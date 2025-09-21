البرازيل تستبعد أمريكا من المشاركة في منتدى بالجمعية العامة للأمم المتحدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:46 GMT
13 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين مستعد لتسوية الوضع في أوكرانيا و برنامج باكستان النووي سيكون متاحا للرياض في حال الضرورة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
16:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250921/البرازيل-تستبعد-أمريكا-من-المشاركة-في-منتدى-بالجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1105087398.html
البرازيل تستبعد أمريكا من المشاركة في منتدى بالجمعية العامة للأمم المتحدة
البرازيل تستبعد أمريكا من المشاركة في منتدى بالجمعية العامة للأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
قررت البرازيل منع الولايات المتحدة الأمريكية، من المشاركة في المنتدى الثاني "دفاعا عن الديمقراطية ومناهضة التطرف" الذي سيعقد في الجمعية العامة للأمم المتحدة،... 21.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-21T07:32+0000
2025-09-21T07:32+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
منظمة الأمم المتحدة
أخبار البرازيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1a/1093121053_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_12cb6555746f2cf7ffa1e66715f075ea.jpg
وقالت الوسائل: "في ظل العقوبات الأمريكية، استبعدت البرازيل الولايات المتحدة من المنتدى الثاني "دفاعا عن الديمقراطية ومناهضة التطرف".وينظم هذا الحدث الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى جانب قادة تشيلي غابرييل بوريك، وإسبانيا بيدرو سانشيز، وكولومبيا غوستافو بيترو، وأوروغواي ياماندو أورسي. ومن المتوقع مشاركة ممثلين عن نحو 30 دولة.وجاء قرار عدم دعوة الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب سياسات الرئيس دونالد ترامب، الذي "يشكك في الديمقراطية البرازيلية ويهاجم مؤسسات مثل النظامين الانتخابي والقضائي".وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل، في الآونة الأخيرة، فقد أعلن ترامب دعمه العلني للرئيس البرازيلي السابق بولسونارو، المعارض للحكومة البرازيلية الحالية. كما انتقد ترامب الحكومة البرازيلية لإدانته بمحاولة انقلاب، وأثار احتمال فرض عقوبات عليها.البرازيل تنضم إلى دعوى "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل
https://sarabic.ae/20250921/ترامب-يخطط-للقاء-20-زعيما-في-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1105085337.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار البرازيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1a/1093121053_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_103671d0a3044cbe36d3c815af1d269b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة, أخبار البرازيل
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة, أخبار البرازيل

البرازيل تستبعد أمريكا من المشاركة في منتدى بالجمعية العامة للأمم المتحدة

07:32 GMT 21.09.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonضابط شرطة يقف حارسًا خارج مقر الأمم المتحدة خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، 24 سبتمبر 2024، في نيويورك
ضابط شرطة يقف حارسًا خارج مقر الأمم المتحدة خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، 24 سبتمبر 2024، في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
تابعنا عبر
قررت البرازيل منع الولايات المتحدة الأمريكية، من المشاركة في المنتدى الثاني "دفاعا عن الديمقراطية ومناهضة التطرف" الذي سيعقد في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام برازيلية.
وقالت الوسائل: "في ظل العقوبات الأمريكية، استبعدت البرازيل الولايات المتحدة من المنتدى الثاني "دفاعا عن الديمقراطية ومناهضة التطرف".

وأشارت شبكة "سي إن إن - برازيل" إلى أن المنتدى سيعقد يوم الأربعاء المقبل، في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وينظم هذا الحدث الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى جانب قادة تشيلي غابرييل بوريك، وإسبانيا بيدرو سانشيز، وكولومبيا غوستافو بيترو، وأوروغواي ياماندو أورسي. ومن المتوقع مشاركة ممثلين عن نحو 30 دولة.

وتمت دعوة الولايات المتحدة إلى الاجتماع الأول للمنتدى العام الماضي، في ظل إدارة جو بايدن، وأرسلت واشنطن ممثلا عن وزارة الخارجية.

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
ترامب يخطط للقاء 20 زعيما في الجمعية العامة للأمم المتحدة
05:29 GMT
وجاء قرار عدم دعوة الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب سياسات الرئيس دونالد ترامب، الذي "يشكك في الديمقراطية البرازيلية ويهاجم مؤسسات مثل النظامين الانتخابي والقضائي".

وفي يوليو/ تموز الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس، بموجب قانون يفرض عقوبات اقتصادية على الأجانب المدانين بالفساد أو انتهاكات حقوق الإنسان. وتتهم واشنطن مورايس بــ"الاضطهاد غير القانوني" للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو.

وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل، في الآونة الأخيرة، فقد أعلن ترامب دعمه العلني للرئيس البرازيلي السابق بولسونارو، المعارض للحكومة البرازيلية الحالية. كما انتقد ترامب الحكومة البرازيلية لإدانته بمحاولة انقلاب، وأثار احتمال فرض عقوبات عليها.
البرازيل تنضم إلى دعوى "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала