نتنياهو: عازمون على تحقيق جميع أهداف حربنا ليس فقط في غزة ولكن في ساحات أخرى

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
ضربة روسية مكثفة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني، طهران تهدد بتعليق تعاونها مع الوكالة الذرية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ظهور تحالفات عربية إسلامية بعد ضرب الدوحة لردع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
نتنياهو: عازمون على تحقيق جميع أهداف حربنا ليس فقط في غزة ولكن في ساحات أخرى
نتنياهو: عازمون على تحقيق جميع أهداف حربنا ليس فقط في غزة ولكن في ساحات أخرى
شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، على الاستمرار في الحرب على جميع الجبهات من أجل ضمان حفظ أمن إسرائيل". 22.09.2025, سبوتنيك عربي
وخلال اجتماعه مع قادة الجيش بحضور وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وعد نتنياهو بالقضاء على حركة "حماس"، مضيفا: "نحن داخل صراع ننتصر فيه على أعدائنا ويجب علينا تدمير المحور الإيراني وهذا الأمر في متناول أيدينا، هذا ما ينتظرنا في العام المقبل".وتابع: "أود أن أؤكد مجدداً أننا مصممون على تحقيق جميع أهداف حربنا، ليس فقط في غزة، وليس فقط للقضاء على حماس بالكامل، وإطلاق سراح أسرانا، وضمان ألا تشكل غزة أي تهديد لإسرائيل، بل أيضاً على جبهات أخرى، لفتح آفاق الأمان والانتصار والسلام".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تعزيز جميع جبهات القتال، استعدادًا لعطلة رأس السنة العبرية، وذلك بناء على تقييم الوضع على جبهات عدة.ووفقا لبيان له، سيتم تأهب عشرات السرايا لتدريب مقاتلين من مختلف وحدات الجيش على مهام دفاعية وهجومية في مختلف القطاعات.كما أشار الجيش الإسرائيلي، في بيانه، إلى أنه سيعزز قواته البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى جميع الأنظمة القتالية، في مختلف أنحاء البلاد لضمان الجاهزية الكاملة خلال الفترة المقبلة.ويحتفل اليهود في إسرائيل والمهجر بعيد رأس السنة العبرية الجديدة (5775)، الذي يستمر ليومين. وبهذه المناسبة تقام في المعابد وبجانب ما تسميه إسرائيل "حائط المبكى" صلوات وشعائر خاصة أبرزها النفخ في قرن الكبش.ويستغل عشرات الآلاف من الإسرائيليين عطلة رأس السنة العبرية الجديدة للتنزه في الحدائق والمحميات الطبيعية.
https://sarabic.ae/20250921/ماكرون-يشترط-الإفراج-عن-الرهائن-في-غزة-لإقامة-سفارة-لدى-فلسطين-1105109511.html
https://sarabic.ae/20250921/إسرائيل-تكثف-هجومها-على-غزة-بنشر-فرقة-عسكرية-ثالثة-1105108334.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
نتنياهو: عازمون على تحقيق جميع أهداف حربنا ليس فقط في غزة ولكن في ساحات أخرى

14:19 GMT 22.09.2025
© AP Photo / Nathan Howardرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
© AP Photo / Nathan Howard
شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، على الاستمرار في الحرب على جميع الجبهات من أجل ضمان حفظ أمن إسرائيل".
وخلال اجتماعه مع قادة الجيش بحضور وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وعد نتنياهو بالقضاء على حركة "حماس"، مضيفا: "نحن داخل صراع ننتصر فيه على أعدائنا ويجب علينا تدمير المحور الإيراني وهذا الأمر في متناول أيدينا، هذا ما ينتظرنا في العام المقبل".
وتابع: "أود أن أؤكد مجدداً أننا مصممون على تحقيق جميع أهداف حربنا، ليس فقط في غزة، وليس فقط للقضاء على حماس بالكامل، وإطلاق سراح أسرانا، وضمان ألا تشكل غزة أي تهديد لإسرائيل، بل أيضاً على جبهات أخرى، لفتح آفاق الأمان والانتصار والسلام".
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
ماكرون يشترط الإفراج عن الرهائن في غزة لإقامة سفارة لدى فلسطين
أمس, 20:26 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تعزيز جميع جبهات القتال، استعدادًا لعطلة رأس السنة العبرية، وذلك بناء على تقييم الوضع على جبهات عدة.
ووفقا لبيان له، سيتم تأهب عشرات السرايا لتدريب مقاتلين من مختلف وحدات الجيش على مهام دفاعية وهجومية في مختلف القطاعات.
كما أشار الجيش الإسرائيلي، في بيانه، إلى أنه سيعزز قواته البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى جميع الأنظمة القتالية، في مختلف أنحاء البلاد لضمان الجاهزية الكاملة خلال الفترة المقبلة.
قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
إسرائيل تكثف هجومها على غزة بنشر فرقة عسكرية ثالثة
أمس, 19:02 GMT
ويحتفل اليهود في إسرائيل والمهجر بعيد رأس السنة العبرية الجديدة (5775)، الذي يستمر ليومين. وبهذه المناسبة تقام في المعابد وبجانب ما تسميه إسرائيل "حائط المبكى" صلوات وشعائر خاصة أبرزها النفخ في قرن الكبش.
ويستغل عشرات الآلاف من الإسرائيليين عطلة رأس السنة العبرية الجديدة للتنزه في الحدائق والمحميات الطبيعية.
© 2025 Sputnik
