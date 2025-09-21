https://sarabic.ae/20250921/مصر-انفجار-خط-غاز-في-بحر-مويس-ببنها-1105101309.html
مصر.. انفجار خط غاز في "بحر مويس" ببنها
انفجر خط غاز في "بحر مويس" في مدينة بنها بمحافظة القليوبية المصرية، بسبب أعمال التطهير.
وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن "سيارات الحماية المدنية انتقلت إلى موقع الانفجار لسرعة التدخل".وأكدت الجهات المعنية أن حركة المرور تسير بصورة طبيعية، مع استمرار تواجد قوات الحماية المدنية ومسؤولي شركة الغاز لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، مشيرة إلى أن أعمال الإصلاح ستنتهي في أسرع وقت ممكن.وتعرض خط غاز في مصر للانفجار، الشهر الماضي، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 8 آخرين، وفقاً لتقارير أولية.وذكرت وزارة البترول المصرية، في بيان، أن الخط التابع لشركة "أنابيب البترول"، تعرّض للكسر عند مدينة الخانكة بالقرب من بوابات طريق القاهرة - بلبيس الصحراوي.وشددت الوزارة على أن الخط المتضرر ينقل "البوتاغاز" وليس الغاز الطبيعي.وبدأت فرق الطوارئ فوراً بعزل الخط وإغلاق صمامات التغذية لتغطية وصلة بطول 7 كيلومترات، كما يجري العمل على تفريغ المنتج من الخط للسيطرة على الاشتعال بالكامل.
13:57 GMT 21.09.2025
انفجر خط غاز في "بحر مويس" في مدينة بنها بمحافظة القليوبية المصرية، بسبب أعمال التطهير.
وأفادت وسائل إعلام مصرية
، بأن "سيارات الحماية المدنية انتقلت إلى موقع الانفجار لسرعة التدخل".
وأكدت الجهات المعنية أن حركة المرور تسير بصورة طبيعية، مع استمرار تواجد قوات الحماية المدنية ومسؤولي شركة الغاز لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، مشيرة إلى أن أعمال الإصلاح ستنتهي في أسرع وقت ممكن.
وتعرض خط غاز في مصر للانفجار، الشهر الماضي، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 8 آخرين، وفقاً لتقارير أولية.
وذكرت وزارة البترول المصرية، في بيان، أن الخط التابع لشركة "أنابيب البترول"، تعرّض للكسر عند مدينة الخانكة
بالقرب من بوابات طريق القاهرة - بلبيس الصحراوي.
وأوضحت الوزارة المصرية أن الحادث وقع نتيجة اصطدام من "لوادر" (جرافات) تابعة للأهالي خلال عملها ليلًا دون تصاريح مسبقة، ما نجم عنه اشتعال النيران في الخط.
وشددت الوزارة على أن الخط المتضرر ينقل "البوتاغاز" وليس الغاز الطبيعي.
وبدأت فرق الطوارئ فوراً بعزل الخط وإغلاق صمامات التغذية لتغطية وصلة بطول 7 كيلومترات، كما يجري العمل على تفريغ المنتج من الخط للسيطرة على الاشتعال بالكامل.