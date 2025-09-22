https://sarabic.ae/20250922/نتنياهو-عازمون-على-تحقيق-جميع-أهداف-حربنا-ليس-فقط-في-غزة-ولكن-في-ساحات-أخرى-1105130270.html

نتنياهو: عازمون على تحقيق جميع أهداف حربنا ليس فقط في غزة ولكن في ساحات أخرى

نتنياهو: عازمون على تحقيق جميع أهداف حربنا ليس فقط في غزة ولكن في ساحات أخرى

سبوتنيك عربي

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، على الاستمرار في الحرب على جميع الجبهات من أجل ضمان حفظ أمن إسرائيل". 22.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-22T14:19+0000

2025-09-22T14:19+0000

2025-09-22T14:19+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

بنيامين نتنياهو

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104877147_0:0:1446:813_1920x0_80_0_0_e671b0f5400774a6550e178da41b941f.jpg

وخلال اجتماعه مع قادة الجيش بحضور وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وعد نتنياهو بالقضاء على حركة "حماس"، مضيفا: "نحن داخل صراع ننتصر فيه على أعدائنا ويجب علينا تدمير المحور الإيراني وهذا الأمر في متناول أيدينا، هذا ما ينتظرنا في العام المقبل".وتابع: "أود أن أؤكد مجدداً أننا مصممون على تحقيق جميع أهداف حربنا، ليس فقط في غزة، وليس فقط للقضاء على حماس بالكامل، وإطلاق سراح أسرانا، وضمان ألا تشكل غزة أي تهديد لإسرائيل، بل أيضاً على جبهات أخرى، لفتح آفاق الأمان والانتصار والسلام".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تعزيز جميع جبهات القتال، استعدادًا لعطلة رأس السنة العبرية، وذلك بناء على تقييم الوضع على جبهات عدة.ووفقا لبيان له، سيتم تأهب عشرات السرايا لتدريب مقاتلين من مختلف وحدات الجيش على مهام دفاعية وهجومية في مختلف القطاعات.كما أشار الجيش الإسرائيلي، في بيانه، إلى أنه سيعزز قواته البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى جميع الأنظمة القتالية، في مختلف أنحاء البلاد لضمان الجاهزية الكاملة خلال الفترة المقبلة.ويحتفل اليهود في إسرائيل والمهجر بعيد رأس السنة العبرية الجديدة (5775)، الذي يستمر ليومين. وبهذه المناسبة تقام في المعابد وبجانب ما تسميه إسرائيل "حائط المبكى" صلوات وشعائر خاصة أبرزها النفخ في قرن الكبش.ويستغل عشرات الآلاف من الإسرائيليين عطلة رأس السنة العبرية الجديدة للتنزه في الحدائق والمحميات الطبيعية.

https://sarabic.ae/20250921/ماكرون-يشترط-الإفراج-عن-الرهائن-في-غزة-لإقامة-سفارة-لدى-فلسطين-1105109511.html

https://sarabic.ae/20250921/إسرائيل-تكثف-هجومها-على-غزة-بنشر-فرقة-عسكرية-ثالثة-1105108334.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم