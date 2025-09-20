عربي
الخارجية الروسية حول تصويت مجلس الأمن على العقوبات ضد إيران: الإجراءات لا علاقة لها بالدبلوماسية
مجتمع
مجتمع
دراسة: النحافة قد تكون أكثر فتكا من زيادة الوزن
دراسة: النحافة قد تكون أكثر فتكا من زيادة الوزن
دراسة: النحافة قد تكون أكثر فتكا من زيادة الوزن
أظهرت دراسة دنماركية جديدة، أن النحافة المفرطة قد تشكل خطرا أكبر على العمر المتوقع من الوزن الزائد، ما يثير تساؤلات حول دقة التصنيفات التقليدية لـ "مؤشر كتلة... 20.09.2025, سبوتنيك عربي
دراسة: النحافة قد تكون أكثر فتكا من زيادة الوزن

10:39 GMT 20.09.2025
© Photo / Unsplash/ Joachim Schnürleميزان
ميزان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
© Photo / Unsplash/ Joachim Schnürle
تابعنا عبر
أظهرت دراسة دنماركية جديدة، أن النحافة المفرطة قد تشكل خطرا أكبر على العمر المتوقع من الوزن الزائد، ما يثير تساؤلات حول دقة التصنيفات التقليدية لـ "مؤشر كتلة الجسم".
وبحسب الدراسة التي شملت أكثر من 85 ألف شخص بالغ، فإن من يقل مؤشر كتلة أجسامهم (BMI) عن 18.5 كانوا أكثر عرضة للوفاة المبكرة بثلاثة أضعاف مقارنة بمن تراوح مؤشرهم بين 22.5 و24.9، وهو ما يصنَّف حاليا في النطاق الصحي.
في المقابل، لم يتم تسجيل زيادة كبيرة في معدلات الوفاة لدى من يندرجون تحت فئة "الوزن الزائد" أو "السمنة من الدرجة الأولى" (مؤشر بين 25 و35)، بينما ظل الخطر الأكبر لدى أصحاب الوزن المنخفض، وفقا لموقع "Science Daily".
أطعمة صحية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
مجتمع
3 خصائص للشوفان تؤدي لخسارة الوزن... تعرف عليها
17 سبتمبر, 10:54 GMT
ويشير الباحثون إلى أن التقدم الطبي في التعامل مع أمراض مرتبطة بالسمنة مثل السكري وأمراض القلب قد جعل النطاق الأكثر أمانا يتراوح بين 22.5 و30، على الأقل في السياق الدنماركي.
ويظل "مؤشر كتلة الجسم" أداة مبسطة تربط الوزن بالطول، لكنه يتجاهل عوامل جوهرية، مثل توزيع الدهون، والكتلة العضلية، والنظام الغذائي ونمط الحياة، فضلا عن الفروقات العرقية والثقافية، ما يثير الجدل حول اعتماده في اتخاذ قرارات صحية حاسمة.
السمنة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
مجتمع
علماء صينيون يطورون حبوبا نباتية مبتكرة لإنقاص الوزن دون تناول الأدوية
23 أغسطس, 09:50 GMT
كما أوضحت الدراسة أن انخفاض الوزن الشديد قد يكون علامة على أمراض كامنة، كالسرطان، أو السكري من النوع الأول، إذ يؤدي المرض أحيانا إلى فقدان الوزن قبل تشخيصه.
وأضاف الباحثون أن وجود نسبة معينة من الدهون في الجسم قد يكون عامل حماية في بعض الحالات المرضية، مثل أثناء تلقي العلاج الكيميائي عندما يعاني المرضى من فقدان الشهية وتغيرات في التذوق.
