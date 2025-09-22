https://sarabic.ae/20250922/إصابة-مدنيين-اثنين-في-قصف-أوكراني-على-دونيتسك-1105111435.html
إصابة مدنيين اثنين في قصف أوكراني على دونيتسك
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 16 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 19 مقذوفا. 22.09.2025, سبوتنيك عربي
دونيتسك –سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة حكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تليغرام"، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 16 واقعة قصف من قبل (التشكيلات المسلحة الأوكرانية)... 16 على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 19 مقذوفا. وبحسب إدارة حكومة الجمهورية، وردت معلومات عن إصابة مدنيين اثنين.يذكر في اليوم السابق، أنه تم تسجيل 11 واقعة قصف.
