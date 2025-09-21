https://sarabic.ae/20250921/البرازيل-تستبعد-أمريكا-من-المشاركة-في-منتدى-بالجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1105087398.html
البرازيل تستبعد أمريكا من المشاركة في منتدى بالجمعية العامة للأمم المتحدة
البرازيل تستبعد أمريكا من المشاركة في منتدى بالجمعية العامة للأمم المتحدة
وقالت الوسائل: "في ظل العقوبات الأمريكية، استبعدت البرازيل الولايات المتحدة من المنتدى الثاني "دفاعا عن الديمقراطية ومناهضة التطرف".وينظم هذا الحدث الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى جانب قادة تشيلي غابرييل بوريك، وإسبانيا بيدرو سانشيز، وكولومبيا غوستافو بيترو، وأوروغواي ياماندو أورسي. ومن المتوقع مشاركة ممثلين عن نحو 30 دولة.وجاء قرار عدم دعوة الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب سياسات الرئيس دونالد ترامب، الذي "يشكك في الديمقراطية البرازيلية ويهاجم مؤسسات مثل النظامين الانتخابي والقضائي".وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل، في الآونة الأخيرة، فقد أعلن ترامب دعمه العلني للرئيس البرازيلي السابق بولسونارو، المعارض للحكومة البرازيلية الحالية. كما انتقد ترامب الحكومة البرازيلية لإدانته بمحاولة انقلاب، وأثار احتمال فرض عقوبات عليها.
وأشارت شبكة "سي إن إن - برازيل" إلى أن المنتدى سيعقد يوم الأربعاء المقبل، في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وينظم هذا الحدث الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى جانب قادة تشيلي غابرييل بوريك، وإسبانيا بيدرو سانشيز، وكولومبيا غوستافو بيترو، وأوروغواي ياماندو أورسي. ومن المتوقع مشاركة ممثلين عن نحو 30 دولة.
وتمت دعوة الولايات المتحدة إلى الاجتماع الأول للمنتدى العام الماضي، في ظل إدارة جو بايدن، وأرسلت واشنطن ممثلا عن وزارة الخارجية.
وجاء قرار عدم دعوة الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب سياسات الرئيس دونالد ترامب، الذي "يشكك في الديمقراطية البرازيلية ويهاجم مؤسسات مثل النظامين الانتخابي والقضائي".
وفي يوليو/ تموز الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس، بموجب قانون يفرض عقوبات اقتصادية على الأجانب المدانين بالفساد أو انتهاكات حقوق الإنسان. وتتهم واشنطن مورايس بــ"الاضطهاد غير القانوني" للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو.
وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل، في الآونة الأخيرة، فقد أعلن ترامب دعمه العلني للرئيس البرازيلي السابق بولسونارو، المعارض للحكومة البرازيلية الحالية. كما انتقد ترامب الحكومة البرازيلية لإدانته بمحاولة انقلاب، وأثار احتمال فرض عقوبات عليها.