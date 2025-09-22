https://sarabic.ae/20250922/الصين-غزة-ملك-للفلسطينيين-وجزء-لا-يتجزأ-من-أراضيهم-1105139426.html

الصين: غزة ملك للفلسطينيين وجزء لا يتجزأ من أراضيهم

أكدت الصين، اليوم الاثنين، أن قطاع غزة "ملك للشعب الفلسطيني وجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية"، داعية إلى تطبيق حل الدولتين. 22.09.2025, سبوتنيك عربي

الصين

أخبار فلسطين اليوم

غزة

وجاء التصريح من المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غوه جيا كون، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة بكين، حيث تطرق إلى قرارات دولية حديثة بقيادة بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال للاعتراف بدولة فلسطين، معتبراً إياها خطوة إيجابية نحو العدالة، وفقا لـ"شبكة تلفزيون الصين الدولية". وشدد غوه على ضرورة ضمان "الحقوق الوطنية المشروعة لفلسطين" من خلال تطبيق حل الدولتين، الذي يعني قيام دولتين فلسطينية وإسرائيلية جنباً إلى جنب. وفي تلميح واضح إلى الولايات المتحدة، قال المتحدث إن "الدولة التي تمارس نفوذاً خاصاً على إسرائيل يجب أن تتخذ خطوات للوفاء بمسؤولياتها الدولية"، محذراً من استمرار التصعيد دون تدخل حاسم. وأعرب غوه عن استعداد بكين للتعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، ودعم الفلسطينيين في استعادة حقوقهم الوطنية المشروعة، وإيجاد "حل عادل وشامل ودائم" للقضية الفلسطينية.وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، أن بكين تعارض بشدة تصعيد إسرائيل للعمليات العسكرية في مدينة غزة، داعية إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار بالقطاع لمنع حدوث أزمة إنسانية واسعة النطاق. وأضاف: "نحثّ إسرائيل على أن تأخذ على محمل الجد النداء القوي للمجتمع الدولي، وأن توقف عملياتها العسكرية في غزة على الفور، وأن تعمل من أجل تحقيق وقف شامل ودائم لإطلاق النار، لمنع حدوث أزمة إنسانية واسعة النطاق". وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما شنت غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.

الصين

غزة

الصين, أخبار فلسطين اليوم, غزة