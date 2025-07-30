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أكثر من ألف شكوى مقدمة ضد ميرتس في ألمانيا بسبب موقفه من غزة
أكثر من ألف شكوى مقدمة ضد ميرتس في ألمانيا بسبب موقفه من غزة
سبوتنيك عربي
رصدت تقارير ألمانية تقديم أكثر من ألف ادعاء ضد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في ألمانيا منذ نهاية الأسبوع الماضي، تتعلق بالوضع الإنساني في قطاع غزة وموقف... 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T07:47+0000
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ونقلت التقارير، نقلا عن مكتب المدعي العام الفيدرالي في البلاد: "منذ نهاية الأسبوع الماضي، تم تقديم أكثر من ألف شكوى جنائية ضد المستشار فريدريش ميرتس... جميع الاتهامات تقريبا تتعلق بدور ألمانيا في الصراع في الشرق الأوسط".وذكرت القناة التلفزيونية البافارية الرئيسية "فرانكن"، الأسبوع الماضي، أن رئيسة الحزب اليساري في مدينة أشافنبورغ، سيلينا بفيستر، رفعت دعوى جنائية ضد ميرتس، متهمة إياه بالتورط في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قد صرح بأن بلاده ملتزمة بـ"السعي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".وشدد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ملك الأردن عبد الله الثاني، في برلين، على أن "حل الدولتين يمثل السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، وفقا لوسائل إعلام غربية.وأعلن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في 23 يوليو/ تموز الجاري، أن منظمة الصحة العالمية تلاحظ زيادة حادة في عدد الوفيات المرتبطة بسوء التغذية في قطاع غزة، ففي عام 2025، وثّقت المنظمة 21 حالة وفاة لأطفال دون سن الخامسة في غزة، لهذا السبب.وأضاف أن "سوء التغذية الحاد في قطاع غزة يؤثر على أكثر من 10 % من السكان، وأكثر من 20 % من النساء الحوامل والمرضعات اللواتي تم فحصهن يعانين من سوء التغذية، وغالبا ما يكون في شكل حاد". وشدد على أن "أزمة الجوع تتفاقم بسبب توقف إمدادات المساعدات الإنسانية والقيود المفروضة على وصولها".وفد أوروبي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل للحث على إدخال مساعدات إلى غزةموسكو: من المستحيل تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط دون إقامة دولة فلسطينية
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار ألمانيا, العالم, إسرائيل, قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم, أخبار ألمانيا, العالم, إسرائيل, قطاع غزة

أكثر من ألف شكوى مقدمة ضد ميرتس في ألمانيا بسبب موقفه من غزة

07:47 GMT 30.07.2025
© AP Photo / Martin Meissnerزعيم المعارضة الألمانية وزعيم حزب الاتحاد المسيحي فريدريش ميرز
زعيم المعارضة الألمانية وزعيم حزب الاتحاد المسيحي فريدريش ميرز - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Martin Meissner
تابعنا عبر
رصدت تقارير ألمانية تقديم أكثر من ألف ادعاء ضد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في ألمانيا منذ نهاية الأسبوع الماضي، تتعلق بالوضع الإنساني في قطاع غزة وموقف برلين من هذه القضية.
ونقلت التقارير، نقلا عن مكتب المدعي العام الفيدرالي في البلاد: "منذ نهاية الأسبوع الماضي، تم تقديم أكثر من ألف شكوى جنائية ضد المستشار فريدريش ميرتس... جميع الاتهامات تقريبا تتعلق بدور ألمانيا في الصراع في الشرق الأوسط".

وبحسب مجلة "فوكس" الألمانية، وفقا لممثل مكتب المدعي العام الفيدرالي في ألمانيا، فإن هذه الدعاوى القضائية ضد ميرتس "متطابقة تقريبا" مع دعوى بفيستر (رئيسة الحزب اليساري في مدينة أشافنبورغ، سيلينا بفيستر).

وذكرت القناة التلفزيونية البافارية الرئيسية "فرانكن"، الأسبوع الماضي، أن رئيسة الحزب اليساري في مدينة أشافنبورغ، سيلينا بفيستر، رفعت دعوى جنائية ضد ميرتس، متهمة إياه بالتورط في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.
الحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
ألمانيا: يجب إيجاد حل فعال للأزمة الإنسانية في غزة
أمس, 13:53 GMT
وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قد صرح بأن بلاده ملتزمة بـ"السعي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".
وشدد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ملك الأردن عبد الله الثاني، في برلين، على أن "حل الدولتين يمثل السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، وفقا لوسائل إعلام غربية.

ويعاني أبناء قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.

وأعلن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في 23 يوليو/ تموز الجاري، أن منظمة الصحة العالمية تلاحظ زيادة حادة في عدد الوفيات المرتبطة بسوء التغذية في قطاع غزة، ففي عام 2025، وثّقت المنظمة 21 حالة وفاة لأطفال دون سن الخامسة في غزة، لهذا السبب.
وأضاف أن "سوء التغذية الحاد في قطاع غزة يؤثر على أكثر من 10 % من السكان، وأكثر من 20 % من النساء الحوامل والمرضعات اللواتي تم فحصهن يعانين من سوء التغذية، وغالبا ما يكون في شكل حاد". وشدد على أن "أزمة الجوع تتفاقم بسبب توقف إمدادات المساعدات الإنسانية والقيود المفروضة على وصولها".
وفد أوروبي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل للحث على إدخال مساعدات إلى غزة
موسكو: من المستحيل تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط دون إقامة دولة فلسطينية
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