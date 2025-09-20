وزير الخارجية السعودي فور وصوله نيويورك: نسعى لإنهاء معاناة الفلسطينيين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
حماس تهدد الجيش الإسرائيلي بعمليات استشهادية، إسرائيل تشن غارات على جنوب لبنان
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:46 GMT
13 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين مستعد لتسوية الوضع في أوكرانيا و برنامج باكستان النووي سيكون متاحا للرياض في حال الضرورة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
وشدد الأمير فيصل بن فرحان، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء السعودية "واس"، على أن بلاده "ستبذل كافة جهودها لتحقيق حل عادل يبدأ بتجسيد دولة فلسطين المستقلة، ويؤدي لإحلال سلام إقليمي شامل ومستدام". وأكد وزير الخارجية السعودي، أن "المملكة تشارك هذا العام في أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حاملة رسالة السلم والعدل"، مشدداً على أن القضية الفلسطينية تعد على رأس أولويات المملكة في كافة المحافل الدولية. وقال: إن "السعودية على مدى تاريخها منذ عهد المؤسس وعبر تاريخ ملوك البلاد وصولًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان سباقة في إرساء دعائم السلام وتفعيل مبدأ الحوار والحلول السلمية على الأصعدة كافة". وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في وقت سابق، رفض المملكة العربية السعودية وإدانتها الشديدة للاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة، وآخرها العدوان على دولة قطر، واصفًا إياه بـ"العدوان الغاشم، الذي يستدعي تحركا عربيا وإسلاميا ودوليا لمواجهته".وشدد ولي العهد السعودي، على ضرورة اتخاذ إجراءات دولية لوقف انتهاكات سلطة الاحتلال وردعها عن ممارساتها، التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وفقا لقناة "العربية".وأعرب ابن سلمان عن دعم السعودية الكامل لدولة قطر في جميع إجراءاتها، مؤكدًا تسخير المملكة لكافة إمكاناتها لدعم هذا الموقف.وفي سياق متصل، أشار الأمير محمد بن سلمان، إلى "مبادرة السلام العربية التي أطلقتها السعودية عام 2002، والتي تُعد أساسًا لحل الدولتين"، مؤكدًا أنها تمثل اليوم "مسارًا مهمًا لتحقيق الدولة الفلسطينية". وأوضح أن "جهود المملكة أسهمت في زيادة عدد الدول المعترفة بفلسطين"، مستشهدًا بالمؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين في نيويورك، الذي شكل "حشدًا دوليًا غير مسبوق لدعم هذه المبادرة".ووجه ولي العهد السعودي الشكر للشركاء الإقليميين والدوليين على إسهاماتهم الإنسانية، مجددًا دعوته للدول الأخرى للانضمام إلى هذه الجهود في هذه المرحلة الحاسمة.وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء الماضي، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
جدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، "تأكيد مواقف بلاده نحو السعي الدائم لإنهاء معاناة الفلسطينيين، وإيقاف دائرة العنف المستمرة".
وشدد الأمير فيصل بن فرحان، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء السعودية "واس"، على أن بلاده "ستبذل كافة جهودها لتحقيق حل عادل يبدأ بتجسيد دولة فلسطين المستقلة، ويؤدي لإحلال سلام إقليمي شامل ومستدام".
وأكد وزير الخارجية السعودي، أن "المملكة تشارك هذا العام في أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حاملة رسالة السلم والعدل"، مشدداً على أن القضية الفلسطينية تعد على رأس أولويات المملكة في كافة المحافل الدولية.
وقال: إن "السعودية على مدى تاريخها منذ عهد المؤسس وعبر تاريخ ملوك البلاد وصولًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان سباقة في إرساء دعائم السلام وتفعيل مبدأ الحوار والحلول السلمية على الأصعدة كافة".
وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في وقت سابق، رفض المملكة العربية السعودية وإدانتها الشديدة للاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة، وآخرها العدوان على دولة قطر، واصفًا إياه بـ"العدوان الغاشم، الذي يستدعي تحركا عربيا وإسلاميا ودوليا لمواجهته".
وشدد ولي العهد السعودي، على ضرورة اتخاذ إجراءات دولية لوقف انتهاكات سلطة الاحتلال وردعها عن ممارساتها، التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وفقا لقناة "العربية".
وأعرب ابن سلمان عن دعم السعودية الكامل لدولة قطر في جميع إجراءاتها، مؤكدًا تسخير المملكة لكافة إمكاناتها لدعم هذا الموقف.
وفي سياق متصل، أشار الأمير محمد بن سلمان، إلى "مبادرة السلام العربية التي أطلقتها السعودية عام 2002، والتي تُعد أساسًا لحل الدولتين"، مؤكدًا أنها تمثل اليوم "مسارًا مهمًا لتحقيق الدولة الفلسطينية".
وأوضح أن "جهود المملكة أسهمت في زيادة عدد الدول المعترفة بفلسطين"، مستشهدًا بالمؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين في نيويورك، الذي شكل "حشدًا دوليًا غير مسبوق لدعم هذه المبادرة".
ووجه ولي العهد السعودي الشكر للشركاء الإقليميين والدوليين على إسهاماتهم الإنسانية، مجددًا دعوته للدول الأخرى للانضمام إلى هذه الجهود في هذه المرحلة الحاسمة.
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء الماضي، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".
وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".
وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".
وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
