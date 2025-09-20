https://sarabic.ae/20250920/البرازيل-تنضم-إلى-دعوى-الإبادة-الجماعية-ضد-إسرائيل-1105077824.html

البرازيل تنضم إلى دعوى "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل

البرازيل تنضم إلى دعوى "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل

قررت البرازيل رسميا الانضمام إلى الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم فيها “إسرائيل” بارتكاب جريمة “الإبادة الجماعية” بحق... 20.09.2025, سبوتنيك عربي

ويأتي هذا الإعلان، الذي صدر عن محكمة العدل الدولية، ليعزز الثقل الدولي للقضية المرفوعة ضد إسرائيل، حيث تعد البرازيل قوة إقليمية كبرى وأحد أبرز الأصوات المنتقدة للحرب على قطاع غزة. وأكدت محكمة العدل الدولية أن البرازيل قدمت إعلانها في 17 سبتمبر/أيلول، مستندة إلى المادة 63 من نظامها الأساسي، وأوضحت البرازيل أنها تمارس حقها بصفتها طرفا في اتفاقية عام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ودعت المحكمة كلا من جنوب أفريقيا وإسرائيل إلى تقديم ملاحظات مكتوبة بشأن تدخل البرازيل، بما يتماشى مع المادة 83 من قواعد المحكمة. وبهذا الانضمام، تلتحق البرازيل بعدد من الدول التي قررت دعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أواخر عام 2023، ومن بينها دول لاتينية أخرى مثل كولومبيا وتشيلي وبوليفيا ونيكاراغوا، وإسبانيا وتركيا، مما يعكس تزايد الحراك الدولي لمساءلة إسرائيل قانونيا. وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في وقت سابق أوامر أولية طالبت فيها “إسرائيل” باتخاذ "تدابير فورية لمنع أعمال الإبادة الجماعية وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".لجنة تحقيق في الأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزةمنظمتان حقوقيتان إسرائيليتان تتهمان حكومة نتنياهو بارتكاب إبادة جماعية في غزةالبرازيل ترفض تعيين سفير جديد لإسرائيل

