الصين هي السبب؟.. سر اهتمام ترامب المفاجئ بأكبر قاعدة جوية في أفغانستان

تصدرت قاعدة "باغرام" الجوية في أفغانستان، الأنباء في الآونة الأخيرة، بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن إمكانية استعادتها، وهو المطلب الذي قوبل برفض شديد من حركة طالبان الأفغانية، التي أكدت رفضها التام لأي وجود عسكري أمريكي جديد في البلاد.، فما الذي تعرفه عن قاعدة "باغرام" الجوية؟
الموقع والتأسيس التاريخي
تقع قاعدة "باغرام" الجوية في ولاية بروان بأفغانستان، على بعد نحو 50 كيلومترا شمال العاصمة كابول و11 كيلومترا جنوب شرق مدينة شاريكار، وتم بناؤها في خمسينيات القرن العشرين بالتعاون بين الحكومة الأفغانية والاتحاد السوفييتي، وشهدت إنشاء مدرج بطول نحو 3 كيلومترات في عام 1976.
الأهمية العسكرية الاستراتيجية
شكّلت قاعدة "باغرام" مركزا محوريا للعمليات الجوية والبرية للقوات الأمريكية وحلف الناتو، إذ أطلقت منها القاذفات والطائرات المسيرة وطائرات النقل العسكري، واحتوت على مخازن أسلحة وذخيرة، وكانت بمثابة جسر جوي بين أفغانستان والقواعد الأمريكية في الخليج وآسيا الوسطى، وقد زار القاعدة 3 رؤساء أمريكيين، هم جورج دبليو بوش، وباراك أوباما، ودونالد ترامب.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
ترامب يهدد أفغانستان: إذا لم تعد قاعدة "باغرام" إلينا فستحدث "عواقب وخيمة"
أمس, 21:42 GMT
دور القاعدة خلال الفترة السوفييتية
خلال تواجد الاتحاد السوفييتي في أفغانستان بين عامي 1979 و1989، أصبحت قاعدة "باغرام" مركزا رئيسيا للعمليات العسكرية السوفييتية، إذ دعمت الطائرات المتمركزة فيها القوات على الأرض ضد العناصر المدعومة من أمريكا، وبعد انسحاب القوات السوفييتية، تعرضت القاعدة لأضرار كبيرة نتيجة الحرب الأهلية، وتدهورت بنيتها التحتية بشكل ملحوظ.
السيطرة الأمريكية وإعادة البناء بعد عام 2001
في ديسمبر/ كانون الأول 2001، سيطرت قوات التحالف بقيادة أمريكا على القاعدة بعد إسقاط حكم طالبان، وأعاد الأمريكيون بناء وتوسعة القاعدة لتصل مساحتها إلى نحو 77 كيلومترا مربعا، مع استيعاب يصل إلى 10 آلاف جندي، وشملت التحديثات بناء مدرج بطول 3660 مترا، و110 مواقف محمية للطائرات، و3 مستودعات ضخمة، وبرج مراقبة، ومستشفى عسكري مجهز بمعدات متطورة ويضم 50 سريرا وغرف عمليات وعيادة أسنان.
كما وفرت القاعدة مرافق تعليمية للجنود، مطاعم ومقاهٍ عالمية، صالات رياضية ومركز ترفيهي من طابقين، ومبانٍ سكنية مجهزة بالغرف المكيّفة. تعرضت القاعدة لهجمات صاروخية متكررة من حركة طالبان، أبرزها عام 2016، الذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من العسكريين.
مركز الاحتجاز والجدل الأمني
عرفت القاعدة بمركز احتجاز أنشئ عام 2002 وأدارته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، وضم 120 زنزانة، ما أطلق عليه اسم "غوانتانامو أفغانستان"، بسبب ممارسات التعذيب والتحقيق مع المعتقلين.
مروحيات شينوك العسكرية - الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
ترامب: نسعى لاستعادة قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان
18 سبتمبر, 15:56 GMT
الانسحاب الأمريكي وتسليم القاعدة
انسحبت القوات الأمريكية والناتو من القاعدة في يوليو/ تموز 2021، وأزالت ما يعادل حمولة 900 طائرة شحن من المعدات الثقيلة، ودمرت نحو 16 ألف قطعة من المعدات، تاركة خلفها آلاف العربات المدنية والعسكرية وبعض قطع الأسلحة الخفيفة، وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن تسليم القاعدة رسميا للقوات الأفغانية، فيما أكد متحدث باسم الجيش الأفغاني أن القاعدة ستستخدم لمكافحة الإرهاب.
مطالب أمريكية بإعادة السيطرة على القاعدة
في مارس/ آذار 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن مساعيه لإعادة السيطرة على قاعدة "باغرام"، مشيرًا إلى "أهميتها الاستراتيجية بالقرب من الصين"، وزعم أن "القاعدة أصبحت تحت سيطرة الصين"، وهو ما نفاه المسؤولون الأفغانيون مؤكدين أنها تحت سيطرة طالبان.

وفي سبتمبر/ أيلول 2025، كرر ترامب تصريحاته حول رغبة أمريكا في استعادة السيطرة على القاعدة، مبررًا أن ذلك "ليس بسبب أفغانستان، بل بسبب الصين، لأنها تبعد ساعة واحدة بالضبط عن مكان تصنيع الصين لصواريخها النووية".

وتعليقا على تصريحات ترامب، قالت وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضية: "تحترم الصين استقلال أفغانستان وسيادتها وسلامة أراضيها، وينبغي أن يكون مستقبل أفغانستان في أيدي الشعب الأفغاني، ونؤكد أن إثارة التوتر والمواجهة في المنطقة لن تلقى أي دعم، ونأمل أن تلعب جميع الأطراف دورا بناء في تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين".
أهمية القاعدة المستقبلية
لعبت قاعدة "باغرام" الجوية دورا محوريا في العمليات العسكرية خلال تواجد الاتحاد السوفييتي والحرب الأمريكية على أفغانستان، واحتضنت مرافق عسكرية وأمنية معقدة، بما في ذلك سجن "غوانتانامو أفغانستان"، ومع انسحاب القوات الأمريكية، تبقى القاعدة ذات أهمية استراتيجية عالية، ما يجعلها محورا للجدل المستقبلي حول نفوذ أمريكا في المنطقة ومراقبة التحركات الصينية.
