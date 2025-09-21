https://sarabic.ae/20250921/لغز-عمره-2000-عام-ميناء-غارق-قد-يكشف-خيوط-قبر-كليوباترا-المفقود-1105103188.html
في اكتشاف أثري مثير، اقترب الباحثون من فك لغز قبر كليوباترا، آخر فراعنة مصر، بعد العثور على ميناء غارق قبالة سواحل الإسكندرية. 21.09.2025, سبوتنيك عربي
يقع الميناء على عمق 40 قدماً تحت مياه البحر المتوسط، بالقرب من أطلال مدينة "تابوزيريس ماغنا" التاريخية، مما يثير تكهنات بأن ضريح الملكة الأسطورية قد يكون على مقربة منها، وفقا لشبكة "ناشيونال جيوغرافيك". وتم اكتشاف الميناء، الذي كان يربط مدينة تابوزيريس ماغنا بمعبدها المكرّس لإله الموت أوزيريس، خلال بعثة غوص قادتها عالمة الآثار كاثلين مارتينيز، برفقة بوب بالارد، مكتشف حطام "تيتانيك".وتضم المدينة، التي تعني "القبر العظيم لأوزيريس"، معبداً وآثاراً تعود للعصر البطلمي، وتقع على بعد 30 ميلاً من الإسكندرية، عاصمة مصر القديمة.وقالت في تصريحات لوسيلة إعلام بريطانية: "إنه مجرد مسألة وقت قبل أن نعثر على الضريح". وأشارت إلى أن فريقها هو الأول الذي يصل إلى هذا الموقع منذ ألفي عام.وتضمنت الاكتشافات أعمدة حجرية مصقولة، أرضيات، وجرارا فخارية كانت تُستخدم لنقل النبيذ، مما يؤكد نشاط الميناء في تلك الحقبة. وفي عام 2022، كشفت مارتينيز عن نفق يمتد لـ1300 متر تحت أطلال تابوزيريس ماغنا، يحتوي على أوانٍ فخارية بطلمية. وتعتقد أن هذا النفق، الذي يتجه مباشرة نحو الميناء، ربما كان جزءاً من شبكة سرية استُخدمت لنقل جثمان كليوباترا ومارك أنطونيوس بعد انتحارهما عام 30 قبل الميلاد.وحكمت كليوباترا مصر بين عامي 51 و30 قبل الميلاد، واستخدمت جاذبيتها لتعزيز نفوذها، خاصة من خلال علاقاتها مع يوليوس قيصر ومارك أنطونيوس. وبعد هزيمتها في الحروب الأهلية الرومانية، انتحرت عن عمر 39 عاماً، تاركة لغز قبرها يتحدى الباحثين لقرون. وربطت نفسها وأنطونيوس بأسطورة إيزيس وأوزيريس لتثبيت حكمهما في أذهان المصريين.ومع استمرار التنقيبات، تبقى تابوزيريس ماغنا مركز الاهتمام. وتقول مارتينيز: "لا يمكن استبعاد وجود قبر كليوباترا هنا إلا بعد التنقيب الكامل في المنطقة". ومع كل اكتشاف جديد، يتجدد الأمل في كشف واحد من أعظم ألغاز التاريخ.
