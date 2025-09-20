https://sarabic.ae/20250920/استطلاع-تراجع-غير-مسبوق-في-شعبية-المستشار-الألماني-وحكومته-1105067494.html

استطلاع: تراجع غير مسبوق في شعبية المستشار الألماني وحكومته

كشف استطلاع حديث أجرته مؤسسة "إنسا" عن تراجع قياسي في شعبية المستشار الألماني فريدريش ميرتس وحكومته، حيث أعرب 62% من المواطنين عن عدم رضاهم عن أداء ميرتس،... 20.09.2025, سبوتنيك عربي

وكان ميرتس قد شهد تحسناً طفيفاً في مؤشرات الثقة خلال يونيو/حزيران الماضي، لكن هذا التحسن لم يستمر، حيث عاد منحنى شعبيته للهبوط مجدداً، وفقا لوسائل إعلام غربية. ولم يقتصر التراجع على شخص المستشار، بل امتد إلى الائتلاف الحاكم المؤلف من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) وتحالف الاتحاد المسيحي الديمقراطي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CDU/CSU). فقد أظهر الاستطلاع أن 63% من الألمان غير راضين عن أداء الحكومة، بينما أبدى 23% فقط رضاهم، مسجلاً أدنى مستوى دعم منذ تشكيل الائتلاف. وتؤكد النتائج، مقارنة باستطلاع سابق أجري في 9 سبتمبر الجاري، استمرار تدهور الثقة بالحكومة، مع ارتفاع نسبة الاستياء الشعبي، مما يعكس تفاقم أزمة الثقة بين الائتلاف الحاكم والرأي العام.وكان الخبير في الشأن الأوروبي، عبد المسيح الشامي، قد رأى أنّ "صعود اليمين في ألمانيا كان متوقعا، ويعكس توجهات الناخب الألماني الذي بدأ يميل أكثر إلى اليمين في الآونة الأخيرة".وقال الشامي: "المواطن الألماني شعر بتأثيرات مباشرة على حياته اليومية، خاصة فيما يتعلق بتأمين الطاقة وارتفاع تكاليف المعيشة، وذلك نتيجة للخيارات السياسية الخاطئة التي تم اتخاذها في البداية، ومنها سلسلة العقوبات التي أثرت على الاقتصاد الأوروبي بشكل عام".وأضاف الشامي: "الناس لمسوا الفرق بشكل كبير، إذ انعكست هذه السياسات على حياتهم بشكل مباشر منذ الأيام الأولى للأزمة، وهناك نقمة شعبية على حكومة أولاف شولتس بسبب فشله بالتعامل مع المخاطر". وأوضح الشامي أنّ "القرارات الألمانية لم تكن مستقلة بشكل كامل، بل كانت تتضمن إملاءات أمريكية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع روسيا".وتابع، قائلًا: "هذه السياسة لم تكن لصالح المواطن الألماني، وأدت إلى أزمات اقتصادية وتحديات في مجالات حيوية مثل تأمين الطاقة".

