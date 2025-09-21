https://sarabic.ae/20250921/البرازيل-تستبعد-أمريكا-من-المشاركة-في-منتدى-بالجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1105087398.html

البرازيل تستبعد أمريكا من المشاركة في منتدى بالجمعية العامة للأمم المتحدة

قررت البرازيل منع الولايات المتحدة الأمريكية، من المشاركة في المنتدى الثاني "دفاعا عن الديمقراطية ومناهضة التطرف" الذي سيعقد في الجمعية العامة للأمم المتحدة

وقالت الوسائل: "في ظل العقوبات الأمريكية، استبعدت البرازيل الولايات المتحدة من المنتدى الثاني "دفاعا عن الديمقراطية ومناهضة التطرف".وينظم هذا الحدث الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى جانب قادة تشيلي غابرييل بوريك، وإسبانيا بيدرو سانشيز، وكولومبيا غوستافو بيترو، وأوروغواي ياماندو أورسي. ومن المتوقع مشاركة ممثلين عن نحو 30 دولة.وجاء قرار عدم دعوة الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب سياسات الرئيس دونالد ترامب، الذي "يشكك في الديمقراطية البرازيلية ويهاجم مؤسسات مثل النظامين الانتخابي والقضائي".وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل، في الآونة الأخيرة، فقد أعلن ترامب دعمه العلني للرئيس البرازيلي السابق بولسونارو، المعارض للحكومة البرازيلية الحالية. كما انتقد ترامب الحكومة البرازيلية لإدانته بمحاولة انقلاب، وأثار احتمال فرض عقوبات عليها.البرازيل تنضم إلى دعوى "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل

