش ميرز - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
أكثر من ألف شكوى مقدمة ضد ميرتس في ألمانيا بسبب موقفه من غزة
30 يوليو, 07:47 GMT
فقد أظهر الاستطلاع أن 63% من الألمان غير راضين عن أداء الحكومة، بينما أبدى 23% فقط رضاهم، مسجلاً أدنى مستوى دعم منذ تشكيل الائتلاف.

وتؤكد النتائج، مقارنة باستطلاع سابق أجري في 9 سبتمبر الجاري، استمرار تدهور الثقة بالحكومة، مع ارتفاع نسبة الاستياء الشعبي، مما يعكس تفاقم أزمة الثقة بين الائتلاف الحاكم والرأي العام.

وكان الخبير في الشأن الأوروبي، عبد المسيح الشامي، قد رأى أنّ "صعود اليمين في ألمانيا كان متوقعا، ويعكس توجهات الناخب الألماني الذي بدأ يميل أكثر إلى اليمين في الآونة الأخيرة".

وأشار الشامي في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، فبراير/شباط الماضي، إلى أنّ "النتيجة تعكس بشكل حقيقي رأي الشارع الألماني اليوم، وأن صعود اليمين يعود بشكل رئيسي إلى الأزمة الأوكرانية وما نتج عنها من أزمة اقتصادية".

وقال الشامي: "المواطن الألماني شعر بتأثيرات مباشرة على حياته اليومية، خاصة فيما يتعلق بتأمين الطاقة وارتفاع تكاليف المعيشة، وذلك نتيجة للخيارات السياسية الخاطئة التي تم اتخاذها في البداية، ومنها سلسلة العقوبات التي أثرت على الاقتصاد الأوروبي بشكل عام".
مقر جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
الاستخبارات الخارجية الروسية: النخبة السياسية في ألمانيا تشعر بالقلق إزاء طموحات ميرتس الانتقامية
4 سبتمبر, 06:51 GMT
وأضاف الشامي: "الناس لمسوا الفرق بشكل كبير، إذ انعكست هذه السياسات على حياتهم بشكل مباشر منذ الأيام الأولى للأزمة، وهناك نقمة شعبية على حكومة أولاف شولتس بسبب فشله بالتعامل مع المخاطر".

وأوضح الشامي أنّ "القرارات الألمانية لم تكن مستقلة بشكل كامل، بل كانت تتضمن إملاءات أمريكية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع روسيا".

وتابع، قائلًا: "هذه السياسة لم تكن لصالح المواطن الألماني، وأدت إلى أزمات اقتصادية وتحديات في مجالات حيوية مثل تأمين الطاقة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала