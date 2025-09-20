https://sarabic.ae/20250920/وزير-الخارجية-السعودي-فور-وصوله-نيويورك-نسعى-لإنهاء-معاناة-الفلسطينيين-1105079026.html

وزير الخارجية السعودي فور وصوله نيويورك: نسعى لإنهاء معاناة الفلسطينيين

جدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، "تأكيد مواقف بلاده نحو السعي الدائم لإنهاء معاناة الفلسطينيين، وإيقاف دائرة العنف المستمرة".

وشدد الأمير فيصل بن فرحان، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء السعودية "واس"، على أن بلاده "ستبذل كافة جهودها لتحقيق حل عادل يبدأ بتجسيد دولة فلسطين المستقلة، ويؤدي لإحلال سلام إقليمي شامل ومستدام". وأكد وزير الخارجية السعودي، أن "المملكة تشارك هذا العام في أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حاملة رسالة السلم والعدل"، مشدداً على أن القضية الفلسطينية تعد على رأس أولويات المملكة في كافة المحافل الدولية. وقال: إن "السعودية على مدى تاريخها منذ عهد المؤسس وعبر تاريخ ملوك البلاد وصولًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان سباقة في إرساء دعائم السلام وتفعيل مبدأ الحوار والحلول السلمية على الأصعدة كافة". وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في وقت سابق، رفض المملكة العربية السعودية وإدانتها الشديدة للاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة، وآخرها العدوان على دولة قطر، واصفًا إياه بـ"العدوان الغاشم، الذي يستدعي تحركا عربيا وإسلاميا ودوليا لمواجهته".وشدد ولي العهد السعودي، على ضرورة اتخاذ إجراءات دولية لوقف انتهاكات سلطة الاحتلال وردعها عن ممارساتها، التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وفقا لقناة "العربية".وأعرب ابن سلمان عن دعم السعودية الكامل لدولة قطر في جميع إجراءاتها، مؤكدًا تسخير المملكة لكافة إمكاناتها لدعم هذا الموقف.وفي سياق متصل، أشار الأمير محمد بن سلمان، إلى "مبادرة السلام العربية التي أطلقتها السعودية عام 2002، والتي تُعد أساسًا لحل الدولتين"، مؤكدًا أنها تمثل اليوم "مسارًا مهمًا لتحقيق الدولة الفلسطينية". وأوضح أن "جهود المملكة أسهمت في زيادة عدد الدول المعترفة بفلسطين"، مستشهدًا بالمؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين في نيويورك، الذي شكل "حشدًا دوليًا غير مسبوق لدعم هذه المبادرة".ووجه ولي العهد السعودي الشكر للشركاء الإقليميين والدوليين على إسهاماتهم الإنسانية، مجددًا دعوته للدول الأخرى للانضمام إلى هذه الجهود في هذه المرحلة الحاسمة.وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء الماضي، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.

