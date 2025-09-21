عربي
مدار الليل والنهار
أمساليوم
بث مباشر
لغز عمره 2000 عام.. ميناء غارق قد يكشف خيوط قبر كليوباترا المفقود
في اكتشاف أثري مثير، اقترب الباحثون من فك لغز قبر كليوباترا، آخر فراعنة مصر، بعد العثور على ميناء غارق قبالة سواحل الإسكندرية.
لغز عمره 2000 عام.. ميناء غارق قد يكشف خيوط قبر كليوباترا المفقود

في اكتشاف أثري مثير، اقترب الباحثون من فك لغز قبر كليوباترا، آخر فراعنة مصر، بعد العثور على ميناء غارق قبالة سواحل الإسكندرية.
يقع الميناء على عمق 40 قدماً تحت مياه البحر المتوسط، بالقرب من أطلال مدينة "تابوزيريس ماغنا" التاريخية، مما يثير تكهنات بأن ضريح الملكة الأسطورية قد يكون على مقربة منها، وفقا لشبكة "ناشيونال جيوغرافيك".
آثاري عراقي يشكر روسيا لإنقاذ آثار العراق من داعش - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
مجتمع
العراق يعلن اكتشاف "أكبر ثور مجنح" في تاريخ الدولة الآشورية بارتفاع 6 أمتار
أمس, 06:35 GMT
وتم اكتشاف الميناء، الذي كان يربط مدينة تابوزيريس ماغنا بمعبدها المكرّس لإله الموت أوزيريس، خلال بعثة غوص قادتها عالمة الآثار كاثلين مارتينيز، برفقة بوب بالارد، مكتشف حطام "تيتانيك".

وتضم المدينة، التي تعني "القبر العظيم لأوزيريس"، معبداً وآثاراً تعود للعصر البطلمي، وتقع على بعد 30 ميلاً من الإسكندرية، عاصمة مصر القديمة.

وأكدت مارتينيز، التي كرّست عقدين من حياتها للبحث عن قبر كليوباترا، أن الميناء يمثل "خيطاً حاسماً" قد يقود إلى الضريح.
وقالت في تصريحات لوسيلة إعلام بريطانية: "إنه مجرد مسألة وقت قبل أن نعثر على الضريح". وأشارت إلى أن فريقها هو الأول الذي يصل إلى هذا الموقع منذ ألفي عام.

وتضمنت الاكتشافات أعمدة حجرية مصقولة، أرضيات، وجرارا فخارية كانت تُستخدم لنقل النبيذ، مما يؤكد نشاط الميناء في تلك الحقبة.
اكتشاف مقبرة ملكية وورشة لصناعة الفخار أثرية في جنوب مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
مجتمع
اكتشاف أثري ضخم في سيناء... نقاط مراقبة ومصانع للنحاس تعود لآلاف السنين.. صور
14 سبتمبر, 10:53 GMT

وفي عام 2022، كشفت مارتينيز عن نفق يمتد لـ1300 متر تحت أطلال تابوزيريس ماغنا، يحتوي على أوانٍ فخارية بطلمية.
وتعتقد أن هذا النفق، الذي يتجه مباشرة نحو الميناء، ربما كان جزءاً من شبكة سرية استُخدمت لنقل جثمان كليوباترا ومارك أنطونيوس بعد انتحارهما عام 30 قبل الميلاد.

وترى مارتينيز أن كليوباترا، التي اشتهرت بذكائها وسحرها، وضعت خطة محكمة لإخفاء قبرها وقبر أنطونيوس في مكان بعيد عن أعين الرومان. وأضافت: "اختارت موقعاً يضمن أمانها في الحياة الآخرة مع أنطونيوس".
وحكمت كليوباترا مصر بين عامي 51 و30 قبل الميلاد، واستخدمت جاذبيتها لتعزيز نفوذها، خاصة من خلال علاقاتها مع يوليوس قيصر ومارك أنطونيوس.
القشريات الفيستوتكتانية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
مجتمع
"تشبه الفضائيين"... اكتشاف يرقة غامضة ذات مظهر غريب قد تكون طفيلي.. صور
17 سبتمبر, 13:52 GMT
وبعد هزيمتها في الحروب الأهلية الرومانية، انتحرت عن عمر 39 عاماً، تاركة لغز قبرها يتحدى الباحثين لقرون.
وربطت نفسها وأنطونيوس بأسطورة إيزيس وأوزيريس لتثبيت حكمهما في أذهان المصريين.
ومع استمرار التنقيبات، تبقى تابوزيريس ماغنا مركز الاهتمام. وتقول مارتينيز: "لا يمكن استبعاد وجود قبر كليوباترا هنا إلا بعد التنقيب الكامل في المنطقة". ومع كل اكتشاف جديد، يتجدد الأمل في كشف واحد من أعظم ألغاز التاريخ.
