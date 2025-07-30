https://sarabic.ae/20250730/أكثر-من-ألف-شكوى-مقدمة-ضد-ميرتس-في-ألمانيا-بسبب-موقفه-من-غزة-1103183605.html

أكثر من ألف شكوى مقدمة ضد ميرتس في ألمانيا بسبب موقفه من غزة

أكثر من ألف شكوى مقدمة ضد ميرتس في ألمانيا بسبب موقفه من غزة

سبوتنيك عربي

رصدت تقارير ألمانية تقديم أكثر من ألف ادعاء ضد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في ألمانيا منذ نهاية الأسبوع الماضي، تتعلق بالوضع الإنساني في قطاع غزة وموقف... 30.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-30T07:47+0000

2025-07-30T07:47+0000

2025-07-30T07:47+0000

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ونقلت التقارير، نقلا عن مكتب المدعي العام الفيدرالي في البلاد: "منذ نهاية الأسبوع الماضي، تم تقديم أكثر من ألف شكوى جنائية ضد المستشار فريدريش ميرتس... جميع الاتهامات تقريبا تتعلق بدور ألمانيا في الصراع في الشرق الأوسط".وذكرت القناة التلفزيونية البافارية الرئيسية "فرانكن"، الأسبوع الماضي، أن رئيسة الحزب اليساري في مدينة أشافنبورغ، سيلينا بفيستر، رفعت دعوى جنائية ضد ميرتس، متهمة إياه بالتورط في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قد صرح بأن بلاده ملتزمة بـ"السعي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".وشدد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ملك الأردن عبد الله الثاني، في برلين، على أن "حل الدولتين يمثل السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، وفقا لوسائل إعلام غربية.وأعلن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في 23 يوليو/ تموز الجاري، أن منظمة الصحة العالمية تلاحظ زيادة حادة في عدد الوفيات المرتبطة بسوء التغذية في قطاع غزة، ففي عام 2025، وثّقت المنظمة 21 حالة وفاة لأطفال دون سن الخامسة في غزة، لهذا السبب.وأضاف أن "سوء التغذية الحاد في قطاع غزة يؤثر على أكثر من 10 % من السكان، وأكثر من 20 % من النساء الحوامل والمرضعات اللواتي تم فحصهن يعانين من سوء التغذية، وغالبا ما يكون في شكل حاد". وشدد على أن "أزمة الجوع تتفاقم بسبب توقف إمدادات المساعدات الإنسانية والقيود المفروضة على وصولها".وفد أوروبي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل للحث على إدخال مساعدات إلى غزةموسكو: من المستحيل تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط دون إقامة دولة فلسطينية

https://sarabic.ae/20250729/ألمانيا-يجب-إيجاد-حل-فعال-للأزمة-الإنسانية-في-غزة-1103162987.html

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